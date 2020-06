Vodič zamrzavanja viška hrane: Što i kako pohraniti, a što ne...

Iako se čini vrlo jednostavnim jer sve što trebate je ubaciti hranu u zamrzivač i čekati, riječ je o složenom procesu koji ima svoja pravila. Naučite ih za uspješnije rezultate

<p><em><strong>Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: </strong></em><a href="https://www.24sata.hr/lifestyle/ceste-pogreske-sa-zavjesama-kupovina-stavljanje-peglanje-695373">Česte pogreške sa zavjesama: Kupovina, stavljanje, peglanje...</a></p><p>Može li se zamrznuti mladi luk, kako steak sačuvati od ozeblina ili kako pravilno odmrznuti hranu pitanja su koja ne nude odgovore sama po sebi, pa je kuharica <strong>Jenny McCoy</strong> za <a href="https://www.bonappetit.com/test-kitchen/how-to/article/how-to-freeze-vegetables-soup-meat-fruit">Bonapetit </a>odgovorila na njih i objasnila kako pravilno smrznuti pojedine grupe namirnica te što nipošto ne treba raditi.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Zašto je zamrzavanje bolje od drugih metoda čuvanja hrane</p><h2>Osnovna pravila</h2><p><strong>1. Nikad ne zamrzavajte staklene posude</strong> - osim ako na njima nije istaknuto da su sigurne za uporabu u zamrzivaču. Staklo na ledu puca, osobito ako smrzavate tekućinu koja bi se pri hlađenju mogla širiti. Radije odaberite vrećice za zamrzavanje ili plastične posude za tu namjenu.</p><p><strong>2. Čuvajte ostatke.</strong> Ako vam je preostao koji list kelja, komadić mrkve ili celera, stavite to u hladnjaku u vrećicu koju ćete puniti do kraja tjedna. Kad je vrećica puna, zamrznite je i imate sastojke za juhu.</p><p><strong>3. Nikad ne određujte namirnice vrućom vodom</strong>. Bez obzira je li riječ o umaku od rajčice, odresku ili juhi, prelijevanjem vrućom vodom riskirate prekuhavanje hrane i promjenu teksture i okusa.</p><p><strong>4. Pazite na temperaturu. </strong>Pravila o sigurnosti hrane ističu kako se bakterije u jelima mogu namnožiti već kroz nekoliko sati. Stoga ne ostavljajte ostatke hrane preko noći na stolu prije zamrzavanja, čak i ako je riječ o jelima bez mesa.</p><h2>Kako zamrzavati voće</h2><p><strong>Čuvanje:</strong></p><p>Ako vam je važan oblik voća jer jednog dana planirate od smrznutih jagoda napraviti i ukusnu tortu, a ne samo smoothije, možete ih individualno zamrznuti. To se radi tako da voće rasprostrete po širokom pladnju i ubacite nekoliko sati na duboko smrzavanje, a zatim kad se stvrdnulo, sve zajedno prebacite u vrećicu za zamrzavanje. Na taj način se neće smrznuti u velikom bloku i moći ćete vaditi pojedinačno voće iz vrećice.</p><p><strong>Banane</strong></p><p>Banane su posebna kategorija jer ih možete zamrznuti u kori. Ako su u buntu, odvojite ih. Nakon odleđivanja su posebno kremaste. Ako pak želite zamrznuti kriške, primijenite istu metodu kao i jagodama ili bobičastim voćem.</p><p><strong>Trajanje</strong></p><p>Dva do tri mjeseca</p><p><strong>Odleđivanje:</strong></p><p>Zbog visokog udjela šećera, bobice i narezani komadi voća odledit će se na sobnoj temperaturi za svega pola sata. Ako pečete kolače, možete ih zamrznute ubaciti u tijesto ili muffine.</p><h2>Povrće i začini</h2><p><strong>Čuvanje</strong></p><p>Prije zamrzavanja, povrće i začine dobro operite, a zatim narežite na onoliko velike komade koliko će vam trebati i koristiti. Odlučite želite li ih blanširati prije smrzavanja. Blanširanje pomaže u očuvanju hrskavosti, osobito kod brokule i mahuna. No lisnato povrće i ono koje omekša prilikom kuhanja poput tikvice, rajčice ili patlidžana, samo ubacite sirovo u vrećice. Pritom istisnite što više zraka možete.<br/> Što se tiče začina, vrijedi isto pravilo oko čišćenja i rezanja, a možete ih sačuvati i u kockicama leda.