Zahvalnost je poželjna navika, ali ne nužno u svakoj situaciji

Zahvalnost ima moć osvijetliti nam puteve kroz teška vremena te može 'pojačati' dobrotu. Od mnogih alata koje svakodnevno imamo na raspolaganju, pri komunikaciji s okolinom, ova je jedna od najljepših. Vrlo je jednostavna za implementaciju te je odmah učinkovita. Možete promijeniti svijet - ne doslovno, već pogled na njega.

Imati zahvalnost omogućuje nam jačanje radosti koja je u nama te nam pomaže izgraditi bolji život. Malo je takvih stvari u životu - jednostavno i primjenjivo kad god poželimo.

Bez zahvalnosti, imamo tendenciju usredotočiti se na ono što nam nedostaje, odnosno smatramo da nam nešto fali. Naime, život je ono što odlučimo vidjeti, a bez zahvalnosti možemo čitav život provesti u traženju, umjesto uživanju.

Ova navika izvlači nas iz emotivne magle, kad se osjećamo loše bez razloga ili ga ne možemo objasniti. Zahvalnost mijenja sve to - uz nju možete spoznati i shvatiti da su darovi života svuda oko vas i u vama. Ona je kao ljestve koja vas spašava iz rupe.

Zahvalnost pokazuje da uvijek imate izbora. Možete odabrati osjećati se bolje te zatražiti što vam treba, bilo to vrijeme, inspiracija ili jednostavno zagrljaj.

Zahvalnost ne može, naravno, ukloniti neugodne osjećaje i misli, no može vas učiniti otpornijom osobom. Može postati vaša odskočna daska. Ne samo da postajete svjesni promjenjivog raspoloženja, već znate što trebate poduzeti kako biste se vratili vlastitoj prirodi i zadovoljstvu.

Ova karakteristika također će pojačati vašu pozitivnu prirodu, odnosno karakter koji je okrenut ka pozitivnim iskustvima.

Često ljudi zahvalnost miješaju sa sa strahom - naročito kad je riječ o promjeni posla ili željama na biznis planu. Imamo osjećaj da moramo biti zahvalni na ikakvom poslu pa trpimo svašta. Sve dok ne shvate da plaćaju previsoku cijenu te da je vrijeme za promjene.

Također, zahvalnost nam omogućuje da se zadovoljimo s manje, da budemo sretni s onime što imamo. Kad vidimo prijatelje da su nezahvalni onda shvatimo koliko imaju te su nesretni s time. A ne bi trebali biti. Treba se zapitati što bismo bez toga - prijatelja, posla, obitelji... I tada jednostavno shvatimo koliko toga imamo.

Zahvalnost je moćna, no nije dobro da je koristimo kao razlog za prihvaćanje manje od onoga što zaslužujemo. Ona nam otvara mogućnosti da pronađemo radost, ne smije biti način na koji opravdavamo tuđe postupke.

Istina, imamo obitelj, no ne trebamo prihvaćati i ponašanje bez poštovanja. Radimo za super kompaniju, no nije dobro da prihvaćamo toksično okruženje. Volimo partnera, no vrijedni smo zdrave veze i ljubavi.

Lako je skliznuti i ograničavajuća uvjerenja te se zavarati da mislimo da smo zahvalni, a zapravo smo nesretni. Mnogi od nas imaju više nego što nam treba. Potrebni smo zajednici i obitelji, no pritom odnosi trebaju biti u duhu poštovanja.

Kako ćemo znati je li nam zahvalnost dobra ili loša - prisjetimo se da stavljanje sebe na prvo mjesto, ispred svih drugih i obitelji, neće stvoriti trajnu ljubav, sreću ili mir.

Prakticiranje istinske zahvalnosti prije svega zahtijeva razumijevanje da smo jednaki, nitko nije bolji. Jedino na taj način zahvalnost može biti odskočna daska.

Zahvalnost je također način na koji možete pronaći ono što tražite ili priželjkujete u životu. Često ne zahtijeva promjenu, već je ono što tražimo nerijetko u našim životima, treba dobro progledati.

Ova karakteristika također ima tendenciju usporiti vrijeme, koje je danas postalo dragocjeno. Biti u stanju prepoznati darove života i u njima uživati velika je stvar. Time pronalazimo odgovore - zašto radim, zašto se žrtvujem i zašto dajem sebe. Na koncu i zašto sam ovdje. Ovo sve možemo dobiti od samo jedne karakteristike - možemo biti zahvalni da je sve tako jednostavno i svima dostupno, piše Tinybudha.

