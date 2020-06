Zašto je hrana tako važan dio u liječenju raka te u kemoterapiji

Nutricionisti su pojasnili kako je prehrana iznimno važna prilikom pripreme za liječenje kemoterapijom te tijekom terapije da biste se lakše nosili s nuspojavama

<p>Kemoterapija kod nekih pacijenata može završiti gubitkom teka i gubitkom kilograma. Zato je prije početka terapije važno zadržati težinu te spriječiti nagli gubitak kilograma, piše <a href="https://doctor.ndtv.com/cancer/cancer-diet-importance-of-good-nutrition-before-and-during-cancer-treatment-diet-basics-you-need-to-2187890">Doctor.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Zdrava prehrana uoči tretmana te kvalitetan jelovnik tijekom liječenja mogu osigurati da ostanete snažni do kraja liječenja, smanjiti rizik infekcija e pomoći u suzbijanju nuspojava. Općenito, prije početka terapije preporučljiva je prehrana s visokim udjelom proteina i kalorija, a to pomaže i boljoj kvaliteti sna.</p><h2>Prije liječenja</h2><p>Prije tretmana pacijenti bi se trebali posvetiti prehrani koja pomaže u očuvanju energije. Da biste se kod kuće pripremili za nutritivne izazove tijekom terapije, razmislite o sljedećim prijedlozima:</p><p>- pripremite zalihe hrane<br/> - popunite hladnjak i smočnicu zdravim namirnicama, osobito onima koje treba kuhati malo ili ih uopće ne treba kuhati<br/> - opskrbite se hranom koju ne treba kuhati i koja će vam služiti u hitnim situacijama<br/> - birajte male i česte obroke<br/> - birajte zdrave proteinske grickalice poput kikirikija, zobi i sličnih namirnica<br/> - orasi, jogurt, unaprijed narezano povrće, smeđa riža i druge punozrnate žitarice su dobar odabir za jednostavan obrok<br/> - u slučaju mučnine izbjegavajte mlijeko<br/> - planirajte tjednu kupovinu namirnica</p><h2>Tijekom liječenja</h2><p>Pripremite se kako biste unatoč liječenju jeli predviđene jelovnike. Tijekom liječenja imunološki sustav je oslabljen i pacijenti se lako razbole. Dodatno, zbog oslabljenog imuniteta mogu se javiti i bolesti povezane s hranom. U nekim danima ćete se osjećati gladni, a u drugima je hrana posljednje što želite. Jedite puno proteina i kalorija. To će osnažiti tijelo. Kako biste dodatno osnažili imunitet, konzumirajte hranu bogatu antioksidansima poput voća i povrća, cjelovitih žitarica, jaja, ribe, piletine.</p><h2>Pazite na sigurnost hrane</h2><p>Zbog oslabljenog imuniteta tijekom kemoterapije organizam je skloniji infekcijama. To uključuje i infekcije prouzročene hranom. Stoga prodiskutirajte sa svojim onkologom oko izbora namirnica koje vam preporučuje ili ne preporučuje jesti i svakako primijenite i ove savjete:</p><p>- pažljivo birajte hranu<br/> - birajte hranu od provjerenih izvora<br/> - izbjegavajte sirovu hranu<br/> - kuhajte hranu na odgovarajućim temperaturama<br/> - provjerite rok valjanosti<br/> - hranu obradite termički sve dok nije posve gotova</p><p><br/> - izbjegavajte konzumirati ostatke hrane ili hranu iz otvorenog pakiranja<br/> - kvarljive namirnice čuvajte u hladnjaku<br/> - potrudite se pojesti nešto čak i ako se osjećate loše<br/> - temeljito perite voće i povrće<br/> - temeljito perite radne površine i daske za rezanje<br/> - pazite na higijenu ruku<br/> - ponavljamo: visokokalorična proteinska hrana</p><p>Tijekom liječenja karcinoma hipermetabolizam u tijelu zahtijeva masnu hranu, proteine i ugljikohidrate, pa pokušajte zadovoljiti te potrebe.</p><h2>Nuspojave</h2><p>Ponekad se teško nositi s nuspojavama kemoterapije poput mučnine, povraćanja proljeva, teškog gutanja, gastritisa, promjene okusa i gubitka apetita.<br/> 1. Konstipaciju možete izbjeći konzumacijom više tekućine ili obične vode. Vlakna iz hrane poput povrća i cjelovitih žitarica također sprječavaju zatvor.<br/> 2. Proljev je moguće izbjeći ako pazite da ste uvijek hidrirani te konzumirate namirnice isključivo iz sigurnih izvora<br/> 3. Teškoće s gutanjem premostit ćete konzumacijom tekuće hrane u obliku shakeova, juha ili drugih tekućina<br/> 4. Mučninu ćete smanjiti izbjegavanjem aromatične i začinjene hrane te konzumacijom puno vode<br/> 5. Promjene u okusu i gubitak apetita možete nadomjestiti dodajući kalorične nutrijente u prehranu</p><p>Iako možda niste gladnim, prije liječenja karcinoma morate jesti. Prehrana bogata proteinima i kalorijama važna je da zadržite tjelesnu težinu, ali i da imate snage za liječenje. Razgovarajte sa liječnikom i drugim medicinskim osobljem oko problema s prehranom tijekom kemoterapije. Oni vam mogu savjetovati kako se nositi s tim problemima.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM:</p><p> </p>