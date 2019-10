Ukiseljeno povrće - zdravo je, ali ne treba ga jesti svaki dan

Kiselo povrće sprema se od davnina. Smatra se da se oko 2000. godine prije Krista kiseljenje koristilo kako bi se produljila trajnost hrani koja nije u sezoni i kako bi dulje trajala na dugim putovanjima preko oceana.

POGLEDAJTE VIDEO (prehrana za oboljele od raka):

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tako je i danas ukiseljeno povrće nezaobilazan dio zimnice. Ovakvo povrće dobiva se umakanjem u rasolu ili octu. Time se potiče fermentacija koja daje kiselost. Budući da ovakvo povrće postaje vrlo kiselo, trajnost je znatno produljena. Većina bakterija ne može preživjeti takve uvjete, pa ako nisu otvorene, staklenke mogu trajati mjesecima. Zbog kiseline te velike količine soli i šećera, koji djeluju kao prirodni konzervansi, ovakvim proizvodima se ne trebaju dodavati umjetni konzervansi. Šećer se dodaje u tekućinu kao konzervans, ali i da se ublaže kiselost i slanoća povrća. Nakon otvaranja, jer povrće dolazi u kontakt sa zrakom, staklenke treba držati u hladnjaku i potrošiti u roku od deset dana kako se povrće ne bi pokvarilo.

Preporuka je dnevno pojesti pet porcija voća i povrća jer obiluju vitaminima i mineralima neophodnima za zdravlje. Ovakvo povrće možemo smatrati jednom porcijom, no trebali bismo birati ono s manjom količinom šećera i soli. Poznato je kako ove staklenke sadrže umjerene do velike količine soli. Tako se proizvod s više od 0,3 grama soli na 100 grama smatra proizvodom s umjerenom, a proizvod s više od 1,5 grama smatra se onim s velikom količinom soli. Pa tako naše staklenke imaju od 1,5 grama u Stollenwerku, Doori i S Budgetu, a do jedan gram u Podravka i Droga staklenkama.

Ako pretjeramo s konzumacijom soli, ugrožavamo zdravlje srca i krvnih žila. Osim po količini soli, ovi proizvodi razlikuju se po količini šećera. Najviše ga ima Stollenwerk, oko žličicu i pol, dok ga je najmanje u S Budget i Doora, 1,3 gram, što je oko trećine žličice.

Što se tiče samog sadržaja povrća, većinom su to mrkva, paprika, kupus, luk i krastavci. Neke od staklenki sadrže zelenu rajčicu, koja kao svježa sadrži alkaloid koji može biti otrovan. No kiseljenjem se to svojstvo gubi pa je možemo smatrati delicijom. Kao i svježe povrće, i ovo povrće obiluje vitaminima i mineralima te je nisko kalorično. Ovakvo povrće sadrži i probiotike, dobre bakterije, koje štite zdravlje probave. No kako smo već spomenuli, zbog soli i šećera trebali bismo birati proizvode koji ih sadrže manje. Upravo zbog ovih sastojaka, ali i zbog kiselosti, ovo povrće trebali bi izbjegavati oni koji imaju problema sa želucem i krvnim tlakom. Zbog svega navedenog, ukiseljeno povrće bismo trebali jesti s vremena na vrijeme, ali ne svakodnevno kao ono svježe.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: