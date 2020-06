Evo što je jeo i kako je živio Nikola Tesla

Nikola Tesla živio je pomalo asketski, aseksualan i usamljenički život, no i u poznim godinama bio je vrlo vitalan i uspješan u znanosti. Evo što je on svojevremeno rekao kako je u tome uspio

<p>Izumitelj Nikola Tesla imao je jedan od najkreativnijih i najplodnijih mozgova koje je čovječanstvo ikada imalo. Bio je vrlo aktivan na genijalnim projektima do kasnih godina života (doživio je 87), ostavši podjednako energičan i usredotočen na njih kao u mladosti, iako treba reći da je vodio pomalo asketski, aseksualan i usamljenički život. No, kako je uspio u tome da i u visokim godinama zadrži energiju i bistrinu koje su bile potrebne da se bavi izumima i znanošću? </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako je genijalac iz Like promijenio svijet</p><p>Čini se da je vjerovao da je važno krenuti u život na pravi način te razvijati zdrave osobne navike još od mladosti. Tako je, naime, u intervjuu iz 1933. godine, govorio tada 77-godišnji Tesla. </p><p>- Naše stanje tijela i uma u starosti samo je potvrda toga kako smo proveli svoju mladost. Tajna moje vlastite snage i vitalnosti danas je u tome što sam u mladosti vodio ono što biste mogli nazvati kreposnim životom - kazao je.</p><p>Njegova izvrsnost proizlazila je iz razumijevanja da mora kontrolirati svoje 'strasti i apetite' ako želi ostvariti svoje snove i nastaviti raditi sve do smrti. Imajući to u vidu, on je od rane dobi krenuo živjeti disciplinirano i planirano, radeći i koncentrirajući se samo na ono što je želio ostvariti. </p><p>- Ne želim odmor, jer nema pretjerivanja u mojim naporima. Kad bi svi ljudi odabrali za životno djelo ono što je kompatibilno s njihovim temperamentom, zbroj sreće u svijetu bi se nemjerljivo povećao - otkrio je Tesla.</p><p> Kakav je bio Teslin plan za dug i produktivan život, zanimalo je tada novinara. </p><p>- Mnogi su tužni i depresivni zbog prolaznosti života. Kakva je korist od pokušaja postizanja bilo čega - pitaju se i kažu: Život je tako kratak. Ne bismo imali vremena živjeti kad bismo se posvetili nekom zadatku', govore. No, nisu svjesni da bi mogli znatno produžiti svoj život, samo kad bi se potrudili. No, ljudska bića čine toliko mnogo stvari da im utrnu put do groba i prije nego je vrijeme - kazao je Tesla.</p><p>Dodao je kako postoji puno stvari koje nas čine neproduktivnima, a jedan siguran način je - loša prehrana. </p><p>- Prije svega, jedemo previše, što ste sigurno često čuli i prije. Jedemo pogrešne vrste hrane i pijemo pogrešne vrste tekućina. Većina štete se nanosi prejedanjem i nedovoljnim vježbanjem, što doprinosi toksičnim stanjima u tijelu i onemogućava izbacivanje nakupljenih otrova. </p><p>Zanimljivo je, zato, vidjeti koji su bili najvažniji sastojci Tesline prehrane: Pio je puno mlijeka i vode i brinuo se za svoj želudac.</p><p>- Zašto preopterećivati ​​tijela koja nam služe? Jedem dva obroka dnevno i izbjegavam svu hranu koja stvara kiselinu. Skoro svi jedu previše graška i graha te ostale hrane koja sadrži mokraćnu kiselinu i druge otrove. Osim toga, jedem svježe povrće, a ribu i meso rijetko. Riba je poznata kao hrana za mozak, no ima vrlo jake kisele reakcije, jer sadrži mnogo fosfora. A kiselost organizma je daleko najgori neprijatelj s kojim se treba boriti u starosti - kazao je.</p><p>To da rijetko jede meso potvrdio je i u intervjuu iz 1935. godine: </p><p>- Ja otklanjam sve stimulanse. Također se suzdržavam od mesa. Uvjeren sam da u roku od samo sto godina kava, čaj i duhan neće više biti u modi. Alkohol će se, međutim, i dalje koristiti. To nije stimulans, već pravi eliksir života - ustvrdio je Tesla u tom razgovoru. </p><p>Držite se podalje od kiseline, držite se uglavnom vegetarijanske prehrane i - držite se alkohola - izjavio je jednom prilikom. Poznato je da je Tesla svaki dan pio viski. </p><p>Također, jako je volio krumpir. </p><p>- Krumpir je sjajan i trebalo bi ga jesti barem jednom dnevno. Sadrži vrijedne mineralne soli i neutralizira se u organizmu - pojasnio je. Osim toga, čvrsto je vjerovao u važnost vježbanja.</p><p>- Vjerujem u to da treba puno vježbati. Svaki dan hodam 12 do 16 kilometara i nikad se ne vozim taksijem ili drugim prijevoznim sredstvima kad imam vremena za pješačenje. Također, svakodnevno vježbam u svojoj kupki, jer mislim da je to od velike važnosti. Odležim u toploj kupki, nakon čega slijedi malo dulje hladno tuširanje - kazao je. </p><p>Teslin strogi dnevni režim 'začinjen' je zanimljivim odnosom prema snu, suprotno popularnim tvrdnjama znanstvene zajednice i vladinih agencija o važnosti spavanja osam sati na noć.</p><p>- Koliko spavam? Jedva da ikad spavam! Dolazim iz dugovječne obitelji, ali svi smo loši spavači. Očekujem da ću kao i moji preci živjeti barem sto godina. I ne brine me neispavanost. Ponekad odmaram sat vremena, ili malo više. Tek povremeno, jednom u nekoliko mjeseci, mogu odspavati četiri ili pet sati u komadu. Tada se probudim gotovo nabijen energijom, poput baterije. Ništa me ne može zaustaviti nakon takve noći, osjećam ogromnu snagu tada. Dakle, nema sumnje u to da san obnavlja energiju, da ju povećava. No, nije presudan za nečije dobro, posebno ako je riječ o ljudima koji inače spavaju kratko - kazao je Tesla.</p><p>Ako ste mislili da visoke godine, odnosno starost, takvom umu kao što je bio Teslin predstavljaju neku prepreku, evo što je o tome rekao u svojoj 77. godini: </p><p>- Nikad se u životu nisam osjećao bolje! Energičan sam, snažan, u potpunosti funkcioniraju sve moje mentalne mogućnosti. U svom ranijem životu nisam posjedovao energiju koju danas imam. Štoviše, u rješavanju svojih problema koristim mali dio energije koju posjedujem, jer sam je naučio čuvati. Zbog svog iskustva i znanja stečenog tijekom godina, mnoge zadaće su mi danas lakše - kazao je. </p><p>Cijenio je to što su stariji i mudriji te je bio fascinantno učinkovit upravo u poznim godinama, donosi portal <a href="https://bigthink.com/paul-ratner/how-to-diet-and-exercise-like-the-genius-inventor-nikola-tesla?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&fbclid=IwAR3zJcr16EWxdHNWJvlmQQcgyvXz-sxjDpg291B0Uj58F5uZCjFQfpT43r8#Echobox=1592257490">Big Think.</a> </p><p>- Suprotno općem uvjerenju, starijim ljudima posao postaje lakši ako su dobrog zdravlja, jer su tijekom godina prakse naučili kako najkraćim putem doći do određenog mjesta - ustvrdio je. </p>