Ako vam pomisao da se dulje vrijeme gledate u zrcalo zvuči pomalo neugodno, niste sami, ali to može značiti da je to upravo ono što vam treba. Rad s ogledalom je praksa osmišljena da, između ostalog, njeguje samopoštovanje i zahtijeva samo malo vašeg vremena, zrcalo i neke pozitivne afirmacije.

Što je rad s ogledalom?

Rad s ogledalom uključuje gledanje sebe u zrcalo dok izgovarate pozitivne afirmacije kao što su 'Volim sebe' i 'Ja sam jak'. Iako ovaj rad možete prakticirati dulje vrijeme, to također možete učiniti svaki put kada se zateknete da se gledate u zrcalo, barem samo na trenutak. Praksu je kreirala transformacijska učiteljica i stručnjakinja za samoljublje Louise Hay i autorica djela Heal Your Body, kao i Mirror Work: 21 Days to Heal Your Life. Hay vjeruje da je 'rad s ogledalom jedan od najboljih darova koje možete sebi dati'.

Kako proces funkcionira?

Cilj rada s ogledalom je pomoći ljudima da prevladaju svog unutarnjeg kritičara, nauče voljeti sebe i, u biti, počnu vjerovati pozitivnim afirmacijama koje si izgovaraju u ogledalu. Hayin 21-dnevni program uključuje rad u trajanju od ukupno tri tjedna na početku, napominjući u knjizi da ćete nakon ta tri tjedna početi sijati sjeme samoljublja u svoju psihu.

Moun D'Simone, duhovna mentorica i instruktorica meditacije, kaže da je rad s ogledalom imao nevjerojatno transformativan učinak na njenom vlastitom putovanju prema ljubavi ka sebi. Dok je D'Simone počela prihvaćati stav koji je podrazumijevao više ljubavi dok se gledala u ogledalo, otkrila je kako ova praksa namjernog provođenja vremena ispred zrcala, pomaže da se oslobodimo i probijemo kroz negativnost i samoosuđivanje.

Iako joj je u početku bilo neugodno, kaže da je uspjela naučiti kako ukloniti strahove i nesigurnosti i uistinu vidjeti sebe i istinu svog srca. Jedna studija o radu zrcala iz 2017. pokazala je da je to učinkovit dodatak praksama samopoštovanja, a autori studije napominju kako ogledalo poboljšava učinkovitost ove manipulacije osjećajima prema sebi u aktiviranju umirujućeg sustava povezanog s aktivnošću parasimpatičkog živčanog sustava. Prednosti rada s ogledalom ima mnogo.

Jačanje veze sa samim sobom

Budući da vam gledanje u zrcalo pomaže da prođete kroz uvjetovanost koja stvara nesigurnost i strahove, možete se dublje povezati sa svojim pravim ja. Moun napominje kako je upravo ona osjetila taj osjećaj dublje povezanosti sa sobom tako što je bila ispred ogledala i gledajući sebe, svoje lice, svoje tijelo, samo je s vremenom prihvaćala, zavoljela i otkrila dublji osjećaj povezanosti i ljubaznosti prema sebi.

Jačanje samopoštovanja

Biti ispred ogledala može biti izazov, pogotovo ako imate posla s niskim samopoštovanjem. Ali kako budete naučili izgovarati pozitivne afirmacije pred zrcalom, velike su šanse da ćete polako, ali sigurno početi vjerovati u njih.

Prevladavanje nesigurnosti

Dok nastavljate s ovom praksom, suočavanje koje vam se događa ispred zrcala može vam s vremenom pomoći da se probijete kroz kritike i negativan samogovor.

Liječenje vašeg unutarnjeg djeteta

Ako ste znatiželjni što se dogodilo s djetetom u vama, rad s ogledalom je sjajna praksa da to spoznate. Velik dio fokusa na prevladavanju nesigurnosti i produbljivanju vaše veze sa samim sobom preklapa se s djetetom u vama, s tim da te dvije prakse rade u tandemu. D'Simone kaže da zapravo uživa gledajući sebe jer osjeća kao da iznova susreće tu djevojčicu u ogledalu kada je u društvu sa svojim tijelom.

Postati samouvjeren

I na kraju, ali ne i manje važno, ovaj način ponašanja može vam pomoći da povećate samouvjerenost i samopouzdanje. Umjesto da tražite emocionalnu podršku, pohvale, ljubav, pa čak i komplimente izvan sebe, sve to možete dati sami sebi, napominje D'Simone.

