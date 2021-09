Roditelji su spremni sve napraviti kako bi im bebe zaspale, a kako se s tim ne bi mučili postoje savjeti koji će im na tom putu pomoći.

POGLEDAJTE VIDEO:

1. Dosljednost je ključna

Stručnjaci kažu da će stvaranje rutine prije spavanja pomoći vašoj bebi da zna kada je vrijeme za spavanje.

Karen Miller, konzultantica za spavanje beba i mališana u tvrtki Asleep At Last, kaže kako bebe i mala djeca vole da se stvari ponavljaju, zato jer se onda osjećaju sigurno i zaštićeno znajući što slijedi.

- Dosljedna rutina pred spavanje bebi će dati znak da je vrijeme za smirenje i beba će se početi uspavljivati - govori Karen.

- Pobrinite se da vaša beba zna da je vrijeme za spavanje kad je mrak. Kada je dan, pustite u sobu puno dnevnog svijetla tako da beba zna da je dan. Kad dođe vrijeme za spavanje, pobrinite se da njihova soba bude potpuno mračna. One će to povezati sa spavanjem te će im pomoći da lakše zaspu - objašnjava Livvy Ashton medicinska sestra primalja.

2. Nikada ne uspavljujte bebu, ostavite je budnu

Uobičajeno je da roditelji ljuljaju bebu kako bi zaspala, ali 'polude' kada ju vrate u krevetić, a ona krene plakati. To je zato što bebe postanu ovisne o svojim roditeljima, postanu ovisne o tome da ih oni uspavaju i čim osjete da ih nema krenu plakati.

Umjesto toga, Andrew Leach savjetuje da bebu uvijek staviti u krevetić prije nego utone u san kako biste ju navikli da sama zaspe.

Karen se slaže, iako kaže da to ovisi o dobi djeteta.

- Novorođenčad često zaspi (dok ih se drži) jer nisu biološki sposobni spavati bez pomoći - objašnjava ona, stoga nemojte biti previše strogi prema sebi ako vaše dijete zadrijema tijekom dojenja.

3. Ne dopustite da dnevno drijemanje prelazi dva sata

Korisnica TikToka i mama Tory Halpin iz Kanade nedavno je otkrila da biste uvijek trebali probuditi bebe nakon dva sata kako biste bili sigurni da unose dovoljno kalorija tijekom dana.

- Ograničite dnevni san onoliko koliko je djeci dovoljno. To ovisi o njihovoj dobi - kaže Karen.

Većina beba, osobito novorođenčadi, ionako će spavati u kratkim intervalima - ali za one koje imaju tendenciju duljeg spavanja treba ih probuditi nakon četiri sata radi hranjenja. Također, ostavljanje beba da duže spavaju tijekom dana može rezultirati nemirnom bebom kada je u pitanju spavanje.

U međuvremenu, Suze savjetuje roditelje da slušaju ono što bebi treba.

- Ako im treba više sna, dopustite im to. Ako se noću više bude, razmislite o tome da im skratite dnevno drijemanje. Budite strpljivi i nemojte žuriti - dodaje.

4. Zamotajte i pokrijte bebu kad ide spavati

Neki roditelji ne vole da se njihova beba osjeća ograničeno jer je zamotana, ali stručnjaci kažu da je to siguran način da se osigura kvalitetan san - i to uvijek savjetuju.

Karen objašnjava da povijanje bebe njima daje osjećaj sigurnosti i zaštićenosti, a također pomaže i s Moro refleksom koji ih može probuditi.

Držeći ih čvrsto privijene moglo bi ih spriječiti da se probude.

5. Ako se vaša beba miče u snu - ne budite ju

Mama četvero djece Chrissy Horton objasnila je u TikTok videu da je uvijek osjećala potrebu da smiri svoje bebe kada su se micale. No, zapravo, to je samo dio njihovog ciklusa 'aktivnog sna'.

'Ovo je aktivan san', rekla je Chrissy dok se njezino novorođenče vijugalo u videu. 'To je nešto što bebe rade pedeset posto vremena.'

'Čula bih svoju bebu kako se miče pa sam pretpostavila da će krenuti plakati i odmah bi ju dignula, a zapravo bi ju samo pobudila', nastavila je u videu.

6. Bočno tapšanje pomoći će im u spavanju

Emma Collett, iz Utaha, certificirana konzultantica za spavanje, podijelila je ovaj trik na svojoj Instagram stranici, brighterdayssleep, i otkrila da je to najbolji način za ponovno uspavljivanje ako se beba probudi iz sna.

Emma kaže da bebama jednostavno treba pomoć da nauče kako premostiti vlastite cikluse spavanja. To možete učiniti tako da okrenete bebu na bok. Zatim ih tapkajte po prsima i leđima ujednačenim pokretima sve dok ne zaspu.

- To jako dobro djeluje na novorođenčad - govori Karen.

7. Maženje obrva prije spavanja

Iscrpljeni tata Austin Miles Geter, iz Dallasa, kune se ovom tehnikom, nakon što je na Facebooku podijelio isječak kako pokušava umiriti svoje novorođenče. On smatra da je glađenje obrva stvarno učinkovita metoda za uspavljivanje.

No, Karen kaže da nema dokaza da to funkcionira, ali dodaje kako bi to ipak moglo pomoći bebi da se smiri.

- Svaka beba je drugačija i neke vole dodir više od drugih. Malo je vjerojatno da će ovo djelovati kad beba odraste - govori.

Suze kaže da trljanje bebinih obrva može biti nevjerojatno opuštajuće za njih, ali naglašava da to neće uvijek uspjeti.

- Općenito, meki dodiri i lagana masaža pomažu u smirivanju beba - nadodaje.

8. Nikada nemojte hraniti bebu kako bi ju to uspavalo

Na isti način na koji ljuljanje djeteta čini da ovise o roditeljima, mnogi tvrde da mame nikada ne smiju dopustiti da im bebe zaspu tijekom dojenja.

- Hranjenje bebe kako bi zaspala nije najbolji trik. Hrana će postati nešto na što će se one oslanjati kako bi zaspale. Može biti trenutaka kada je to korisno. Primjerice, kada ih bole zubi ili slično, ali nikako nemojte napraviti da im to postane navika - tvrdi Suze.

- Ako želite da dijete nauči samostalno spavati, ipak je najbolje jer će ju vrlo vjerojatno tražiti svaki put kad se probudi - objašnjava Karen, piše The Sun.