</p><p><strong>Trajanje</strong><br/> Za povrće je to dva do tri mjeseca, a dva mjeseca za začine</p><p><strong>Odleđivanje</strong><br/> Izravno iz zamrzivača možete ga staviti na tavu prilikom pripreme jela. Ili prethodno odmrznuti u hladnjaku. No svakako ih valja skuhati nekoliko dana od odmrzavanja. Nitko ne želi salatu od stare, odmrznute brokule.</p><h2>Juhe, temeljci i variva</h2><p><strong>Čuvanje</strong></p><p>Najbolji način je čuvati ih u vrećicama za duboko zamrzavanje. One su dovoljno čvrste da mirisi ne dopiru van, a zauzimaju manje mjesta od spremnika i drugih posuda. Prilikom spremanja hrane razdvojite je u manje porcije, kako biste imali dovoljno za pojedinačni recept u slučaju potrebe jer neće biti jednostavno odvojiti komad pilećeg temeljca za rižoto od bloka leda u koji će se pretvoriti.</p><p><strong>Trajanje</strong></p><p>Juhe i temeljci mogu potrajati i do šest mjeseci, no već nakon dva mjeseca se okusi razblažuju.</p><p><strong>Odmrzavanje</strong></p><p>Najbolje je polako, u hladnjaku, a to omogućuje da je hrana na sigurnoj temperaturi. No ako vam se žuri, možete vrećicu staviti u posudu i preko nje pustiti hladnu vodu iz slavine. Nemojte varati s vrućom vodom!</p><h2>Meso, perad i riba</h2><p><strong>Čuvanje</strong></p><p>Meso pohranite u vakuumskim vrećicama jer što je u njima manje zraka, manje je vlage koju ćete izgubiti prilikom odleđivanja, a samim time i onaj okus ozeblina.</p><p><strong>Trajanje</strong></p><p>Meso i svježa riba mogu potrajati od tri do četiri mjeseca, a piletina i do šest mjeseci.</p><p><strong>Odmrzavanje</strong></p><p>Idealno je meso staviti u hladnjak i pričekati da se otopi ondje, a najbolje ga je pripremati sljedećeg dana. Ako nemate vremena, iskušajte trik s vrećicom pod hladnom vodom.</p><h2>Umaci</h2><p><strong>Čuvanje</strong></p><p>Iako je vrlo popularno zalediti ih kao kockice leda, McCoy smatra da to zahtijeva previše čišćenja poslije. Umjesto toga, ona ih sprema u male vrećice za zamrzavanje, ali u više manjih porcija.</p><p><strong>Trajanje</strong></p><p>Tri do četiri mjeseca</p><p><strong>Odmrzavanje</strong></p><p>Odlična stvar kod umaka je ta što kad ih koristite malo, možete ih ubaciti u bilo koje jelo bez brige oko odmrzavanja. Osobito ako ih spremate u malim vrećicama, pa samo taj komad ubacite u jelo koje kuhate. Ako je riječ o umaku poput pesta, možete ga zamrznuti u tankom sloju i otkinuti potrebnu količinu te je ubaciti u tjesteninu. Imajte na umu da se majoneza i slične namirnice neće zamrznuti nego će se u zamrzivaču molekule rastaviti i kad se odmrzne, to više neće biti jestivo.</p><h2>Peciva i tijesta</h2><p><strong>Čuvanje</strong></p><p>Keksići i mali kolačići mogu se zamrzavati u vrećici iz koje ćete istisnuti što je više zraka moguće. Pekarski proizvodi se brzo isušuju, pa bi čitave štruce kruha, kolača i sličnih namirnica trebali omotati plastičnom folijom, staviti u vrećicu, opet umotati u foliju i tek onda zamrznuti. Tijesto za kekse i kolače možete zamrznuti već oblikovane tako da nemate puno muke kad ih se zaželite, osim da ih ubacite u pećnicu da se ispeku.</p><p><strong>Trajanje</strong></p><p>Za manje komade keksa i šnita kruha od jedan do dva mjeseca, a a dva do tri mjeseca za štruce, torte i tijesta bez kvasca</p><p><strong>Odmrzavanje</strong></p><p>Na stolu ili u hladnjaku, a manje keksiće možete staviti izravno u pećnicu te će se peći, ovisno o receptu, minutu ili dvije više nego inače.</p><h2>Složenci, tjestenine i gotova jela</h2><p><strong>Čuvanje</strong><br/> Ohlađeno jelo omotajte folijom, a zatim stavite u plastičnu vrećicu i istisnite zrak.</p><p><strong>Trajanje</strong></p><p>Dva do tri mjeseca</p><p><strong>Odmrzavanje</strong></p><p>U hladnjaku. Velikim složencima će trebati i do dva dana da se odmrznu, a malim jelima je dovoljan jedan dan.</p><p><em><strong>Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: </strong></em><a href="https://www.24sata.hr/lifestyle/osam-stvari-koje-profesionalni-cistaci-rade-kod-kuce-svaki-dan-695142">Osam stvari koje profesionalni čistači rade kod kuće svaki dan</a></p>