Vjerujete li svemu što pročitate o zdravlju? Provjerite svoje navike kroz šest pitanja

Tim je povodom Hrvatsko farmaceutsko društvo osmislilo interaktivnu online pitalicu te pozivaju građane da kliknu na nju i da kroz šest svakodnevnih situacija koje opisuje pitalica nakon odgovora razmisle o svojim navikama. Pitalica ne traži registraciju, ime ni e-mail, a sudionik dobiva edukativnu poruku na temelju svojih odgovora. Može se pronaći na linku.

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Inače, glavna poruka na početku spomenute kampanje je: "Provjeri prije nego povjeruješ. Pitaj svog ljekarnika". Drugim riječima, Hrvatsko farmaceutsko društvo podsjeća ljude da se najrelevantnije informacije mogu dobiti od ljekarnika i liječnika te da Google tražilica i umjetna inteligencija nikako ne smiju postati jedini izvor informacija o tomu kako koristiti lijekove, ili o čemu je riječ ako nas muči neko zdravstveno stanje.

- Imate simptom koji vas zabrinjava. Što ćete prvo napraviti? Upisati pitanje u Google, pitati umjetnu inteligenciju, potražiti iskustva drugih, ili potražiti savjet zdravstvenog stručnjaka? Digitalni svijet promijenio je način na koji dolazimo do zdravstvenih informacija. Odgovor je udaljen svega nekoliko sekundi, a sadržaja nikad nije bilo više. No upravo je u tome zamka: informacija koja izgleda uvjerljivo ne mora biti pouzdana, aktualna ni primjenjiva na konkretnu osobu. Ne mora čak niti biti stvarna. Još je zanimljivije ono što se događa s umjetnom inteligencijom. Navikli smo joj povjeravati pitanja o poslu, novcu, odnosima i svakodnevnim problemima. Sve češće je pitamo i za zdravlje. Uvjerljiv odgovor može nas potaknuti da mu povjerujemo prije nego što provjerimo izvor - navode u Hrvatskom farmaceutskom društvu.

Pripominju i da ljudi informacijama koje pronađu online vjeruju i više nego što misle. Dovoljno je da odgovor zvuči uvjerljivo, da ima nekoliko stručnih izraza, i da ga je napisao ili generirao netko tko djeluje kao da zna o čemu govori. Stoga u Hrvatskom farmaceutskom društvu pozivaju da provjerite biste li prepoznali trenutak kada informacija prestaje biti samo informacija i počinje utjecati na stvarne odluke o vašem zdravlju, čak i kada to nije najsigurniji način.

Riješite pitalicu, i ne zaboravite - ljekarna nije samo mjesto gdje preuzimate lijek. U moru zdravstvenih informacija, ljekarnik je zdravstveni stručnjak kojem se možete obratiti kada želite razumjeti što je pouzdano, što je relevantno i što se doista odnosi na vas.