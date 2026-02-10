Obavijesti

Zvijezda Super Bowla: Burger za 200 eura ima 'samo' 1,6 kg

Piše Karolina Krčelić,
Na ovogodišnjem Super Bowlu fokus javnosti nije bio samo na utakmici između Seattle Seahawksa i New England Patriotsa, nego i na jednoj neočekivanoj atrakciji — luksuznom burgeru koji je postao viralni hit

Na meniju ugostitelja stadiona našao se takozvani LX Hammer Burger — spektakularna kreacija čija je cijena iznosila 180 američkih dolara, što je izazvalo mnoge žestoke reakcije.

Riječ je o hamburgerskom spektaklu težine oko 1,6 kilograma, ali ne u klasičnom smislu: umjesto obične pljeskavice, u brioche pecivu našla se sporo kuhana goveđa koljenica s kostima, demi-glace umak s korjenastim povrćem te fondue od plavog sira Point Reyes.

Burger je službeno dizajniran da bude obrok za četiri osobe, no njegova pojava — s kostima koje vire iz peciva — više je podsjećala na umjetničku skulpturu nego tipičnu hranu.

Kao i mnogi elementi Super Bowla koji prelaze granice sporta i ulaze u domenu pop-kulture, ovaj burger ubrzo je preplavio društvene mreže. Video snimke navijača koji se “muče” s jedinstvenim zalogajem dijelile su se na Instagramu i X-u, dok su komentari bili podijeljeni.

Jedni su hvalili bogatstvo okusa i originalnost ideje, gledajući burger kao zanimljivu i ekstravagantnu kreaciju koja pristaje spektaklu takve veličine. Drugi su komentirali njegovu masnoću, kalorije i – prije svega – cijenu, pitajući se je li 180 dolara za burger na utakmici doista opravdano.

Ovaj fenomen nije samo priča o hrani — on govori o tome kako NFL velika događanja pretvara u globalni kulturni trenutak, gdje se više ne radi samo o sportu, nego i o iskustvu, luksuzu i viralnim momentima koji žive na društvenim mrežama. Burger od gotovo 200 dolara u potpunosti se uklopio u tu sliku: ekstravagantan, provokativan, i nemoguće ga je ignorirati.

