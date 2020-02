Zbog sjedilačkog načina života tinejdžeri padaju u depresiju

Britanski istraživači su pratili aktivnosti 4200 tinejdžera u dobi od 12 do 16 godina u Bristolu. Ispitivali su ih o simptomima depresije kao što je loše raspoloženje. Pratili su i njihovu razinu aktivnosti te ih ispitivali o mentalnom zdravlju u adolescenciji. Bilo kakva aktivnost ublažava učinke što je još veći razlog za poticanje djece na sudjelovanje u raznim aktivnostima.

Ustanovili su da svaki sat dnevno proveden sjedeći u dobi od 12 do 16 godina povećava rizik od depresije za 10%. Rezultati su porasli za 28% za one koji su konstantno sjedili.

- Naša otkrića pokazuju da se mladi ljudi koji nisu aktivni tijekom dana u adolescenciji suočavaju s većim rizikom depresije u dobi od 18 godina - rekao je autor studije Aaron Kandola, doktor na Sveučilištu u Londonu (UCL).

Foto: Dreamstime

- Otkrili smo da nisu samo intenzivniji oblici aktivnosti dobri za naše mentalno zdravlje, već će svaki stupanj fizičke aktivnosti umjesto vremena provedenog sjedeći biti učinkovit. Trebali bismo poticati ljude svih dobnih skupina da se više kreću i manje sjede jer je to dobro za naše fizičko i psihičko zdravlje - kažu istraživači.

U dobi između 12 i 16 godina, ukupna tjelesna aktivnost u skupini je opadala. Lagana aktivnost pala je s prosječnih pet sati i 26 minuta do četiri sata i pet minuta. Došlo je do porasta sjedilačkog načina života od prosječnih sedam sati i 10 minuta do osam sati i 43 minute.

Foto: Dreamstime

Istraživači su otkrili da je svakih dodatnih 60 minuta sjedilačkog stanja u danu, u dobi od 12, 14 i 16 godina povezano je s porastom stupnja depresije za 11,1 posto, dok je osam ili 10,5 posto u porastu stupnja depresije u dobi od 18 godina. Oni koji većinu vremena provode sjedeći u sve tri životne dobi imali su 28,2 posto porast depresije do 18.godine.

Rezultati su pokazali da je dodatnih 60 minuta dnevne lagane aktivnosti poput hodanja ili obavljanja poslova smanjilo postotak depresije za 10 posto u dobi od 18 godina. U dobi od 12, 14 i 16 godina postotak stanja depresije u dobi od 18 godina se smanjio za 9,6%, 7,8% i 11,1%.

- Razne inicijative promiču vježbanje kod mladih, ali naša otkrića sugeriraju da se i laganoj aktivnosti treba posvetiti veća pažnja- dodao je autor studije dr. Joseph Hayes, iz UCL-a i Camden i Islington NHS Foundation Trusta.

- Lagana aktivnost može biti osobito korisna jer ne zahtijeva puno napora i lako se uklapa u svakodnevne rutine većine mladih. Škole bi mogle integrirati laganu aktivnost u život svojih učenika, poput stajanja ili aktivne nastave. Male promjene u našem okruženju mogle bi olakšati svima nama da se što manje okrećemo sjedilačkom načinu života - prenosi Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: