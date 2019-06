U 'Svetom Ivanu' kapa 'liječi' depresiju, 'multiplu' i ovisnosti

Nisam spavala već četiri godine. Pila sam tablete, no kad su mi liječnici predložili da dođem na uređaj TMS, isprva sam se bojala. Ovo mi je peti tretman i mogu reći da sam se konačno naspavala. Nakon samo tjedan dana već se osjećam puno bolje. Nemam nuspojave i ništa me ne smeta niti me boli, priča Zagrepčanka Zlata Dumić (57).

TMS je kratica za transkranijalnu magnetsku stimulaciju. Tretman traje oko 20 minuta, a tijekom tog vremena pacijent može čitati, gledati TV ili se odmarati.

- Zahvat počinje tzv. mapiranjem, tj. stimulacijom motoričkoga korteksa mozga. To znači da pacijentu prvo na glavi tražimo odgovarajuće mjesto za aplikaciju elektromagnetskih valova pa tražimo snagu kojom će ti valovi biti učinkoviti. Recimo, ako pustimo impuls i ništa se ne zbiva, nismo pogodili. Ako čovjek pomakne prst, uspjeli smo - pojašnjava prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić, ravnatelj zagrebačke Psihijatrijske bolnice “Sveti Ivan”.

U laboratoriju u kojem se odvijaju tretmani samo su udoban stolac i aparat, više nalik na “haubu” iz frizerskog salona. Nakon mapiranja liječnik podešava parametre i postavlja aparat na glavu pacijenta. “Kaciga” je iznutra obložena mekom tkaninom.

- Zatim puštamo impulse. Njima stimuliramo neurone u mozgu koji otpuštaju hormone i kemijske transportere. Želimo pojačati lučenje hormona sreće, poput serotonina i dopamina - nastavlja ravnatelj dodajući da je važno podesiti jačinu uređaja kako bi terapija bila učinkovita.

Naime, snaga magneta gubi se prolaskom kroz lubanju, a još se dio snage izgubi kroz likvor mozga. Do moždanog tkiva stiže oko 80 posto snage, koja stimulira ne samo ciljano područje nego ulazi i u duboke strukture mozga. Na raspolaganju imaju tri uređaja sa šest različitih zavojnica, koje primjenjuju ovisno o dijagnozi.

- Da bi se čovjek osjećao bolje, potrebno je između 20 i 30 tretmana, koji traju do 20 minuta. Trenutačno razvijamo novi protokol liječenja, koji traje samo dva tjedna, no zahtijeva aplikaciju dvaput na dan i mogu reći da su rezultati odlični - kaže dr. Filipčić. Nuspojava kod zdravih ljudi uglavnom nema, a eventualnih komplikacija, poput epileptičnih napadaja, nisu imali. Dosad je više od 400 pacijenata prošlo kroz laboratorij, a dijagnoze zbog kojih dolaze su različite.

- Indikacije za liječenje su depresija, PTSP, opsesivno-kompulzivni poremećaj, negativni simptomi shizofrenije, neurološke bolesti poput multiple skleroze ili Parkinsonove bolesti, pa i ovisnost o pušenju ili kocki. Mi ne možemo izliječiti multiplu niti možemo promijeniti ponašanje, no djelujemo na simptome, a kod ovisnosti kod pacijenata nestaje žudnja zbog koje ulaze u začarani krug. Dodatno, ovim uređajem možemo liječiti i posljedice moždanog udara - nastavio je dodajući da će uskoro ovim aparatom liječiti i tinitus (zvonjavu u ušima). Pacijenti dolaze na uputnicu, a trošak liječenja koji je u inozemstvu oko 4000 eura strancima bolnica naplaćuje oko 1000 eura i velik je interes iz susjednih država.

- Mi smo najveći laboratorij u ovom djelu Europe i kod nas dolaze redovito na liječenje bolesnici iz Austrije, Mađarske, Slovačke, Velike Britanije te zemalja iz okruženja kao što su Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija i Makedonija - kazao je ravnatelj.

Tim liječnika se trenutačno sastoji od 14 specijalista. Iako je dr. Filipčić svoju edukaciju za rad na TMS-u završio prije desetak godina na Harvardu i može samostalno educirati druge, smatra kako je bolje kolege poslati u svjetske centre izvrsnosti na dodatno osposobljavanje. Vrijednost svakog uređaja je oko dva i pol milijuna kuna, a bolnica je uspjela ući u studiju tvrtke Brainsway u kojoj sudjeluju stručnjaci iz Francuske, SAD-a i Izraela pa su dobili još jedan aparat koji im je osigurao proizvođač. Dodatno, 2022. godine u bolnici će ugostiti renomirane svjetske stručnjake na međunarodnom kongresu.