Vrijedna mama: Pripremila sam 426 gotovih obroka u smočnici, mirni smo osam mjeseci

Majka troje djece, Kelsey Shaw (30), uvijek u smoćnici ima domaće konzervirano povrće, dosta riže i tjestenine i puno unaprijed pripremljenih obroka, začinskog bilja, riže i tjestenine. Počela je spremati hranu kad se obitelj preselila u Crown Point, u američkoj državi Indiana, u rujnu 2017. godine, gdje imaju farmu od pet hektara, ispričala je za australski portal news.com.

Kaže da joj treba oko tri mjeseca da pohrani sve što želi sačuvati te da tako ima hrane kojom može prehraniti svoju obitelj punih 8 mjeseci.

- Kad smo se preselili na farmu, htjeli smo živjeti sporijim načinom života i htjeli smo znati što jedemo i odakle to dolazi. Sama sam učila kako čuvati hranu i naučila mnoge trikove, poput pravljenja želea od klipa kukuruza, koji ima okus meda - priča Kelsey, koja sada ima 426 gotovih obroka spremnih za zimu.

- Sve to doista dugo traje. U vrtu provodim najmanje dva sata dnevno, a onda proces konzerviranja namirnica može trajati danima jer se stvarima vraćam u fazama. No, sad imam zalihe za otprilike dva obroka dnevno od listopada do svibnja. To mi je pomoglo tijekom pandemije, jer nismo morali paničariti da ćemo ostati bez hrane dok smo bili u lock-downu – kaže.

Obitelj tijekom ljetnih mjeseci jede svježu hranu sa svoje farme, svježe voće i povrće, te ima kokoši i koze koje daju mlijeko, a kasnije ih i jedu. Osim što tako znaju da jedu hranu koju su sami uzgojili, dakle bez aditiva, na taj način Kelsey ne mora brinuti oko kuhanja u dane kad ima drugih obaveza.

Da bi uvijek imala sve spremno za obrok, ima i zalihu hrane koju ne uzgajaju, primjerice tjestenine i riže. Naime, udaljeni su oko 40 minuta vožnje od supermarketa, pa i na taj način štedi vrijeme, jer ovako tek svaka dva tjedna mora u kupovinu.

- Pokušavam iskoristiti svaki dio hrane koji je moguće. Tako rajčice čuvam na nekoliko različitih načina – kaže. Dehidrira ih, pa pravi prah koji se može dodavati jelima, a u smočnici ima gotov umak od rajčice te nasjeckane rajčice u konzervi.

Kako je to puno hrane, Kelsey povremeno obavlja i inventuru, kako bi znala s čime raspolaže i pregledala je li se nešto pokvarilo.

- Za to je potrebno puno vremena, pa se često fokusiram na jednu stvar. Dakle, jednog dana ću pobrati sve paprike i sačuvati ih. Sljedeći dan ću to napraviti s rajčicama i tako dalje – pojašnjava. Dodaje kako se cijela obitelj trudi da budu zero waste, tako da se ostaci hrane daju kokošima ili se koriste u pripremi obroka za smočnicu.



