U New Yorku kroz laboratorij za koronu idete - automobilom

U prvom njujorškom provizornom laboratoriju, drive-through laboratoriju na Staten Islandu, samo je jedno pravilo - ne otvarajte prozore svoga vozila dok ne dobijete dozvolu.

- U postupku koji traje samo dvije sekunde uzmu bris nosa. Zona testiranja je ograđena, ali to je u redu. Rekli su da ćemo rezultate dobiti za dva do tri dana. Dobro se osjećamo no radimo u trgovini a supruga je dijabetičar pa smo se željeli testirati - kaže Muhamed Qureshi (44) koji je na testiranje stigao sa suprugom Rubab Abid (38).

Pred laboratorijem je na bolničkom parkingu kolona automobila, a medicinske sestre u zaštitnim odijelima i vizirima uzimaju podatke kako bi visoko rizični pacijenti i oni sa simptomima dobili prioritet.

Slične laboratorije uspostavljaju i drugi američki gradovi. (bs)

