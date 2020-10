Znakovi da previše pokušavate ugoditi drugima i kako prestati

Činiti druge sretnima je pozitivna stvar, ali samo do određene granice. Ako se previše trudite, to se može pretvoriti u neugodnu, pa čak i destruktivnu naviku

<p>U jednom trenutku možete čak zanemariti svoje vlastite potrebe, zaboraviti na vrijeme za sebe i stres s kojim se morate nositi, samo kako biste bili sigurni da se ljudi oko vas osjećaju dobro. Naučite kako ljudima reći 'ne' i prestanite svima udovoljavati pomoću savjeta u nastavku teksta.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Mentalno jaki roditelji i stvari koje oni ne rade</p><h2>1. Teško vam je reći 'ne'</h2><p>Uvijek pomažete drugima, organizirate stvari za njih ili im jednostavno činite uslugu. Razlog je jednostavan: ne možete reći 'ne' njihovim zahtjevima. Plašite se, jer ako ih odbijete, oni se mogu naljutiti na vas ili pomisliti da vas nije briga za njih. Štoviše, izgovaranje riječi 'ne' pruža neugodan osjećaj krivnje. Da biste to izbjegli, skloni ste sve prihvatiti, pa čak i dopustiti ljudima da na ovaj način zadiru u vaše slobodno vrijeme.</p><p>Rješenje: Smognite snage reći 'ne'. U početku može biti teško, ali na kraju će se isplatiti. Ako odbijate nešto što vam stalno oduzima slobodno vrijeme, to vas ne čini sebičnim. Umjesto toga, tako se prema sebi odnosite s ljubavlju i poštovanjem.</p><h2>2. Želite se svima svidjeti</h2><p>Strah od odbacivanja je još jedna osobina koja je prilično česta kada je riječ o ljudima koji ugađaju drugima. Plašite se da će vas, ako vas ljudi neće voljeti, ostaviti same. Kao rezultat toga, pokušavate učiniti sve da se to ne dogodi mijenjajući svoje ponašanje za dobrobit drugih, a ljudi oko vas to mogu primijetiti i iskoristiti.</p><p>Rješenje: Ako drugi znaju da biste učinili sve za njih, većina njih neće oklijevati iskoristiti tu priliku i manipulirati s vama. Vjerojatno će od vas zahtijevati uslugu i uz to reći: 'Ali ti si jedini koji to može učiniti', kako bi bili sigurni da ih nećete odbiti. Čim uvidite nešto takvo, bolje je da sebe i svoje slobodno vrijeme postavite kao prioritet.</p><h2>3. Tuđe negativne emocije utječu na vas</h2><p>Nema ničeg lošeg u tome što izbjegavate sukobe i pretvarate stvari u bezazlenu šalu. Ali oni koji imaju želju ugoditi drugima, ne mogu podnijeti nezadovoljstvo, čak i ako se ne radi o njima. Ljubitelji ugađanja drugima mogu negativne emocije ljudi oko sebe vidjeti kao znak da su drugi nezadovoljni s njima. Da bi promijenili situaciju, ljudi preuzimaju krivicu i pronalaze rješenja koja će usrećiti druge.</p><p>Rješenje: Shvatite da su sukobi neizbježni i da mogu biti korisni. Oni omogućuju ljudima da se izraze i govore o mnogim stvarima koje ih muče. Suzbijati svoje osjećaje i osjećaje drugih je nezdravo, jer se svi ponekad moramo 'ispuhati'.</p><h2>4. Osjećate se krivima i ispričavate se zbog svega, čak i kada to nije potrebno</h2><p>Ako bilo koja situacija ne ide prema planu, vaša prva reakcija je 'žao mi je!'. Bez obzira na to što se dogodilo, uvijek pokušavate preuzeti krivnju i snositi posljedice. To dolazi iz unutarnje želje da budete dragi i pristojni, ali na kraju to samo još više oštećuje vaše samopoštovanje i može se pretvoriti u naviku.</p><p>Rješenje: Obratite pažnju na ono što radite, govorite i osjećate. Pokušajte analizirati zašto i kada se počinjete ispričavati. Primijetite i s kojim ljudima to radite. U mnogim situacijama dodatna objašnjenja i okrivljavanje nisu potrebna, pa možete to lako prestati raditi.</p><h2>5. Svoje vlastite potrebe i želje stavljate na zadnje mjesto</h2><p>Budući da ste previše zauzeti razmišljanjem o tuđim osjećajima, često zaboravite razmišljati o svojima. Imate tu sposobnost da svoje emocije stavite na stranu i zaboravite ono što stvarno želite u ovom trenutku. U jednom trenutku možda više ni sebe baš dobro ne poznajete. Možete čak doći do točke kad vam je teško govoriti o svojim osjećajima i odabrati što je najbolje za vas.