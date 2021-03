Nikad nije prerano poticati dobre manire za stolom, kako biste djecu naučili osnovama bontona, no svi roditelji znaju koliko to strpljenja i vježbe zahtijeva. Stručnjaci kažu kako je pritom najvažnije imati na umu da djeca uče od nas, pa im morate pokazati svojim primjerom što očekujete od njih. Ako od vas nauče to da se nakon obroka treba ponuditi pomoć u raspremanju stola, pospremanju posuđa u perilicu i slično, velika je vjerojatnost da će i sami usvojiti to ponašanje, pa krenite od pravila koja su i vas nekad učili.

Evo nekoliko savjeta o tome što sve treba imati na umu ako želite da dijete usvoji manire finog ponašanja za stolom:

1. Vježbajte s djecom pranje ruku

Naviknite djecu na to da uvijek operu ruke prije jela. Preporuka je da se ruke nasapunaju i trljaju 20 sekundi. Izaberite neku pjesmicu koja traje toliko, koju s djetetom možete pjevušiti dok pere ruke. Ako se ne sjetite sami, refren pjesmice 'sretan rođendan' je dobar izbor, jer traje baš toliko. Pokažite djetetu kako da pravilno nasapuna i istrlja ruke i kako da ih posuši ručnikom.

2. Isključite se i posvetite vrijeme obroku

Obroci trebaju biti vrijeme za uživanje u društvu obitelji i prijatelja, te u okusima hrane koju ste pripremili. Zato poučite dijete da se prije obroka isključuje mobitel i gase crtići, kako biste svi uživali u hrani i i razgovoru tijekom zajedničkog obroka. Naravno, to posebno vrijedi za vas, isključite uređaje, ili ih ostavite u drugoj prostoriji dok jedete, bez iznimaka. Predlažemo igru: Prva osoba koja izvuče mobitel za stolom mora oprati posuđe.

3. Pričekajte da svi sjednu za stol

Dijete mora znati da ne može početi jesti dok nisu svi sjeli za stol. Neke obitelji imaju običaj izricanja kratke molitve ili blagoslova prije obroka, pa naučite dijete da to poštuje, bez obzira na to što u vašoj obitelji to možda nije običaj. Ako ljudi za stolom izriču molitvu, neka sklopi ruke, sagne glavu i u miru pričeka dok molitva ne završi.

4. Slušajte i slušat će vas

Kad pokušavate pomoći djeci da shvate kako se razgovara za stolom, sjetite se najvažnijeg pravila - pokažite interes za ono što članovi obitelji, prijatelji i drugi ljudi koji su za stolom imaju za reći i oni će biti zainteresirani za to da čuju ono što vi imate reći.

Potaknite djecu da govore o ugodnim temama: O nečemu novom što su saznali na nastavi, o uspjehu na treningu ili sportskoj utakmici koji su ostvarili, nečem lijepom što su pročitali i slično. Poučite ih da kažu 'oprosti', kad žele prekinuti nekoga tko govori, zato da bi se ubacili sa svojom primjedbom.

Usput je dobro podsjetiti dijete da uzima male zalogaje, dobro žvače hranu i proguta zalogaj prije nego što počne govoriti.

5. Dodajte hranu jedni drugima

Objasnite djeci da ne mogu mahati rukama preko stola da bi došli do hrane koju žele. Naučite ih da zamole da im se pruži tanjur s hranom, tako što će reći 'molim' i 'hvala' kad to dobiju. Ako je dijete dovoljno staro da se samo posluži, podsjetite ga da bude pristojno prema drugima za stolom, te da proslijedi jelo dalje nakon što si je napunilo tanjur. Hranu treba dodavati u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.

Poučite dijete i da ne mora pojesti sve što mu je u tanjuru, pogotovo ako mu nešto nije fino. Međutim, objasnite mu da nikako ne bi smjelo ružno komentirati ono što je zagrizlo, pogotovo ne vikati 'fuj', jer će tako povrijediti domaćina.

6. Maknite laktove sa stola

Naslanjanje laktovima na stol smatra se nepristojnim, a može dovesti i do toga da nešto nehotice gurnete i prolijete. Neke su obitelji opuštenije u vezi s tim pravilom, no svejedno treba upozoriti dijete da se ne naslanja na stol tako da zalegne, jer je to nepristojno. Osim toga, tako će sjediti pravilnije, što je dobro i za njegova leđa.

7. Pričekajte da svi završe s jelom

Poučite djecu da i nakon što su završili s jelom trebaju ostati pristojno sjediti za stolom dok i ostali ne pojedu. Kad objed završi, pomozite im da odgurnu stolce od stola bez previše buke, kako ne bi ometali druge ljude.

8. Pomozite očistiti stol

Što je više ruku, posao će prije biti obavljen. Zato naučite djecu da pomažu roditeljima ili domaćinima u čišćenju stola, kako bi to postalo dio njihove rutine. Dajte im zadatke koji su prilagođeni njihovoj dobi: neka prenose stvari sa stola u sudoper, napune perilicu suđa i slično.

9. Zahvalite

Količina truda koji se ulaže u planiranje, kupovinu, pripremu i posluživanje obroka zaslužuje pohvalu. Čisti tanjuri mogu biti dobar pokazatelj da ste uživali u večeri, no važno je i iskazati zahvalnost onome tko je spremio obrok. Ohrabrite djecu da se zahvale kuharu. Ako im se nešto posebno svidjelo, neka to istaknu, a ako mu baš i nije bilo fino, naučite ih da treba zahvaliti na trudu, piše Better Homes&Gardens.