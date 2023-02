Žitarice i raznolike vježbe za ravan trbuh i fit figuru do ljeta

Većina ljudi koja se odluči za neki režim vježbanja najprije se zapita postoji li neki djelotvoran način za to da što brže dođu do ravnog trbuha. Naravno, odgovor je jednostavan: do toga nećete doći ni lako ni brzo, a ključ je u kvalitetnoj kombinaciji prehrane koja pomaže da vaše tijelo prestane taložiti masti i vježbanja koje će potaknuti potrošnju masti na tom dijelu tijela.

Osim toga, ne možete raditi samo na trbuhu, ili ponajviše na njemu, jer je cijelo tijelo povezano i možete ga oblikovati jedino tako da sve dijelove tijela opterećujete uravnoteženo, ističu fitness stručnjaci. Najbolje vježbe su one koje aktiviraju najviše mišića tijela, upotpunjene dijafragmalnim disanjem i radom cijelog trupa.

Čak i ako pojačate vježbe koje su usmjerene na jačanje mišića trbuha, to neće ubrzati gubitak masti na tome mjestu, naprotiv. Naime, uvijek najprije gubimo mast s onih dijelova tijela gdje je ima najmanje, pa ako je trbuh vaša najbolnija točka, proći će vremena dok ne dođe na red, pojašnjavaju stručnjaci.

Imajte na umu da biste svaki dan trebali biti fizički aktivni, odnosno da treba uvesti u praksu barem jednu polusatnu šetnju brzim hodom, uz dva do tri intenzivna treninga po barem 45 minuta tjedno. Posebno su korisni treninzi u kojima se izmjenjuju kratke vježbe visokog intenziteta i kratke faze odmora te sve vježbe usmjerene na mišiće trbuha.

Kako biste postigli rezultate, važno je da ostanete ustrajni te povesti računa o tome da u prehrani stavimo naglasak na namirnice koje pospješuju probavu i izbacivanje toksina. Stavite naglasak na voće i povrće te cjelovite žitarice, kako biste osigurali dovoljno antioksidansa i vlakana topivih u vodi, koja potiču probavu. Osim toga, salate s puno povrća će vas zasititi pa ćete lakše smanjiti kalorijski unos.

