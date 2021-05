Istraživači sa University College London (UCL) napravili su igru 'Happiness Project' ('Projekt sreća') u potrazi za jednadžbom koja bi objasnila što nas čini sretnima.

Kako bi to utvrdili, napravili su igru koja je poticala igrače da donose riskantne odluke i kažu što misle kako će proći. Igru je zaigralo više od 18.000 ljudi te su istraživači tako dobili uvid u poveznice između uspjeha, očekivanja i razine sreće kod igrača.

Rezultate su uparili sa skenovima mozga kako bi bolje razumjeli sreću i jednog dana napravili jednadžbu koja će objasniti različite faktore koji su bitni za osjećaj sreće kod svakoga od nas. Jedan od zaključaka je bio da na sreću ne smijemo gledati kao na cilj, već kao na sredstvo ili alat, kako bi dobili uvid u to na koji način radimo stvari temeljeno na osjećaju.

Prijašnje studije nudile su formule za sreću u obliku savjeta da više spavate, vježbate i zdravo jedete, dok su druge preporučile meditaciju i provođenje više vremena s obitelji.

Ekipa s UCL-a, predvođena Robbom Rutledgeom, otkrila je da, dok su sve te stvari uistinu povezane sa srećom, one ne funkcioniraju za svakoga pa su pokušali pronaći jednu stvar koja bi bila zajednička za sve.

Manje je više

- Sreća je uistinu komplicirana. Može se mijenjati brzo i različita je za svakoga na načine koje znanstvenici još ne razumiju. U našem istraživanju, koje još traje, pokušavamo to pokriti subjektivno i dobiti kompletniji uvid u to što je sreća uistinu - kaže Rutledge.

Tu sada dolazimo do toga zašto je igra bitna.

- S obzirom da znamo kako ljude usrećuje igranje igara, htjeli smo vidjeti može li nam igra dati detaljnije informacije o kompleksnosti sreće. Do sada smo uspjeli shvatiti da nam sreću uvelike određuju naša očekivanja. Kod 18.420 ljudi koji su zaigrali našu igru vidjeli smo da razina sreće nije ovisila toliko o tome koliko dobro im je išlo, nego o tome je li im išlo bolje nego su očekivali. Visoka očekivanja su veliki problem za sreću i nije pametno reći prijatelju da će im se sigurno svidjeti poklon koji ste im kupili jer to povećava očekivanja i briše element iznenađenja - objasnio je Rutledge.

Dodao je da je problem s korištenjem ovog trika u svakodnevnom životu u tome što razinu sreće određuju i očekivanja o budućim događajima.

Teško je 'hakirati' vlastitu sreću

- Ako se dogovarate naći s prijateljem nakon posla, bit ćete nesretni ako on iznenada otkaže, ali isto tako, ako očekujete da će on otkazati, nećete zbog toga biti ništa sretniji - objasnio je i dodao da bi u takvom slučaju možda mogli biti malo sretniji ukoliko ćete očekivati da ćete se ipak naći u jednom trenutku u danu, čak iako postoji rizik da se to neće dogoditi.

- Još jedan razlog zašto je teško 'hakirati' vlastitu sreću je i u tome što su očekivanja bitna za donošenje odluka. Ako uvijek očekujete najgore, teško ćete donositi dobre odluke u životu. Realistična očekivanja su najbolja, a otkrili smo i da je sreća usko povezana s učenjem o svojoj okolini. Ipak, postoje situacije kada snižavanje vaših očekivanja možda nije loša ideja, kao primjerice kod godišnjih odmora. Uostalom, vaša očekivanja od odmora možda mogu biti nerealna ako ih temeljite na oduševljenom prepričavanju prijatelja koji se upravo vratio s odličnog odmora. Više ćete uživati ukoliko ne očekujte da će sve biti savršeno - govori Rutledge.

Tim je otkrio i da mnogi događaji imaju samo privremeni utjecaj na sreću.

- Možete misliti da nešto s vama nije u redu ako ne osjećate trajnu sreću zbog promaknuća, ali vremenski ograničeno zadovoljstvo je zapravo proces adaptacije koji pomaže vašem mozgu da se privikne na nove okolnosti dok se spremate na sljedeći korak. U nesigurnim uvjetima, ono što se dogodilo i prije samo nekoliko minuta nebitno je usporedbi sa zadatkom koji je trenutačno ispred vas - kaže Rutledge.

Sredstvo, a ne cilj

Zbog toga je tim predložio da na sreću gledamo kao na alat ili sredstvo, a ne kao na cilj. Oni tvrde da bi nam osjećaj sreće mogao otkriti idu li stvari po nas iznenađujuće dobro, motivirati nas u ključnim trenucima ili nam dati do znanja da trebamo promijeniti ono što radimo.

Igra koju je tim napravio uključuje četiri igre koje se fokusiraju na nesigurnost, razmišljanje o budućnosti, učenje i trud, četiri stvari za koje neuroznanstvenici tvrde da su ključne za sreću.

Tim još nije uspio napraviti jednadžbu za sreću, ali nadaju se da će im podaci koje su prikupili pomoći da ju naprave u bliskoj budućnosti, piše Daily Mail.