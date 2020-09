Zabrinuti ste za zdravlje djece? Evo kako im osnažiti imunitet

Zdravlje djece je uvijek prioritet, pa su se mnogi zapitali kako u ovo doba pandemije očuvati zdravlje svojih mališana. Liječnica je otkrila što utječe na imunitet i kako ga osnažiti

<p>Moderan način života svakako nije pogodan za snažniji imunitet. Djeci kronično nedostaje sna, jedu puno hrane koja sadrži šećer i nisu fizički aktivni koliko bi trebali biti, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/immune-support-for-kids">MindBodyGreen.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Top 10 savjeta za jačanje imuniteta</p><p>Također, moderna djeca proživljavaju više stresa i izloženija su utjecajima toksina u okolišu, a sve to može poremetiti osjetljivi imunološki sustav. Američka liječnica <strong>Taz Bhatia </strong>objasnila je kako umanjiti negativne utjecaje i osnažiti djetetov imunitet.</p><h2>Faktori koji utječu na dječje zdravlje</h2><p>Djetetov imunološki sustav je kompleksan sustav proteina, signalnih molekula te hormona. Svi oni surađuju kako bi prepoznali, napali i uništili čestice koje djeluju štetno. Upravo stoga je ovih dana vrlo važno poraditi na djetetovom imunitetu kako bi se zaštitilo od moguće zaraze. Na imunitet utječe pet faktora.</p><h2>1. Zdravlje probave</h2><p>Alergija na hranu, intolerancija na pojedine sastavnice namirnica ili loše apsorpcija masti utječu na zdravlje djeteta, ali i imunološki sustav. Zdrava crijeva upijaju nutrijente, prerađuju minerale i sve organe našeg tijela opskrbljuju sastavnicama koje im trebaju. Bakterije u crijevima tj. mikrobiom, regulira više od milijun različitih procesa u tijelu, uključujući i one koji se odnose na imunitet.</p><h2>2. Nutritivna podrška</h2><p>Loša prehrana potiče upalne procese i probleme s imunitetom. Nedostatak vitamina D, vitamina C, B vitamina i masnoća utječe na zdravlje crijeva, mozga i imunološkog sustava.</p><h2>3. Dobar san</h2><p>Tijekom spavanja tijelo se oporavlja i odmara, a mnogo je djece koja ne spavaju dovoljno. Previše školskih obveza, elektroničke stimulacije zbog mobitela te općenita tjeskoba koju osjećaju u društvu razlog je što mnogi mališani ne spavaju koliko bi trebali. Zato su podložniji upalama i infekcijama.</p><h2>4. Izloženost elektronički uređajima</h2><p>Elektronički uređaji, plava svjetlost i Wi - Fi potiču upalne procese u očima i mozgu. Sve je više studija koje pokazuju učinak neuroupala na spavanje i mentalno zdravlje. Ovo je kritično za djecu jer mnogi roditelji ne znaju kakav utjecaj uređaji koje koriste imaju na dječje zdravlje, odnosno na imunitet.</p><h2>5. Upravljanje stresom i emocionalna podrška</h2><p>Pomaganje djetetu da se lakše nosi s emocijama i stvaranje okruženja koje je za njih poticajno vrlo je važno i jednako zahtjevno. No bez prave podrške, djeca su u stanju kroničnog stresa i poremećaja u lučenju adrenalina, a to pak opet potiče upalne procese u tijelu. Zato je dječji imunitet pod tako velikim rizikom.</p><h2>Kako osnažiti dječji imunitet</h2><h2>1. Ograničite šećer</h2><p>Za imunitet današnje djece najveći je problem velika količina šećera i procesirane hrane koju konzumiraju. Pretjerani unos šećera oštećuje imunitet, doprinosi porastu tjelesne mase te infestaciji gljivicama, osobito Candidom. Upravo Candidu često ne prepoznaju i ne dijagnosticiraju na vrijeme, a njezino pretjerano bujanje vodi do kroničnih upalnih procesa, problema s probavom, teškoća s pamćenjem pa čak i pojačanim napadima astme ili ekcema.</p><h2>2. Povećajte unos proteina</h2><p>Proteini su ključni za zdravlje imuniteta, a njihov nedostatan unos povećava loše ishode infekcija. Proteini su ujedno i dobar izvor nutrijenata poput B vitamina, omega 3 masnih kiselina i cinka koji nam također treba za dobar imunitet.</p><p>Ako je vaše dijete izbirljivo kad je riječ o prehrani ili jedete vegansku i vegetarijansku prehranu, pripazite na unos proteina. Za jedan kilogram tjelesne težine potreban je jedan gram proteina životinjskog podrijetla na dan. To može biti govedina, piletina ili riba. Biljni izvori proteina poput orašida, sjemenki ili grahorica su također izvrsni, ali onda u prehranu morate uvrstiti soju ili tempeh.</p><h2>3. Hrana za crijeva</h2><p>Oko 75 posto imunološkog sustava počiva na zdravim crijevima. Dobre bakterije koje ondje obitavaju pomažući prepoznati neprijateljske stanice koje su nam napale tijelo i komuniciraju sa imunološkim stanicama ako je potrebna obrana organizma.</p><p>Fermentirana hrana poput kefira, kiselog kupusa, misa ili tempeha pomaže bakterijama u crijevima i probavi.</p><h2>4. Dovoljno sna</h2><p>Nekoliko neprospavanih noći i sigurno ste kao roditelje prepoznali katastrofu nakon toga. To uključuje djecu, ali i tinejdžere. Mogu postati uzrujani, živčani, nemoguće im je zadržati pažnju ili se fokusirati na to što rade. Veliku ulogu igra korištenje mobitela, igraćih konzola i drugih uređaja. Nedovoljno sna u kombinaciji sa manje boravka na suncu uz više plave svjetlosti s ekrana može promijeniti proizvodnju melatonina i poremetiti cirkadijalni ritam. Sve to utječe na imunitet.</p><p><strong>Što možete učiniti?</strong></p><p>- Ograničite korištenje uređaja u spavaćoj sobi<br/> - Ograničite vrijeme provedeno pred ekranom<br/> - omogućite djeci fizičku aktivnost na otvorenom<br/> - Držite se rasporeda spavanja i buđenja<br/> - Stvorite rutinu odlaska u krevet poput čitanja knjige</p><p>Mlađoj djeci treba 12 sati sna, dok je odrasloj djeci dovoljno 10 sati spavanja odjedanput.</p><h2>5. Upravljajte stresom</h2><p>Djeca su danas pod većim stresom nego ikad prije. Zato se ne mogu fokusirati, imaju problema sa spavanjem i slabu probavu. No podaci su vrlo jasni. Stres pojačava mogućnost infekcija. Učiti djecu emocionalnoj otpornosti nije jednostavno niti jednokratno, no uz pomoć ostalih aspekata života, od prehrane do kvalitete sna, možemo im objasniti kako se nositi s velikim emocijama.</p>