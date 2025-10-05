Veliki tjedni horoskop: Vaga razmišlja o prekidu veze, Ovan treba posegnuti za vitaminima

Ovan 21. 3 - 20. 4.

POSAO – Gubit ćete dokumente, pogrešno ispunjavati formulare i zaboravljati prenijeti poruke. Kako biste izbjegli nesporazume i spriječili zaborav, radite planski i zapisujte bitne podatke.

LJUBAV – Budite oprezni ako ulazite u novu vezu. Mogli biste prekasno shvatiti da je osoba u koju ste se zaljubili nesređena i nespremna za pravi i zreli odnos. Ako ste u ozbiljnoj vezi, mogli biste planirati brak, a tjedan je baš povoljan za takve odluke.

ZDRAVLJE – Nemojte se sasvim opustiti jer još uvijek traje djelovanje vama nepovoljnog znaka Vage, koja vas izlaže iscrpljenima i nezgodama. Hranite se zdravije, a dobro je i da posegnete za vitaminima.

Najbolji dan: 6. listopada

Najlošiji dan: 5. listopada

Bik 21. 4. - 21. 5.

POSAO – Od 7.10. bit ćete skloni raspravama, a na trenutke tvrdoglavi. Odnosi s autoritetima bit će osjetljiva tema. Ne istjerujte pravdu na čistac, čak i ako mislite da ste u pravu. Nezaposleni bi mogli dobiti posao.

LJUBAV – Zahvaljujući naklonjenoj Veneri, živnut ćete pred naletom uzbuđenja. Možda će osoba vašeg srca biti mlađa od vas ili netko koga poznajete otprije, ali nikad se niste imali prilike bolje upoznati. Vezani će se češće svađati, ali i brzo miriti.

ZDRAVLJE – Vaše će se psihičko stanje popraviti pa ćete biti manje razdražljivi. Neki će krenuti u svijet duhovnosti, proučavajući literaturu na tu tematiku. No vreba vas Mars koji vas izlaže stresu, pa i bolestima.

Najbolji dan: 9. listopada

Najlošiji dan: 7. listopada

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

POSAO – Umjetnost, moda i ljepota područja su u kojima ćete imati najviše uspjeha, a pozitivna događanja očekuju i one koji se bave obrazovanjem, trgovinom i radom s ljudima.

LJUBAV – Otvoreno ćete razgovarati s partnerom, povjeriti mu dugo čuvanu tajnu ili razotkriti kompleks koji vas muči. To će pridonijeti boljem međusobnom razumijevanju. Samci će se zaljubiti u nekog tko je dosta kompliciran, pa će im trebati puno strpljenja da dotičnog osvoje.

ZDRAVLJE – Fizička forma vam je dobra i možete se pohvaliti velikom izdržljivošću. No Mars u Škorpionu može vam nešto lošije djelovati na raspoloženje. Pazite se ozljeda na radnom mjestu, osobito ako radite sa strojevima.

Najbolji dan: 11. listopada

Najlošiji dan: 5. listopada

Rak 22. 6. - 22. 7.

POSAO – Borit ćete se za bolji položaj. Podnijet ćete zahtjev za unaprjeđenjem ili se posvetiti izradi životopisa, pratiti oglase i slati molbe za bolje radno mjesto. Od 7.10. sve čega se dotaknete, bit će okrunjeno uspjehom.

LJUBAV – Partner će biti spreman priznati vam pogreške i propuste, što će poboljšati vaš odnos. Samcima će zanimljiva i samozatajna osoba prilično „zavrtjeti pamet“. Sve češće ćete se dopisivati porukama, što će vas i zbližiti.

ZDRAVLJE – Tjedan je odličan za posjet liječniku i obavljanje potrebnih pretraga. Na poslu ćete previše raditi, što može biti uzrokom iscrpljenosti i umoru. No čuva vas borbeni Mars koji će vam dati energije da se izborite sa stresom.

