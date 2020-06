Vama je to obično, a suprotnom spolu će biti super privlačno: Zjenice, struk, vaš okus i miris

Neke studije pokazale su da podsvjesno smatramo da su ljudi s većim zjenicama privlačniji jer to pokazuje njihov interes prema nama. Isto tako, ljudi koji jedu više voća, mogu nam biti privlačniji

<p>Mnogi smatraju da je ljepota u oku promatrača. Ali, studije pokazuju da to nije nužno istina. Zapravo, istina je negdje u sredini. Standardi ljepote su različiti, a i naše sklonosti igraju veliku ulogu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO (Pomozite mozgu da više pamti):</strong></p><p><a href="https://brightside.me/inspiration-psychology/8-psychological-reasons-why-someone-looks-more-attractive-to-us-797258/" target="_blank">Bright Side</a> otkriva koje stvari kod ljudi smatramo privlačnijima, a da toga uopće nismo svjesni.</p><h2>1. Zjenice</h2><p>One mijenjaju veličinu kao odgovor na emocije, odnosno postaju veće kad smo sretni. Neke studije pokazale su da podsvjesno smatramo da su ljudi s većim zjenicama privlačniji jer to pokazuje njihov interes prema nama. U prošlosti su Talijanke namjerno širile zjenice koristeći otrovni ekstrakt iz biljke belladonna ili Velebilje kako bi bile privlačnije muškarcima.</p><h2>2. Struk</h2><p>Omjer struka i bokova oduvijek se smatra jednim od najvažnijih obilježja ženskog izgleda. I kao što neka istraživanja pokazuju, što je veći omjer struka i bokova, muškarcu je žena privlačnija.</p><h2>3. Simetrija lica</h2><p>Stručnjaci tvrde da simetrična lica smatramo privlačnijima jer ih naši receptori za vid mogu mnogo lakše obraditi. Drugi razlog za to je što biološki povezujemo simetrična lica s dobrim genima.</p><h2>4. Prosječnost</h2><p>Kao što studija sugerira, više volimo izgled koji nam djeluje prosječnije. To može imati različita objašnjenja - ili ga povezujemo s biološkim prednostima poput dobrih gena, ili mozak jednostavno preferira više tipična lica.</p><h2>5. Prehrana</h2><p>Preferencije prema hrani mogu muškarca učiniti privlačnijim ženi. Miris muškarca koji je nedavno jeo voće i povrće smatrao se privlačnijim u odnosu na onog koji je uglavnom jeo hranu poput kruha i tjestenine.</p><h2>6. Glas</h2><p>Žene povezuju dublje glasove muškarca sa zrelošću, smatrajući to privlačnijim.</p><h2>7. Miris</h2><p>Ženski miris zapravo može utjecati na to koliko su muškarcima privlačne. Ali to se odnosi na poseban miris - onaj koji se povezuje sa ženskim reproduktivnim hormonima. Žene su privlačnije muškarcima tijekom faze ovulacije jer je razina hormona u tom trenutku viša, što ukazuje na njihovu plodnost.</p><h2>8. Okus</h2><p>Kad se ljubimo, razmjenjujemo puno bakterija, a to, kako pokazuju studije, ima i neko praktično značenje. Pomaže nam otkriti podudaramo li se dobro s partnerom. Okus iz usta može nas učiniti manje ili više privlačnima.</p>