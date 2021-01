Nažalost, kućni ljubimci ne mogu razgovarati, što znači da nam ne mogu reći da se osjećaju loše ili da li ih neki dio tijela boli. Obraćajući posebnu pozornost na nagle promjene u ponašanju vašeg ljubimca i istražujući malo što bi ti simptomi mogli značiti, možete izbjeći ozbiljnije bolesti u budućnosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ovih 10 znakova ukazuju na to da vašem ljubimcu nije dobro i da je možda bolestan:

1. Suzenje očiju i namigivanje

Ako vidite da vašem ljubimcu često suze oči i neprestano namiguje, mogao bi patiti od neke bolesti. U svakom slučaju, morate obratiti pažnju na to što bi se moglo događati jer mačke i psi ne pokazuju osjećaje kroz suze. Naravno, to znači da je važno što prije odvesti svog ljubimca veterinaru na pregled.

Ako vaš pas ima suzne oči, pogotovo ako mu je samo jedno oko suzno, to bi mogao biti znak ozljede rožnice, konjunktivitisa, alergija, tumora i slično.

Ako vašoj mački često suze oči i primijetite da počinje namigivati ​​više nego obično, ona može imati konjunktivitis, alergiju ili neku stranu stvar u očima.

2. Pretjerano njegovanje šapa

Ako vaš ljubimac stalno osjeća potrebu lizati ili gristi šape, vjerojatno osjeća bol ili svrbež u pandžama ili oko njih. Zaista morate dobro paziti na svog ljubimca, pogotovo ako primijetite da ta navika postaje vrlo česta.

Vjerojatno znate da mačke imaju naviku lizati šape svaki dan, ali trebate obratiti pažnju na to ližu li šape više puta i pocrveni li područje oko njihovih noktiju ili počne gubiti dlaku. To može ukazivati ​​na to da pate od alergija, netolerancije ili parazita (između ostalog).

Psi mogu imati problema s noktima, pogotovo ako promijene boju ili se slome. Uvjeti koji mogu uzrokovati ove simptome mogu biti alergije, tumori ili metaboličke bolesti.

3. Pretjerano slinjenje

Uobičajeno je da neki kućni ljubimci, poput psa, proizvode puno sline. Međutim, ako primijetite da količina sline koju vaš pas proizvodi je češća nego inače, to je znak prvih simptoma bolesti. Što se tiče mački, vidljivo lučenje sline uvijek je jasan znak da nešto možda nije u redu.

Što se tiče pasa, pretjerano slinjenje može biti uzrok stranih predmeta zaglavljenih u ustima, infekcija ili stres.

S druge strane, kod mačaka takvo slinjenje može biti uzrokovano infekcijom, oralnim problemima, stresom ili poremećajima slinovnica.

4. Naizgled tužno raspoloženje

O depresiji kod kućnih ljubimaca, kao i kod ljudi, gotovo se nikad ne govori. To je stvarna bolest, a ako vaš ljubimac pati od depresije to će biti i vidljivo jer njegovo ponašanje neće biti normalno kao i inače.

Ako vaš pas pokazuje depresivno ponašanje koje ne prolazi, između ostalih mogućnosti mogao bi patiti od depresije zbog traume, hipotireoze, vrućice ili mrene.

Ako je ovdje ovdje riječ o mački, tužno raspoloženje može se povezati s emocionalnim problemima, pogotovo ako se prestane igrati ili sudjelovati u normalnim navikama poput oštrenja noktiju. Mnogo je razloga zbog kojih bi se to moglo dogoditi. Neki od najčešćih su ljubomora, stres i tjeskoba. U svakom slučaju, govorimo o bolesti koja može uzrokovati ogromnu količinu nelagode.

5. Nagli gubitak težine

Prekomjerna tjelesna težina nije jedini problem povezan s težinom koji bi mogao ugroziti zdravlje vašeg ljubimca. Iznenadni gubitak kilograma bez očitog razloga također bi mogao biti jasan simptom bolesti kod kućnih ljubimaca.

