Višak kalorija koje nećemo potrošiti fizičkom aktivnošću jednostavnom računicom pretvara se u višak na vagi, piše Eatthis.

Mnogi možda nisu ni svjesni da pojedine namirnice doprinose toj tužnoj statistici, pa su dijetetičari izdvojili pet najozloglašenijih koje će dodati kilogram viška.

1. Keksi

Od domaćih keksića koje ste napravili jer volite da vam zimi kuća miriše na kolače do toga da vam je netko za blagdane darovao ukusne kekse, oni su najčešći razlog debljanja tijekom zimskih mjeseci.

- Većina keksa se sastoji od bijelog brašna i šećera, a oni utječu na povišenje šećera u krvi. To vodi do povišenja vrijednosti inzulina, a on je hormon koji doprinosi spremanju masnoća u tijelu - objašnjava dijetetičarka Elise Harlow, vlasnica tvrtke The Flourished Table.

2. Kremaste juhe

Topli tanjur juhe u zimskim mjesecima će vas ugrijati, no samo ako nije riječ o kremastim juhama.

- Krem juhe često jedemo zimi, a nevjerojatno je koliko povrća možete na taj način unijeti u prehranu. No ako u juhu stavljate vrhnje za kuhanje, mogli biste se iznenaditi opsegom struka. Radije birajte lakše juhe koje se baziraju na povrću - savjetuje dijetetičarka Paula Doebrich.

3. Popečci

Ako pripremate popečke s krumpirom i pržite ih u ulju, možete očekivati višak kilograma.

- Pokušajte smanjiti unos takve hrane i radije se usmjerite na izvor zdravih kalorija - savjetuje Doebrich.

4. Pite

Bundeva, jabuka ili orasi uz dodatak cimeta sjajan su zimski zalogaj, no istovremeno su izvor kalorija. Obično je riječ o hrani siromašnoj vlaknima i proteinima zbog čega ćete brzo ogladnjeti.

- Tu i tamo jedna šnita neće prouzročiti debljanje, no ako pretjerujete u ovim slasticama, s vremenom ćete uočiti promjene. Ako baš ne možete bez pita, birajte one sa smanjenim udjelom šećera - savjetuje Doebrich.

5. Složenci

Bez obzira uživate li u zapečenoj tjestenini sa sirom ili složencima od povrća, takva su jela obično izvor kalorija i masnoća.

- Općenito kako ulazimo u hladniji dio godine, ljudi se više tješe hranom, a za to su složenci izvrsni. Ipak, u kombinaciji sa smanjenom fizičkom aktivnošću, morate očekivati višak na vagi - zaključila je Doebrich.