Najbolji dan: 6. listopada

Najlošiji dan: 8. listopada

Lav 23. 7.- 22. 8.

POSAO – Slabo razlikujete dobre od loših prilika i saveznike od protivnika. Dani nakon 7.10. nisu pogodni za donošenje bitnih odluka, jer vas ne krasi objektivnost. Ako ste privatni poduzetnik, poslujte u skladu sa zakonom.

LJUBAV – Bit ćete previše okupirani poslovnim zbivanjima, da biste se mogli opustiti u ljubavi. Obnovite romantiku s partnerom koji se sve više osjeća zanemarenim. Samci bi zanimljivu osobu mogli upoznati na internetu.

ZDRAVLJE – Psihički ste jako dobro i odlično ste raspoloženi. No Mars vam je nepovoljan i izlaže vas povećanom stresu, pa se pazite mogućih upala ili ozljeda. Koristite svaku priliku za odmaranje.

Najbolji dan: 7. listopada

Najlošiji dan: 10. listopada

Djevica 23. 8. - 22. 9.

POSAO – Bavite li se obrazovanjem, pisanjem, kulturom ili umjetnošću, polučit ćete zavidne rezultate. Pred vama su dani putovanja, odlaska na seminare i stručne skupove. Mnogima će se i zarade početi popravljati.

LJUBAV – Štiti vas Venera u vašem znaku. Neki među vama ostvarit će veliku želju pa biste mogli proslaviti zaruke ili će vam osoba u koju ste zaljubljeni uzvratiti osjećaje. Pred vama su dani stvoreni za nove susrete, ljubav i romantiku.

ZDRAVLJE – Aktivan društveni život pomoći će vam da optimističnije gledate na životne probleme. Treba vam opuštanje, zabava i odmak od sivila svakodnevice. Iskoristite vikende za izlete, osobito ako će vrijeme biti lijepo.

Najbolji dan: 9. listopada

Najlošiji dan: 5. listopada

Vaga 23. 9. - 22. 10.

POSAO – U solidnom ste razdoblju u kojemu ćete lucidnim idejama i radnom učinkovitošću nadmašiti sebe. Imat ćete spretne ruke i dobro se snalaziti u praktičnim poslovima. Poboljšat će se odnosi s kolegama i šefovima.

LJUBAV – Razmišljat ćete o prekidu veze, a na to će vas nagnati osjećaj da ste istrošili sve osjećajne zalihe. Nemojte nagliti jer će vas taj osjećaj uskoro napustiti. Samci su zaljubljeni u teško osvojivu osobu, ali to još više pobuđuje vašu maštu i strast.

ZDRAVLJE – Imat ćete zaštitu Sunca u svom znaku pa ćete zahvaljujući odličnoj fizičkoj kondiciji sve dobro podnositi. Manje tegobe moguće su s osjetljivom kožom lica pa je njegujte prirodnim preparatima.

Najbolji dan: 11. listopada

Najlošiji dan: 8. listopada

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

POSAO – Privlačit će vas zahtjevni zadaci, poslovi kojima niste dorasli i situacije u kojima ćete moći dokazati svoje sposobnosti. Od 7.10. bolje ćete zarađivati i vratiti dugove. No pazite se neiskrenih kolega i nekih urota.

LJUBAV – Zahvaljujući Veneri u naklonjenom vam znaku Djevice, oko vas će biti sve više prilika za novu ljubav. Iako u vezama i brakovima ima svađi, obostrana ljubav sve pobjeđuje! Mars vas čini posebno strastvenima i erotičnima.

ZDRAVLJE – Iscrpljuje vas Marsov utjecaj u vašem znaku pa se teže koncentrirate i pamtite. Godile bi vam blaže fizičke aktivnosti, poput šetnji ili vožnje biciklom. Pazite pritom da se ne ozlijedite ili dobijete upalu mišića.

