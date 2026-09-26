Koju košaricu nosite? Evo što grudi otkrivaju o zdravlju tijela

S druge strane, manje grudi ne znače automatski manje zdravstvenih rizika. Kada je riječ, primjerice, o raku dojke, sama veličina grudi nije pouzdan pokazatelj rizika. Mnogo su važniji čimbenici poput dobi, genetike, hormonskih čimbenika i gustoće tkiva dojke.

Treba imati na umu i da slovo košarice nije medicinska mjera veličine dojke. Košarica ovisi i o opsegu grudnjaka pa, primjerice, D košarica uz različite opsege ne predstavlja jednaku količinu tkiva dojke. Zbog toga se zdravstveni problemi ne mogu predvidjeti samo prema slovu na etiketi grudnjaka.

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VIDEO Influencerica razočarana: 'Pokušavam podijeliti fitness savjete, ali svi vide samo grudi' | Video: 24sata Video

A KOŠARICA

A i AA košarice spadaju među manje grudi. The Sun u svojoj usporedbi u kategoriju manjih grudi svrstava veličine od AA do B. U medicinskoj literaturi pritom ne postoji stroga definicija toga što su "male grudi", jer veličina ovisi i o proporcijama ostatka tijela.

Kod većine žena manje grudi jednostavno su posljedica genetike i potpuno su normalne. U nekim slučajevima izrazito slabo razvijene grudi nakon puberteta mogu se opisivati kao mikromastija.

Manje grudi u pravilu stvaraju manje mehaničko opterećenje vrata, ramena i leđa, no to ne znači da žene s A košaricom ne mogu imati bolove u tim područjima iz drugih razloga.

Također, male grudi ne znače zaštitu od raka dojke. Stručnjaci naglašavaju da žene trebaju pratiti promjene na grudima bez obzira na njihovu veličinu.

Foto: 123RF

B KOŠARICA

B košarica također se u usporedbi The Suna nalazi u skupini manjih grudi. Kod ove veličine obično nema značajnog dodatnog opterećenja gornjeg dijela tijela samo zbog težine dojki.

Jedno istraživanje koje je proučavalo povezanost veličine košarice i bolova u vratu i ramenima svrstalo je A, B i C košarice u skupinu "manjih", dok su D i E ili veće bile svrstane među velike. Kada su istraživači usporedili te dvije skupine, veće košarice bile su povezane s češćim bolovima u području vrata i ramena.

No ni B košarica sama po sebi ne govori ima li žena veći ili manji rizik od bolesti dojke.

C KOŠARICA

C se može promatrati kao svojevrsna sredina, ali ne postoji poseban zdravstveni profil povezan baš s C košaricom.

Kako se povećavaju volumen i težina dojki, kod nekih žena može se početi povećavati i opterećenje gornjeg dijela leđa. Koliko će ono biti izraženo ovisi o građi tijela, tjelesnoj težini, držanju, veličini dojki, fizičkoj aktivnosti i potpori grudnjaka.

Istraživanja zato pokazuju trend povezanosti većih grudi s bolovima, ali ne postoji granica na kojoj bi se moglo reći da C košarica izaziva određeni zdravstveni problem.

Foto: 123RF

D KOŠARICA

D košarica zanimljiva je jer ju je The Sun u britanskom kontekstu naveo kao današnju prosječnu veličinu, odnosno 36D. Veće i teže grudi mogu pojačati opterećenje gornjeg dijela tijela, pa se kod nekih žena mogu javiti bolovi u gornjem dijelu leđa.

Mogu se pojaviti i drugi svakodnevni problemi. Dodir kože ispod dojki, znoj i trenje mogu izazvati iritaciju ili osip, osobito tijekom toplijih mjeseci ili ako grudnjak ne pristaje dobro.

Istraživanje položaja kralježnice kod žena s košaricama od A do D također je pronašlo promjene nekih parametara držanja povezane s povećanjem košarice, iako su istraživači istaknuli da je BMI imao još snažniji utjecaj na držanje tijela.

DD I E KOŠARICA

Kod DD, E i većih košarica zdravstvene posljedice težine dojki mogu biti izraženije. Veće grudi češće se povezuju s bolovima u leđima, ramenima i vratu, a naramenice grudnjaka mogu ostavljati duboke tragove na ramenima.

Jedno novije istraživanje na mladim ženama također je pronašlo izraženu povezanost veličine dojki s bolovima u kralježnici. U skupini s DD/E košaricom bolovi u vratnom, prsnom i donjem dijelu kralježnice bili su znatno češći nego među ženama s manjim košaricama. Autori ipak upozoravaju da se radi o opservacijskom istraživanju, pa ono pokazuje povezanost, a ne dokazuje da je veličina dojki jedini uzrok boli.

F I VEĆE KOŠARICE

Kod vrlo velikih grudi liječnici ponekad govore o makromastiji. Međutim, ona se ne određuje jednostavno time ima li žena F ili neku drugu košaricu, nego veličinom dojki u odnosu na građu tijela i simptomima koje izazivaju.

Pregled istraživanja objavljen u časopisu Neurology povezuje simptomatsku makromastiju s nizom tegoba, među kojima su glavobolje, bolovi u vratu i ramenima, bolovi u leđima, tragovi naramenica i trnci u rukama.

Prema podacima koje prenosi The Sun, žene s makromastijom imale su oko 40 posto veću vjerojatnost za kronične migrene, približno dvostruko veću vjerojatnost za bolove u vratu te oko 50 posto veću vjerojatnost za opstruktivnu apneju u snu. Zabilježena je i više nego dvostruko veća pojavnost cervikalne radikulopatije, odnosno nadraženog živca u vratu koji može izazvati bol, utrnulost, trnce ili slabost u ruci i šaci.

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Male ili velike: U čemu je razlika?

Glavna razlika nije u tome da su jedne "zdravije" od drugih. Manje grudi jednostavno nose manje mase pa u prosjeku predstavljaju manje dodatno mehaničko opterećenje za vrat, ramena i kralježnicu.

Kod većih grudi težina tkiva može povlačiti gornji dio tijela prema naprijed, povećavati pritisak na ramena te pridonositi bolovima, problemima s držanjem, iritaciji kože i poteškoćama tijekom tjelesne aktivnosti.

No kada je riječ o zdravlju same dojke, veličina nije ono na što se treba oslanjati. Primjerice, gusta tkiva dojke prepoznata su kao faktor povećanog rizika za rak dojke, a gustoća se utvrđuje mamografijom i nije isto što i velika dojka.

Bez obzira na košaricu, pozornost treba obratiti na novu kvržicu ili oteklinu, naglu promjenu veličine ili oblika dojke, promjene kože ili bradavice, neuobičajen iscjedak te novu ili trajnu bol. Nagla promjena jedne dojke posebno je razlog za liječničku procjenu.