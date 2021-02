Nakon nepravde, uvrede, razočaranja i poniženja, bez obzira koliko to veliko ili malo bilo, opraštanje se zna činiti nedostižnom, gotovo utopijskom idejom. Može se raditi o izdaji prijatelja, nevjeri u braku ili bilo kakvoj drugoj situaciji zbog koje se osjećate loše.

Koliko god se to činilo teško, sami zbog sebe trebate oprostiti, ne razmišljati o tome što se dogodilo svako malo i krenuti dalje sa životom. Jedino tako možete pronaći duševni mir i sreću.

- Opraštanje tuđih nedjela ima ogroman utjecaj na vašu dobrobit. Naše istraživanje pokazuje da oprost s vremenom dovodi do niže razine depresije i anksioznosti te veće razine nade, sreće, zadovoljstva životom i samopoštovanja - kaže dr. Tyler VanderWeele, istraživač i suvoditelj Inicijative za zdravlje, religiju i duhovnost na Harvardu.

Tijekom godina on i njegovi kolege su pronašli specifične, dokazane metode koje pomažu.

Shvatite da opraštanje nije znak slabosti

- Ponekad postoji zabluda da je opraštanje popuštanje ili da tako puštate ljude da vas gaze. Istraživanje koje smo proveli sugerira da to nije slučaj, to je to zapravo nevjerojatno moćan i samoizlječiv odgovor na uvredu - kaže dr. VanderWeele.

Napomenuo je da on i kolege opraštanje, na najosnovnijoj razini, 'definiraju kao zamjenu loše volje prema osobi s dobrom voljom'.

- Tako žrtva više nije u zarobljenik onoga tko ga je povrijedio ili zarobljenik osjećaja gorčine i bijesa. Pokušajte preoblikovati opraštanje kao da želite pronaći te stvari za sebe, jer možete oprostiti bez odobravanja nečijeg neprihvatljivog ponašanja - pojasnio je.

Opraštanje i pomirenje nisu nužno ista stvar

Kad vas netko povrijedi, posebno u slučajevima nevjere, važno je napraviti razliku između opraštanja (iskazivanje dobre volje prema onome tko vas je povrijedio) i pomirenja.

- Opraštanje ponekad može dovesti do pomirenja, ali ne uvijek, a postoje situacije u kojima pomirenje možda i nije prikladno. Na primjer, u slučajevima obiteljskog nasilja i konstantnog ponavljanja nedjela - objašnjava dr. VanderWeele.

'U slučajevima nevjere, pomirenje zahtijeva trud obje osobe'

- Nevjera je zaista bolna i destruktivna u vezi, a kad je došlo do izdaje povjerenja, samo oprost jedne osobe nije dovoljan da se dođe do pomirenja i krene dalje sa životom - kaže dr. VanderWeele.

- Uz to, mora postojati i pokajanje počinitelja kao i neka vrsta osiguranja da se to više neće ponoviti. Oba partnera moraju željeti ozdravljenje svoje veze kako bi do toga i došli - dodao je.

'Kad ste spremni oprostiti, prvo počnite smirivanjem živčanog sustava'

Dr. Frederic Luskin, direktor projekta 'Stanford Forgiveness Project' i autor knjiga s tematikom važnosti opraštanja, prakticira postupak u četiri koraka kako bi pomogao ljudima koji žele oprostiti.

- Osoba započinje vježbanjem upravljanja stresom kad je uznemirena. Naime, kad ljudi budu povrijeđeni, njihov adrenalin skoči, a svrha adrenalina je da vas usredotoči na problem i ne otpušta ga. Tijelo razvija taj uobičajeni odgovor nadbubrežne žlijezde, tako da svaki put kad vam neki problem padne na pamet, adrenalin opet skoči - pojasnio je.

Da bi se promijenila ta reakciju tijela na problem, dr. Luskin savjetuje - dva puta duboko udahnite trbuhom i onda razmislite o nečem pozitivnom svaki put kad vam to što vas je povrijedilo padne na pamet. Nakon pedesetak ponavljanja ove vježbe tijelo se može učinkovitije smiriti.

