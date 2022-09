VIDEO Uništila svadbu: Pozvali je da pjeva na vjenčanju bivšeg i žene s kojom ju je varao

Alexandra Starr, ambiciozna kantautorica iz Kalifornije, doživjela je šok kada su je pozvali da nastupi na vjenčanju svog bivšeg dečka s djevojkom s kojom ju je prevario prije godinu dana.

Glazbenica, koja je rekla da je hodala s neimenovanim muškarcem više od pet godina prije nego što je prošle jeseni saznala da ju je prevario, objasnila je da radi kao 'cover pjevačica', što znači da često uskače umjesto onih koji ne mogu nastupiti na lokalnim događanjima.

Pa kad ju je šef benda koji je njezin bivši angažirao za svoje vjenčanje nazvao i zamolio da zauzme mjesto njihove pjevačice, osjetila je da je to 'znak' i shvatila tu kao savršenu priliku za osvetu.

Njezina bivša ljubav doživjela je veliki šok kada je počela pjevati pjesmu Before He Cheats od Carrie Underwood. Tada ga je još polila vodom prije nego je izjurila s vjenčanja u dramatičnom trenutku koji je snimljen i podijeljen na TikToku.

Alexandra je skrivala lice prvi dio večeri, ali kad je par izašao na podij za svoj prvi zajednički ples, počela je pjevati country hit - koji govori o osveti nevjernom bivšem - okrećući se prema uzvanicima kako bi svi vidjeli njezino lice.

Činilo se da je mladencima izrazito neugodno kad su shvatili tko im to pjeva na vjenčanju, za vrijeme čega je prijatelj od mladoženje pokušao otjerati Alexandru s vjenčanja.

Objavila je isječak šokantnog trenutka u aplikaciji za video streaming prošlog mjeseca, gdje je brzo postao viralan - prikupivši više od devet milijuna pregleda u nekoliko dana i ostavivši mnoge ljude u šoku.

Na snimci se par - čija imena nisu otkrivena - mogao vidjeti kako romantično pleše dok su njihovi gosti promatrali.

Isprva je Alexandra, koja ima vlastitu pjesmu YFU na Spotifyju i Apple Musicu, skrivala svoj identitet dok je izvodila pjesmu All of Me od Johna Legenda.

Ali onda je prešla na Carrienu pjesmu koja je bila veliki hit 2005. godine, okrećući se prema mladencima i gostima tako da ju svi vide.

- Trenutno, on vjerojatno sporo pleše s plavokosom skitnicom, a ona vjerojatno postaje živahna. A on ne zna... - pjevala je.

U videu se vidi kako plavokosa mladenka izgleda zbunjeno i uzrujano te gleda oko sebe prema prijateljima i obitelji, dok ju je prijateljica pokušavala utješiti.

Mladoženja se također činio zapanjen i nesiguran kako se nositi sa situacijom.

Muškarac je tada prišao Alexandri i pokušao je otpratiti s pozornice, prije nego što mu je ona zgrabila piće iz ruke i prolila ga mladoženji u lice, a potom ga je gurnula unatrag i otišla s pozornice.

Prije samog vjenčanja Alexandra je snimila video u kojem je ispričala: 'Gledajte, znam da bih vjerojatno trebala biti veća osoba i otići, ali ne želim više biti dobra djevojka.'

- Hodali smo pet i pol godina i živjeli zajedno, a oženio se 'drugom ženom' nakon samo godinu dana veze - dodala je.

Alexandrin postupak potaknuo je veliku raspravu na webu - neki su je gledatelji kritizirali da je paru upropastila veliki dan, dok su je drugi branili nazivajući to što se dogodilo 'prilikom koja se pruža jednom u životu', piše Daily Mail.

- Ovo je tako podlo. Jadna njegova žena - napisao je jedan gledatelj, dok je drugi komentirao: 'ovo je ispod svakog nivoa.'

- Svi joj govore da bude veća osoba... Ovo je prilika koja se pruža jednom u životu - branio ju je jedan gledatelj dodajući da su joj se 'zvijezde složile za ovo.'

Jedan komentator je napisao da je to 'osveta za sve djevojke koje nikada nisu dobile osvetu koju su zaslužile.'

- Ovo je tako mračno... Ali neobično zadovoljavajuće. To je za mene opravdanje - pisalo je u drugom komentaru.

Drugi su je pak optuživali da je video lažan kako bi privukla pozornost i promovirala svoju glazbu.

- Ovo izgleda tako namješteno - napisala je jedna osoba, dok se druga složila: 'Ovo jednostavno ne izgledalo stvarno.'

- Ovo je definitivno samo jedna velika reklama za promociju njezine pjesme - teoretizirao je netko drugi.

- Najbolja marketinška strategija ikada - napisao je još jedan gledatelj videa.