Uzroke gubitka kilograma kod kućnih ljubimaca uvijek treba utvrditi veterinar nakon pažljivog pregleda kako bi otkrio što se stvarno događa. Neki od najčešćih razloga uključuju unutarnje parazite, hipertireozu, rak ili probleme sa srcem. Iz tog razloga morate što prije otići kod veterinara.

6. Stalno grebanje i češanje

Grebanje je kod pasa i mačaka normalna navika koja na prvi pogled ne bi trebala predstavljati rizik za njihovo zdravlje. Međutim, ako vaš ljubimac, osim što se neprestano češe, također gubi dlaku na različitim dijelovima tijela, možda pati od bolesti.

Psi koji osjećaju svrbež i neprestano se češu mogu, između ostalog, patiti od alergije na hranu, dermatitisa, gljivica ili iritacija kože.

Mačke se često grebu ili ližu. To je normalno. Međutim, ako to čine neprestano zadnjih nekoliko dana, to bi moglo biti zbog gljivica, alergija, problema s očima ili čak predmeta zaglavljenog u nosu mačke.

7. Nedostatak dlake oko očiju

Uvijek treba obratiti pažnju na gubitak dlake kod kućnih ljubimaca. Ako se to dogodi oko očiju, vaš ljubimac može patiti od ozbiljne bolesti i veterinar ga treba pregledati što je prije moguće.

Ako vaš pas gubi dlaku oko očiju i pokraj toga ima i crvenilo, to bi mogao biti znak grinja, ugroženog imunološkog sustava, gljivica ili alergije.

Ako je vaša mačka izgubila dlaku oko očiju, to bi moglo biti povezano sa stalnim grebanjem uzrokovanim možda svrbežom ili određenom nelagodom. Uzrok bi mogao biti konjunktivitis ili čak strani predmet koji je završio u mačjem oku.

8. Ne želi ići u šetnju ili se igrati kod kuće

Kad kućni ljubimac odbija sudjelovati u svakodnevnim aktivnostima ili čak hodati, najčešće je to zbog upale u zglobovima zbog koje im je vrlo teško igrati se ili u težim slučajevima hodati.

Ako vaš ljubimac odbija hodati ili ima poteškoća s jednostavnim tjelesnim aktivnostima, to bi mogao biti simptom osteoartritisa ili bolova u šapama.

9. Neprestano odmahuje glavom ili grebe uho

Pokreti glavom koji jasno pokazuju da se vaš ljubimac pokušava riješiti nečega zaglavljenog u uhu ili intenzivnog grebanja na tom području razlog su za odlazak veterinaru. On će pregledati vašeg ljubimca kako bi točno utvrdio u čemu je problem.

Imajte na umu da ako vaš pas odmahuje glavom i neprestano grebe oko područja uha ili vrata, to bi moglo značiti da mu se između ostalih mogućih uzroka zaglavio strani predmet u uhu, da je dobio otitis ili krpelja.

Ako vaša mačka osjeća nelagodu u ušima i neprestano odmahuje glavom, to bi mogao biti simptom stranog predmeta u uhu, infekcije, upale, otitisa ili alergije, između ostalih mogućih uzroka.

10. Iznenadno prejedanje

Baš kao i nedostatak apetita, kućni ljubimci mogu iskusiti neku vrstu tjeskobe zbog koje jedu više hrane nego što im je stvarno potrebno. To bi također mogao biti simptom osnovnog zdravstvenog problema vašeg ljubimca.

Jasno je da postoje pasmine pasa i mačaka koje trebaju jesti više od ostalih. A budući da postoji toliko mnogo vrsta kućnih ljubimaca, svaka može biti različita, pa je važno zatražiti mišljenje veterinara.

Ako vaš pas i dalje očajnički traži hranu, čak i nakon što pojede uobičajeni unos, možda pati od dijabetesa, hipertireoze, problema u probavnom sustavu ili crijevnih parazita zbog kojih se prejeda.

S druge strane, mačke, posebno sterilizirane mačke, više jedu nego prije operacije. To im, naravno, mijenja navike i tjera ih da se udebljaju, piše Brightside.