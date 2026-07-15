Imate hormonalni disbalans? Ovih 8 promjena mogu pomoći

Uz malo volje i jednostavne promjene životnih navika možemo gotovo potpuno riješiti neke zdravstvene probleme koji su povezani sa hormonalnim disbalansom, tvrdi svjetski poznati endokrinolog, dr. Gaurava Mandala, sa subspecijalizacijom iz bolesti metabolizma i dijabetologije, koji u Catholic Health Specialty Care u Bay Shoreu, u New Yorku, pomaže pacijentima s raznim hormonalnim poremećajima, piše The New York Post..

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U stručnom radu i javnim istupima u medijima zalaže se za prirodno balansiranje hormona promjenom životnih navika, ističući da se metabolizam, raspoloženje i san često značajno mogu poboljšati i bez lijekova.

– Većina ljudi ne prati razinu hormona pa vlastiti umor, debljanje ili promjene raspoloženja jednostavno prihvaćaju kao starenje. Međutim, hormoni reguliraju ključne tjelesne funkcije, poput rasta, razvoja, metabolizma i reprodukcije. Ti kemijski glasnici, koje proizvode žlijezde u endokrinom sustavu putuju krvotokom kako bi izazvali stanične promjene. Međutim, u dosta slučajeva ipak postoje načini za optimizaciju hormona – kaže dr. Mandal.

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Jutarnje svjetlo jedan je od prvih 'lijekova' koje možemo iskoristiti za svoje zdravlje

Evo koje životne navike smatra bitnima:

Prirodna jutarnja svjetlost

Prvo pravilo glasi: uhvatite jutarnje zrake. Prirodna sunčeva svjetlost aktivira hormone bitne za raspoloženje, san i reproduktivno zdravlje, stoga je važno izići vani čim se probudite. Naravno, nema sunca uvijek pa se mogu koristiti i lampe za svjetlosnu terapiju.

Jutarnje vježbanje

Razina kortizola, primarnog hormona stresa, prirodno doseže vrhunac otprilike 30 do 45 minuta nakon buđenja, što jutarnje sate čini idealnim za obavljanje važnih zadataka. Ljudi u mirovini, odnosno oni koji imaju vremena prije posla, trebali bi obavljati jutarnje treninge budući da oni potiču dosljednost, reguliraju cirkadijalne ritmove za bolji san i poboljšavaju raspoloženje oslobađanjem endorfina. A endorfini su prirodni peptidni hormoni koji blokiraju signale boli i ublažavaju anksioznost.

Raspored obroka

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Mediteranska dijeta osnova je zdravlja

Dr. Mandal preporučuje ograničavanje uzimanja obroka u rasponu od 10 sati dnevno, primjerice od 8 do 18 sati. Ranija večera također optimizira grelin, hormon gladi, i leptin, hormon sitosti, čime se smanjuje večernja žudnja. Hormoni crijeva - prvenstveno GLP-1 i GIP, koji su inspirirali lijekove za mršavljenje i dijabetes, ključni su za regulaciju osjetljivosti na inzulin. No, vremenski ograničena konzumacija može pomoći u optimizaciji prirodnog lučenja i ravnoteže ovih hormona.

Kava samo ujutro

Dosta ljudi je u iskušenju piti kavu tijekom cijelog dana, ali je nju idealno konzumirati samo ujutro ili do 15 h. Razlog je to što kofein blokira molekulu adenozin koja potiče san.

Doručak i ručak

Propuštanje doručka ili ručka može usporiti metabolizam i povećati skladištenje masti, što potencijalno dovodi do viška kilograma. Također može smanjiti razinu hormona "dobrog osjećaja" dopamina i oksitocina jer tijelu treba stalno "gorivo" za stabilno raspoloženje.

Mediteranska prehrana

Dr. Mandal predlaže redovito konzumiranje mediteranske prehrane s naglaskom na voće, povrće, cjelovite žitarice, grah, orašaste plodove, ribu, perad i maslinovo ulje. Bez obzira jeste li žedni ili ne, treba popiti 7 do 9 čaša vode kako bi se potaknuo osjećaj sitosti, smanjio unos kalorija i pomoglo metabolizmu.

Zagrljaji

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Tih 20-ak sekundi može nam promijeniti dan

Znanstveno je dokazao da zagrljaj voljene osobe u trajanju od samo 20 sekundi uzrokuje snažan nalet oksitocina koji smanjuje stres i poboljšava raspoloženje i san. Oni koji nemaju supružnika, mogu zagrliti djecu ili kućnog ljubimca, te se više družiti s prijateljima i kolegama.

Odlazak na spavanje

Studije su otkrile da odlazak na spavanje prije ponoći - između 22 i 23 sata, optimizira oslobađanje melatonina i drugih hormona koji obnavljaju tijelo jer se to vrijeme usklađuje s prirodnim cirkadijalnim ritmom.

– Usto bi bilo idealno ne gledati TV ili mobitele sat vremena prije spavanja - navodi na kraju dr. Mandal.

Ukratko, želite li poboljšat svoje zdravlje, puno toga ovisi i samo o vama, a neke su stvari vrlo jednostavno provedive.