</p><p>Rješenje: Više slušajte sebe, odvojite malo vremena kako bi opet otkrili što volite i što želite. Možete napraviti popis vlastitih prioriteta i stvari koje vas čine sretnima.</p><h2>6. Radije dajete nego primate, čak i ako vas to košta</h2><p>Svakodnevne žrtve zbog drugih mogu postati norma za one koji neprestano pokušavaju ugoditi drugima. Primjerice, ako zaglavite u toksičnoj vezi, gdje dajete više nego što primate. U toj vezi se vi nadate da će drugi to primijetiti i cijeniti, ali obično se ljudi naviknu na takav pristup, i na kraju ništa ne dobijete zauzvrat.</p><p>Rješenje: Razmislite o svojim prioritetima, odlučite što je najvažnije za vas, a ne za ostale. Također možete postaviti i određeno vremensko ograničenje, kada ćete biti u potpunosti dostupni drugima. Primjerice, u utorak i četvrtak navečer. Tako ćete se pobrinuti da imate malo vremena i za vlastite aktivnosti i hobije.</p><h2>7. Osjećate se odgovornima za to kako se drugi osjećaju</h2><p>Čini se da primjećujete svaku promjenu osjećaja i raspoloženja svojih prijatelja i obitelji i to vas uvijek brine. Tijekom napetih trenutaka možda ćete čak i sebe kriviti za to što ne možete nekoga smiriti i usrećiti. Istina je zapravo da je svaki pojedinac odgovoran za sebe i da treba preuzeti kontrolu nad vlastitim emocijama.</p><p>Rješenje: Koristite empatičnu tvrdnju - možete pokušati shvatiti kako se drugi osjećaju i što žele, ali to popratite sa snažnom izjavom. Na primjer: 'Shvaćam odakle dolazi tvoj gnjev, ali sve što mogu učiniti sada je to da budem uz tebe'.</p><h2>8. Pokušavate se uskladiti s ljudima oko vas</h2><p>Ljudi koji često ugađaju drugima se mogu plašiti ljudima pokazati svoju stvarnu osobnost. Umjesto toga, oni odlučuju ići 'uz tok' i mijenjati svoje ponašanje kao što to i drugi čine. Na ovaj način će pomisliti da će se tako ljudima više svidjeti i da će atmosfera oko njih postati ugodnija.</p><p>Rješenje: Naučite biti svoji s drugim ljudima, iako ćete vjerojatno imati puno sličnosti s ljudima oko sebe, pokušajte prepoznati i poštivati ​​svoje razlike. I vi kao pojedinac imate svoje vlastite interese i mišljenja. Postoji toliko mnogo stvari koje vas čine jedinstvenim i ne morate ih skrivati.</p><h2>9. Želite da vas drugi hvale</h2><p>Oni koji vole udovoljiti ljudima će uvijek tražiti pohvale od drugih. Većinu vremena to dolazi iz prilično niskog samopoštovanja. Odobravanje vas čini vrijednima i potrebnima. U vašim se očima to može činiti kao da drugi brinu o vama i cijene vas, a zbog toga se konačno osjećate dobro.</p><p>Rješenje: Vrijeme je da prestanete tražiti potvrdu, pokušajte shvatiti što to radite da biste dobili pohvale od drugih. To može biti puno objava ​​na društvenim mrežama ili stalno kontaktiranje obitelji kako bi razgovarali o svojim najnovijim postignućima. Jednom kada pronađete uzrok ovakvog ponašanja, možete postupno započeti s prekidom istog.</p><h2>10. Skrivate kada su vaši osjećaji povrijeđeni</h2><p>Budući da uvijek pokušavate usrećiti druge, tako stavljate veliki teret na sebe i pokušavate sakriti svoje negativne osjećaje kako druge ne bi uznemiravali. Negirate da se zbog nečega osjećate tužno, ljuto ili razočarano i stavljate 'sretnu masku'. To može dovesti do situacije u kojoj više ne razumijete kako se osjećate.</p><p>Rješenje: Naučite prepoznati svoje osjećaje, suzbijanje emocija može stresirati vaše tijelo i dovesti do nezdravih posljedica. Briga o sebi je jednako važna kao i briga o drugima. Budite suosjećajni sa sobom i pokušajte s pažnjom i ljubavlju postupati prema sebi i svojim osjećajima, piše <a href="https://brightside.me/inspiration-psychology/10-signs-you-try-to-please-others-too-much-and-how-to-stop-doing-this-798569/" target="_blank">Bright Side</a>.</p>