'Drugo, pobudite svoju sposobnost zahvalnosti'

Sljedeći korak u procesu dr. Luskina uključuje to da postanete zahvalniji.

- Kad vidite stvari koje nisu u redu, također morate primijetiti što je ispravno u vašem životu kako biste stvorili ravnotežu živčanog sustava i bili sposobni ispričati drugu priču. Pacijentima treba vremena da cijene stvari poput ugodnog vremena ili prekrasnih zalazaka sunca ili drugih sitnica u životu na kojima su zahvalni te tako dodatno smire vlastiti živčani sustav - objasnio je.

'Zatim, upamtite da ne dobijete uvijek ono što želite'

Ove naizgled oštre riječi ključne su za učinkovitost metode dr. Luskina, jer 'oprost se tiče i situacija koje nisu uspjele onako kako smo mi to zamislili i željeli'

- Ovo kognitivno uokvirivanje pomaže vam u radu na prihvaćanju i čak snižava krvni tlak napominje dr. Luskin.

'Na kraju, promijenite način na koji pričate priču u svojoj glavi'

- Jednom kad ste poduzeli te korake kako biste ušli u drugi prostor svoje glave, to vam pomaže da u mislima promijenite priču iz one u kojoj ste žrtva strašnog nedjela u onu u kojoj ste heroj za opraštanje navedenog djela - pojasnio je dr. Luskin.

- U konačnici, opraštanje je promjena priče. Umjesto pripovijesti o 'jadnom meni', to je 'pogledajte kako sam napredovao, naučio kako i riješio ovu situaciju. Pogledajte kako sam prevladao nedaće'. Takav način razmišljanja može, na primjer, pomoći nekome tko napušta nezdravu vezu da u budućnosti gradi druge, zdravije veze. Odjednom možete reći: 'Čak i ako se ta osoba prema meni užasno ponašala i veza je bila potpuna katastrofa, ne odustajem od ljubavi, jer znam da mogu proći kroz bilo što - dodao je.

Ili isprobajte 'REACH' metodu, i ona pomaže

Dr. VanderWeele potiče ljude da prakticiraju opraštanje radeći kroz postupak ove skraćenice - Recall, Emphasize, Altruistic gift, Commit, Hold - što u prijevodu znači: prisjećanje, empatija, altruistički dar, obvezati se i zadržati.

- Ovaj se model koristio u brojnim randomiziranim ispitivanjima i 'jedan na jedan' grupnim terapijama, a pokazalo se da smanjuje depresiju i anksioznost te povećava nadu i opraštanje - rekao je dr. VanderWeele i dodao kako on i njegov tim dodatno istražuju utjecaj ovog modela na globalnoj razini.

Metoda izgleda ovako:

'Zaboraviti što se dogodilo ne bi trebao biti vaš cilj'

- Vjerojatno ste čuli kako ljudi govore o 'oprosti i zaboravi' kao o konceptu, ali istraživanja među psiholozima i istraživačima otkrivaju da je 'to vrlo pogrešan i neistinit osjećaj - kaže dr. Luskin.

- Svakako, postoje male stvari koje možete zaboraviti, na primjer ako netko izgovara sićušnu laž da izbjegne isplaniranu večeru, ali sve što je važno ne smijete zaboraviti, niti biste se trebali truditi to učiniti - dodao je.

Ključ pronalaska načina kako nekome oprostiti nije u potiskivanju sjećanja, već u drugačijem načinju prisjećanja - u odmicanju od razmišljanja o sebi kao o žrtvi i gledanju na sjećanja kao na oblik suočavanja, s većom otpornošću i manjim emocionalnim nabojem.

Vježbajte praštanje svaki dan

- Kad vam praštanje drugima postane svakodnevna praksa pa opraštate sitne prijestupe, poput nepoštenih postupaka drugih vozača u prometu ili sitnica vezanih za brak, to zapravo oblikuje vaš karakter. Tako ćete vjerojatno biti prema drugima orijentirani u dobroj, a ne lošoj volji. Ta navika vodi boljem životu i boljem društvu. Ona pomaže prekinuti beskonačni krug uvreda i osveta - zaključio je dr. VanderWeele, a prenosi oprahmag.com.