Najbolji dan: 6. listopada

Najlošiji dan: 10. listopada

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

POSAO - Čuvajte se neiskrenih suradnika koji bi vam mogli raditi iza leđa. Povjeri li vam netko važnu poslovnu tajnu, nemojte je nikome ispričati jer će se sve doznati. No nekima među vama otvara se prilika za napredovanje.

LJUBAV – Mnogo ćete postići odlučite li stati na kraj lošoj vezi ili zavesti osobu koja vam se sviđa. Vrijeme je da napravite iskorak u nešto novo – ostavite prošlost iza sebe! Bitno je da ne zapostavljate društveni život, izlaske i zabavu.

ZDRAVLJE – Moguće su probavne tegobe, a pripazite se i crijevne viroze! Očekuju vas naleti neraspoloženja, a neke među vama morit će nesanica. No čuva vas naklonjeno Sunce pa će sve tegobe biti prolaznog karaktera.

Najbolji dan: 7. listopada

Najlošiji dan: 5. listopada

Jarac 22. 12. - 20. 1.

POSAO – Vjerovat ćete u uspjeh i neće vam biti žao uložiti mnogo energije. Odlično su vam aspektirani trgovina, marketing, ekonomija, kao i odnosi sa strancima i putovanja. Mogli biste s prijateljem udružiti snage u zajednički posao.

LJUBAV – Dobar Venerin utjecaj omogućit će vam da se otvorite prema drugima i odškrinete vrata uzbudljivim ljubavnim prilikama. Iznenadit će vas duboki osjećaji prema jednoj osobi, pa ste samo na korak velikoj zaljubljenosti.

ZDRAVLJE – Mogli biste osjetiti pad svojih psihičkih sposobnosti u vidu umora i nemira. Trebat će vam trenuci samoće, kako biste sredili dojmove i vratili unutarnji mir. No imate dovoljno energije kojom ćete pobijediti stres.

Najbolji dan: 10. listopada

Najlošiji dan: 8. listopada

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

POSAO – Nemojte brzopleto nasjedati na glasine o sebi. Izbjegnite sva suprotstavljanja, jer nećete uspjeti naći odgovarajuće riječi kojima biste argumentirali svoje izjave. Najbolje vam se razvijaju poslovi s inozemstvom.

LJUBAV – Mnogo izlazaka i poznanstava u vaš će život donijeti novu osobu u koju ćete se zaljubiti. Ne dopustite da vam nečije kritike na račun simpatije pokvare prvi dojam. Vjerujte prvenstveno sebi i onome što vi osjećate.

ZDRAVLJE – Mogli biste osjećati jak umor i neraspoloženost. Okružite se veselim ljudima. Pripazite se prehlade ili viroze – osnažite se vitaminima. Prije spavanja dobro provjetrite sobu i nemojte je pregrijavati.

Najbolji dan: 11. listopada

Najlošiji dan: 9. listopada

Ribe 19. 2. - 20. 3.

POSAO – Odlično ćete poslovati s inozemstvom, a neki će i novi posao dobiti izvan granica zemlje. Na radnom mjestu ćete od 7.10. biti iznimno snalažljivi i uspješni. Šefovi će vam dodijeliti odgovornije poslove.

LJUBAV – Ako ste imali ljubavnih nesuglasica, od ovog tjedna lakše ćete ih riješiti. Neuzvraćeni osjećaji i patnje polako ostaju iza vas. Nekima je na pomolu nova veza s osobom koja živi ili radi u inozemstvu. Bračne svađe i napetosti jenjavaju.

ZDRAVLJE – Mars u Škorpionu vas osnažuje i puni pozitivnom energijom. Zanimat će vas svijet alternative, bioenergije i općenito sve što ima veze s duhovnošću. Osjetit ćete priljev energije koja će vas činiti dinamičnijima.

Najbolji dan: 6. listopada

Najlošiji dan: 11. listopada