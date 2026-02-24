Zimsko povrće i voće zdravije je nego što mislite - odlično je za energiju i pravilnu probavu

Iako se pojam 'superhrana' često koristi kao marketinški trik, istina je da ne postoji jedna čarobna namirnica koja može jamčiti zdravlje ili poništiti učinke nezdravog načina života. Ključ je u uravnoteženoj i raznolikoj prehrani bogatoj nutrijentima.

Zima, unatoč prividnoj oskudici, nudi pravo bogatstvo sezonskih plodova koji su na vrhuncu svoje hranjive vrijednosti upravo tijekom hladnijih mjeseci. Konzumacija sezonskih namirnica ne samo da je korisna za zdravlje, već je i povoljnija za novčanik te osigurava bolji okus.

Riznica nutrijenata skrivena pod zemljom

Korjenasto povrće temelj je zimske kuhinje, pružajući osjećaj sitosti i obilje energije. Cikla je pravi dragulj među zimskim povrćem. Prepuna je esencijalnih nutrijenata poput kalija i željeza, a sadrži i nitrate, spojeve koji potiču cirkulaciju i pomažu u regulaciji krvnog tlaka.

Mnogi ne znaju da upravo bolja cirkulacija može pomoći u održavanju topline ruku i nogu tijekom zime. Uz ciklu, nezaobilazne su i mrkva te batat. Njihova jarka narančasta boja potječe od beta-karotena, snažnog antioksidansa koji naše tijelo pretvara u vitamin A, ključan za zdravlje očiju, kože i snažan imunosni sustav.

Pastrnjak, slađi rođak mrkve, i celer korjenaš odlični su izvori vlakana koja potiču probavu i zdravlje crijeva, što je posebno važno kada se zimi krećemo manje.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Snaga zelenog lisnatog povrća i kupusnjača

Tamnozeleno lisnato povrće i kupusnjače pravi su čuvari imuniteta. Kelj je s pravom stekao status nutritivne zvijezde jer je krcat vitaminima A, C i K, kao i folatom i manganom. Redovita konzumacija kelja može pomoći u regulaciji krvnog tlaka i smanjenju rizika od kroničnih bolesti.

Prokulice, koje mnogi ili vole ili mrze, iznimno su bogate vitaminom K, neophodnim za zdravlje kostiju, te sadrže zaštitne biljne spojeve koji pomažu probavnom sustavu. Kupus, bilo crveni ili zeleni, još je jedna podcijenjena zimska namirnica. Predivna ljubičasta boja crvenog kupusa potječe od antocijana, moćnih antioksidansa koji štite stanice od oštećenja.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Blitva, dostupna gotovo cijele godine, zimi je posebno korisna jer njezini listovi sadrže magnezij i vitamin C, dok su stabljike bogate kalijem.

Slatki borci protiv zimske melankolije

Zimsko voće donosi dašak svježine i slatkoće u tmurne dane, istovremeno jačajući naš obrambeni sustav. Agrumi poput mandarina i naranči klasičan su zimski izbor, prepuni vitamina C koji potiče proizvodnju bijelih krvnih stanica i štiti tijelo od sezonskih infekcija. Nar je poznat po iznimno visokom udjelu antioksidansa, posebice polifenola, koji mogu smanjiti upalne procese u tijelu i rizik od brojnih bolesti.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

Kruške su izvrstan izvor topivih vlakana, što ih čini idealnim voćem za poticanje probave i sprječavanje zatvora. Brusnice, osim što se tradicionalno povezuju s prevencijom urinarnih infekcija, zahvaljujući jedinstvenim fitonutrijentima mogu doprinijeti i zdravlju srca. Ne treba zaboraviti ni orahe, koji su među najkorisnijim orašastim plodovima. Bogati su omega-tri masnim kiselinama, esencijalnim za zdravlje mozga i poboljšanje raspoloženja.