Zapustili smo se: Ljudi sad ne vježbaju i ne hrane se kao prije

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Objašnjeno: Zašto na zavjere o koroni nasjedaju i pametni ljudi

Dok su zbog sprječavanja širenja korona virusa prisiljeni biti kod kuće, ljudi piju više alkohola, nezdravije se hrane i više imaju probleme sa spavanjem, pokazalo je istraživanje.

Istraživanje je na 500 ljudi proveo Institut za ispitivanje tržišta, a uz navedeno su otkrili i da sve više ljudi ima probleme sa mišićima, kostima, ligamentima i tetivama. Naime više je od polovice anketiranih izjavilo da osjećaju bolove koje prije nisu imali - posebno u vratu, ramenima i leđima.

Istraživanje je također pokazalo da je malo onih koji se i u ovoj situaciji pridržavaju svojih navika od ranije, vježbanja i zdravog hranjenja: više od pola ispitanih reklo je tako da vježbaju manje nego inače, a trećina njih više ni ne pazi na to da se zdravo hrane.

Foto: Ievgen Chabanov

Isto tako, petina ispitanih kaže da konzumiraju više alkohola nego inače, a u izvješću stoji da su primijetili da su ljudi 'iscrpljeni više nego inače i da spavaju manje i lošije jer mnogo više brinu nego inače'.

Polovica ispitanih kaže da u zadnje vrijeme rade i više nego inače bez uobičajenih smjena i bez fiksnog radnog vremena, zbog čega im je sad teže balansirati između posla i privatnog života i obitelji. Čak jedna trećina ispitanih osjeća se usamljeno i izolirano, a više od petine njih brine hoće li uopće imati posao kad završi pandemija i eventualno nastupi gospodarska i ekonomska kriza.

- Ovi odgovori oslikavaju novu radnu snagu kakvu nismo imali nikad prije: ljude koji rade od doma i istovremeno se suočavaju sa brojnim fizičkim i mentalnim izazovima s kakvima se društvo još nikad nije srelo - rekao je za Daily Mail Stephen Bevan, voditelj odjela za istraživanje ljudskih potencijala pri Institutu za istraživanje tržišta.

Foto: Dreamstime

Bevan napominje da je sad 'najvažnije da poslodavci prepoznaju da su i dalje odgovorni za dobrobit svojih zaposlenih, bez obzira što oni sad rade od kuće'. Nekoliko je stvari, kaže, koje svaki poslodavac može napraviti sada za bolju dobrobit svojih zaposlenika.

Kako zaštititi vid dok radimo od doma?

Okulist Dhruvin Patel posebno je stručan za pitanje utjecaja plave svjetlosti (svjetlosti koje emitiraju ekrani telefona i računala) na zdravlje očiju. Patel kaže da izlaganje plavoj svjetlosti može povećati rizik od oštećenja vida, kao i poremetiti san i produžiti vrijeme potrebno da zaspimo. Zato je podijelio nekoliko savjeta kako smanjiti utjecaj plave svjetlosti ako radni dan provedemo pred ekranom.

1. Odmaknite se 30-ak cm od ekrana

Ispružite ruku i šaku - udaljenost od očiju do vrha prstiju je udaljenost na kojoj bi ekran trebalo biti da se smanji loš utjecaj na oči. Foto: Unsplash

2. Pravilo '20-20-20'

Svakih 20 minuta pogled usmjerite barem 6 metara dalje od ekrana na barem 20 sekundi.

3. Visina ekrana

Visina i razina ekrana isto može imati veliki utjecaj na naprezanje očiju. Istraživanje je pokazalo da je bolje da je ekran postavljen više od razine pogleda.

4. Osvjetljenje

Svjetlo ekrana podesite tako da ne bliješti i izbjegavajte druge jake izvore osvjetljenja poput jarkog vanjskog svijetla s prozora.

Na prozorima držite zavjese ili spuštene rolete, a žarulje u stolnim lampama neka budu niže snage i intenziteta. Ako ne postoji način da minimizirate jarko svijetlo koje 'tuče' u ekran, razmislite o upotrebi filtra protiv odsjaja.

Foto: dreamstime

5. Na ekran si zalijepite post it na kojem piše - 'Trepći'

U minuti trepnemo i do 20 puta, a toga nismo ni svjesni. Dok gledamo u ekran to se smanjuje na svega tri do pet puta u minuti, zbog čega naši suzni kanali nisu dovoljno vlažni. Poruka na monitoru na kojoj vam piše da trepnete trebala bi pomoći da češće trepćete svjesno. Jednostavno je i definitivno djeluje.

6. Kvaliteta ekrana

Obično je najnoviji telefon i najbolji, ali ne i za oči. Tako je npr. iPhone X za 20 posto svjetliji od iPhonea 6 i emitira više razine plave svjetlosti, što je 100-postotno povećavanje štetne izloženosti plavom svjetlu.

Foto: 123RF

Patel kaže da se ne treba skroz osloniti na 'noćni mod' ili 'plavu nijansu' na uređajima, jer to nije dovoljno za suzbiti utjecaj plave svjetlosti, te dokazano nije bolje za spavanje nego 'normalno' svijetlo na zaslonu pa treba izbjegavati ekrane nakon zalaska sunca kad god je to moguće.

POGLEDAJTE VIDEO Željko Bebek: #ZAJEDNO24SATA: