Znate li za poremećaj manjka prirode? Djecu vodi u depresiju

Rečenice poput “Volim se igrati u zatvorenom prostoru jer je to mjesto gdje su svi električni priključci”, a koje izgovara učenik četvrtog razreda osnovne škole dokaz je da su današnje generacije djece potpuno odvojene od prirode.

Autor knjige “Last Child in the Woods: Saving Our Children From Nature-Deficit Disorder”, Richard Louv, kaže kako manjak kontakta s prirodom uzrokuje zdravstvene tegobe koje su ujedno zadobile i stručni naziv: poremećaj manjka prirode (engl. nature deficit disorder).

Foto: Promo

- Taj ‘poremećaj’ nije zdravstveno stanje nego društvena pojava koja se odnosi na posljedice čovjekovog udaljavanja od prirode. One uključuju smanjenu upotrebu naših osjetila i povećanu učestalost psihičkih i fizičkih oboljenja - kaže autor. Nažalost, manjak vremena provedenog u prirodi kod djece će rezultirati neugodnom trendu porasta debljine, poremećaja pažnje i depresije. Devedesetih godina prošlog stoljeća radijus oko kuće u kojemu su djeca smjela sama lutati se smanjio na devetinu onoga što je bio 1970. godine.

- Danas prosječni osmogodišnjaci bolje prepoznaju crtane likove nego autohtone vrste kukaca i drveća u vlastitoj zajednici. Stopa po kojoj liječnici propisuju antidepresive djeci udvostručila se u posljednjih godina, a nedavne studije pokazuju da pretjerano korištenje računala uzrokuje poteškoće za mozak u razvoju - ističe autor.

No rješenje je pred našim vratima.

- Izravna izloženost prirodi ključna za zdrav razvoj djeteta, kako fizički, emocionalno, tako i duhovno. Obrazovanje u koje su uključene informacije o okolišu poboljšavaju snalaženje u prostoru, ali i prosjek ocjena te razvija vještine za rješavanje problema, kritičko razmišljanje i donošenje odluka. Čak i kreativnost može potaknuti boravak u prirodi - govori autor.

Poziva zato roditelje da povedu svoju djecu u prirodu - na kampiranje, šetnju, planinarenje.

- Ispričajte im o tome kako ste vi provodili vrijeme vani, uključite bake i djedove u aktivnosti, otputujte izvan grada i posjetite oranice, pašnjake, uzgojite leptire, u šumi pronađite tragove životinja... - zaključuje.