Vodič korak po korak

Zaista ne postoji ispravan ili pogrešan način vježbanja rada s ogledalom, ali evo jednostavnog trotjednog plana koji Moun smatra tako moćnim: Započnite gledanjem u svoje lice u ogledalu pet minuta, tri puta tjedno. Upalite opuštajuću glazbu u pozadini. Upotrijebite disanje da se vratite u sadašnji trenutak i ponovite mantru: 'Volim sebe; prihvaćam sebe; siguran sam'. Nakon dva tjedna, povećajte postupak na 10 minuta pet puta svaki dan tijekom jednog tjedna. Zadnjih tjedan dana svaki dan stanite goli pred ogledalo cijelim tijelom i ponavljajte svoju mantru. Držite se prakse i javljajte se sebi svakodnevno, a kada se uhvatite kako ste negativni, vratite se ljubaznosti.

Odaberite osobne afirmacije

Afirmacije koje odaberete dok radite ovu vježbu važan su čimbenik pa izaberite one koje su posebne i specifične za vas. Moun preporučuje rad s artikulacijama koje nadilaze fizički izgled; na primjer, umjesto 'Ja sam lijepa', mogli biste reći 'Ja sam moćna'. Uključite iskrenije i dublje afirmacije, preporučuje ona. Primjeri pozitivnog govora su: 'Vjerujem u sebe'. 'Ja sam divna osoba'. 'Moje samopouzdanje i samopoštovanje su visoki'. 'Znam koliko vrijedim'. 'Volim ono što jesam'. 'Ja sam jak'. 'Sposoban sam prevladati sve'. 'Nijedan izazov mi nije prevelik'. 'Moj život je bogat i ispunjen'. 'Predan sam svom osobnom rastu'.

Počnite s kratkim vremenom i napredujte

Kad počnete, nemojte se zastrašiti određenog vremenskog ograničenja. Ako vam se čak pet minuta u početku učini previše, nije. Kao što D'Simone napominje, rad u početku definitivno može biti neugodan, stoga počnite polako i budite nježni prema sebi. Postavite mjerač vremena na jednu minutu i počnite od tuda, i zapamtite, da je vaša urođena vrijednost mnogo veća od onoga što vidite u stvarnom odrazu, i zato gledajte u svoje oči, da dođete do dijela sebe koji je urođeno vrijedan i pun ljubavi i potencijala.

Pokušajte vježbati goli

Želite li svoj rad s ogledalom podići na sljedeću razinu, D'Simone preporučuje da ga isprobate goli pred zrcalom u punoj veličini. To može biti osobito upečatljivo ako imate problema sa slikom o sebi i svom tijelu. Moun kaže da joj je ogledalo pomoglo da pogleda sebe i pronađe ljepotu, zadovoljstvo i uvažavanje. 'Nastavila sam stajati ispred ogledala, sve dok nisam stvarno upoznala dio sebe koji prihvaća privremenu, prolaznu prirodu mog tijela i činjenicu kako se stvari uvijek mijenjaju', objašnjava ona.

'Ritualizirajte' to

Kada vam bude ugodnije dulje vrijeme stajati ispred ogledala, možete početi uključivati različite stvari kako biste to ritualizirali na bilo koji način koji smatrate prikladnim. Slobodno, ako to želite, zapalite malo tamjana, svijeće, uključite neku nježnu glazbu u pozadini, savjetuje D'Simone, dodajući kako trebate biti spremni upoznati više dijelova sebe. Budite zaista biti više ljubazni, zahvalniji i nježniji prema svim svojim dijelovima umjesto da odbacujete bilo koji dio sebe.

Neka to postane svakodnevna praksa

I na kraju, iako je lijepo ritualizirati ovaj način ponašanja, možete biti i ležerniji kada nemate vremena. Jednostavno dobacivanje 'Super ti ide' ili 'Volim te' samome sebi kad se vidiš u ogledalu dok se ujutro spremaš može biti jako dobra praksa, kaže D'Simone.

Ljubav prema sebi ne dolazi uvijek lako, ali s pravim praksama i nekoliko čvrstih afirmacija, možete polako početi uklanjati nesigurnosti i samokritike koji vas sputavaju. Šanse su velike da se svaki dan vidite u ogledalu, pa sljedeći put kad to učinite, recite sebi nešto lijepo, donosi MBG.