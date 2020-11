Zašto se tjeskoba rasplamsa nekoliko dana prije mjesečnice?

Ljudsko tijelo prolazi kroz puno hormonalnih promjena tijekom menstrualnog ciklusa, pa nije ni čudno da se onih dana u mjesecu osjećamo razdražljivo i često mijenjamo raspoloženja

<p>Jedna djevojka po imenu Emily je primijetila da je njena anksioznost veća u danima prije ili u prvih nekoliko dana menstruacije. Nju zanima je li to normalno i što se preporučuje za uravnoteženje tjeskobe tijekom onih dana u mjesecu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Britanka patila od obilnih i bolnih menstruacija</p><p>Doživljavanje tjeskobe u danima koji prethode menstruaciji normalno je za mnoge ljude. Međutim, to svakako može varirati. Evo nekoliko mogućih razloga za anksioznost prije mjesečnice i nekoliko savjeta za kontroliranje iste. Zašto bi se anksioznost mogla razbuktati prije menstruacije?</p><h2>1. Prirodne hormonalne promjene</h2><p>Općenito, ljudsko tijelo prolazi kroz puno hormonalnih promjena tijekom menstrualnog ciklusa. Da bi se pripremilo za trudnoću, tijelo će povećati proizvodnju hormona. Ako se jajašce ne implantira, razina tih hormona ponovno pada. Kako ti hormoni cirkuliraju, tako će se mijenjati i neurotransmiteri u mozgu i crijevima. Ti neurotransmiteri (serotonin i dopamin) pomažu u regulaciji raspoloženja, pa nije neobično iskusiti tjeskobu ili kaos emocija u ovo doba mjeseca.</p><h2>2. Očekujete promjene</h2><p>Neki bi se ljudi mogli zabrinuti zbog iščekivanja mjesečnice i promjena koje ona donosi. Menstruacija može biti fizički neugodna ili bolna, pa je prirodno brinuti se (ili se plašiti) onoga što dolazi.</p><p>Ako je osoba fokusirana na mršavljenje ili izgradnju mišića, strah da će postati napuhnuta tijekom razdoblja može biti stresan. Te su promjene ipak biološke i dio su normalnog ljudskog ciklusa. Važno je prihvatiti ih i normalizirati kako ne bi naštetili svojoj mentalnoj spremnosti. Nadutost i bol neće trajati vječno, ali osvještavanje da će se to događati svaki mjesec važan je dio postavljanja realnih očekivanja.</p><h2>3. Možda imate predmenstrualni disforični poremećaj</h2><p>Mali postotak žena (oko 3 do 8 posto) ima predmenstrualni disforični poremećaj (PMDD). Ovo se stanje javlja otprilike jedan do dva tjedna prije menstruacije i karakterizira ga značajan porast promjena raspoloženja.</p><p>Iako su simptomi PMDD poput potpune anksioznosti ili depresije, oni obično nestaju nakon završetka razdoblja. Simptomi PMDD mogu uključivati ​​intenzivne promjene raspoloženja, probleme s fokusiranjem, ekstremni umor, ekstremne promjene apetita, fizičku bol, razdražljivost i probleme sa spavanjem.</p><h2>Kako upravljati tjeskobom i anksioznošću prije menstruacije</h2><p>Ako simptomi menstruacije ometaju kvalitetu vašeg života, važno je potražiti pomoć liječnika i/ili stručnjaka za mentalno zdravlje. A ako su simptomi relativno blagi, postoji nekoliko načina koji pomažu u upravljanju ovakvom anksioznošću prije i tijekom menstruacije:</p><h2>1. Prihvatite prirodni ciklus</h2><p>Istraživanje hormonalnih promjena koje se događaju u vašem tijelu ili razgovor s ljudima koji imaju slične simptome mogu vam pomoći razumjeti i normalizirati ono što vam se događa tijekom menstruacije. Shvaćanje da ove promjene neće trajati vječno i da se njima može upravljati, fizički i mentalno, pomaže stvoriti osjećaj kontrole nad situacijom.</p><h2>2. Osvijestite svoju tjeskobu bez prosuđivanja</h2><p>Kad nam negativne misli prođu kroz glavu, mnogi ljudi ih pokušavaju potisnuti. Kad se to dogodi, umjesto da ih tako natjeraju da nestanu, ti će osjećaji samo još više rasti i vraćati se. Da se to ne dogodi, izgovorite svoje osjećaje naglas ili ih zapišite. Ne osuđujte svoje misli; samo ih osvijestite tako da više nemaju moć nad vama. Zatim, radite na tome da se maknete iz glave i vratite u svoje tijelo. </p><h2>3. Vježbajte duboko trbušno disanje</h2><p>Vježbe dubokog disanja pomažu u aktiviranju parasimpatičkog živčanog sustava. Slijedite ove korake za smanjenje tjeskobe kroz dah:</p><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1223408" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2016-20/disanje_dreamstime.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2>4. Pokažite suosjećanje prema sebi</h2><p>Ljudi tjeskobnih osobnosti imaju sklonost živjeti u lošim mislima u kojima neprestano osuđuju sebe. Istraživanja sugeriraju da je pokazivanje suosjećanje prema sebi važno, ne samo za naš zdrav razum i dobrobit, već i za uspješnost. Nekoliko načina da pokažete suosjećanje prema sebi jest kuhanje čaja, šetnja ili uzimanje dodataka magnezija (magnezij se obično smanjuje kad smo tjeskobni i može ometati kvalitetan san).</p><h2>5. Prestanite paziti na tjeskobne simptome</h2><p>Ako se anksioznost pojavi, važno je imati alate koji će vam pomoći kontrolirati je. Međutim, traženje simptoma tjeskobe ili panike kako biste se pripremili može samo stvoriti dodatan problem. Pokušajte ne planirati najgore - briga ne rješava probleme, već rješavanje problema, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/anxiety-before-period" target="_blank">Mind Body Green</a>.</p>