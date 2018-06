7 navika koje prakticiraju uspješni ljudi - usvojite ih!

Svi bismo htjeli biti uspješni i dobri u svemu čega se primimo, no da bismo to postigli najprije trebamo promijeniti ili usvojiti određene navike. Bilo da pokrećete mali posao ili preuzimate vodeću ulogu u postojećoj tvrtki, postoje određeni stavovi koje dijeli većina (uspješnih) poduzetnika i koje biste i sami trebali usvojiti.

Rano ustajte

Možda mislite kako bogataši spavaju do kasno i odlaze na posao kada žele, no to baš i nije tako. Tom Corley, računovođa, financijski planer i autor bestsellera Promjeni svoje navike, promjeni svoj život, proveo je istraživanje o svakodnevnim navikama 233 iznimno bogatih ljudi od kojih je većina bogatstvo stekla vlastitim trudom i radom. Istraživanje je pokazalo da 50% ispitanika ustaje čak tri sata prije nego moraju ići na posao, najčešće oko 5 sati ujutro.To vrijeme koriste kako bi isplanirali svoj dan, riješili privatne stvari ili vježbali.

Iako biste radije spavali duže, usvojite li ovu naviku, jutro će vam biti mirnije, bez žurbe ćete moći popiti kavu, doručkovati i započeti svoj radni dan bez stresa. Rano ustajanje dat će vam osjećaj kontrole jer nećete dan započeti odlaskom na posao, već ćete sat-dva ujutro iskoristiti za sebe na koji god način vam to odgovara. Usto, dan će vam biti duži pa nećete imati onaj grozan osjećaj da ste od jutra do mraka na poslu i da vam se dan vrti samo oko posla.

Organizirajte se

Biti organiziran nije teško, a dobra organizacija itekako štedi vrijeme. Sve što trebate je iskoristiti blagodati modernog doba, a pod time mislimo na servise poput ePošte (slanje i primanje dokumenata u elektroničkom obliku te plaćanje računa kreditnim i debitnim karticama) i aplikacije kao što je DocuSign (potpisivanje dokumenata e-potpisom gdje god se nalazili). Naravno, takvih aplikacija je mnogo, stoga želite li biti uspješni, počnite ih koristiti. Ako ste jedni od onih koji sastavljaju popise s dnevnim ciljevima i zadacima koje žele obaviti taj dan, umjesto da ih zapisujete na papir, skratite vrijeme koristeći neke od aplikacija namijenjene takvim popisima. Osim što će vam uštedjeti hrpu vremena, pomoći će vam u organizaciji obaveza, kako poslovnih, tako i privatnih.

Ne gubite vrijeme

U današnjem digitalnom svijetu teško se odmaknuti od društvenih mreža, zabavnih aplikacija, najnovijih serija i ostalih "kradljivaca vremena". Međutim, takve stvari nedvojbeno odvlače pažnju s bitnih stvari kojima se trebate posvetiti. Kada investirate svoje vrijeme u nešto, ono je zauvijek izgubljeno. Upravo zato budite izbirljivi po pitanju aplikacija na kojima provodite vrijeme i radije ga potrošite pametnije. Vrijeme leti dok se zabavljamo, pa tako sat vremena uz skrolanje na Instagramu prođe u hipu. Kako bi smanjili vrijeme koje provodite na društvenim mrežama, ograničite se na dva posjeta dnevno. Iznenadit ćete se kada shvatite koliko vremena zapravo potrošite na takve stvari.

Foto: Guliver/Shutterstock

Konstantno učite

Pod time ne mislimo samo na učenje iz knjiga. Naime, uspješni ljudi uče od drugih - kolega, prijatelja, poznanika, ali i kupaca i njihovih mišljenja. Uče iz svakodnevnih situacija, naročito na svojim, ali i tuđim greškama. Svako iskustvo, bilo pozitivno ili negativno, može biti poučno, samo je potrebno biti open-minded prema svemu. Želite li biti uspješni, ne možete imati stav "ja sam najbolji, najpametniji i sve znam" jer vas neće daleko dovesti. Nitko ne zna sve, zato je i poanta učiti od drugih ljudi i okolnosti u kojima se nalazimo, a uspješni poduzetnici toga su svjesni.

Ne odustajte

Bezbroj puta čuli ste izreku najlakše je odustati i doista je tako, no to nije odlika uspješnih ljudi. Želite li nešto postići u životu, posebno na poslovnom planu, ne smijete odustati nakon prvog kamena na koji se spotaknete. Uvijek će biti prepreka i neuspjeha, ali treba ih prihvatiti, naučiti nešto iz njih i krenuti dalje. Uspješni ljudi ne boje se riskirati i prihvatiti promjene.

Pravi primjer ustrajnosti je spisateljica J.K. Rowling - prije nego što je njena prva knjiga o Harry Potteru objavljena prije više od 20 godina, ona se upravo bila rastala, živjela je od socijalne pomoći i jedva je uzdržavala svoju kćerkicu. Svejedno je ustrajala i uspjela je napisati prvi dio serijala o slavnom čarobnjaku. Nažalost, serijal je bio odbijen čak 12 puta sve dok mala londonska izdavačka kuća, Bloomsbury, nije prihvatila njen rukopis. Danas je Rowling, u svojoj 52. godini, jedna od najpoznatijih spisateljica na svijetu i pravi primjer svima da se može ako se hoće.

Vjerujte u vlastite mogućnosti

Nije lako vjerovati u sebe i svoje sposobnosti, ali sami smo sebi najveći motivatori. Samouvjerenost u svoje sposobnosti jedna je od najvažnijih kvaliteta koje netko može imati. No, važno je da vjerujete u sebe i svoje mogućnosti puno prije nego postanete uspješni. Ne bojte se izaći iz svoje zone udobnosti, riskirati ili napraviti prvi korak. Želite li uspjeti u bilo čemu potrebno je riješiti se sumnji u vlastite mogućnosti i straha od neuspjeha. Štoviše, ključ uspjeha u poslu je samopouzdanje, a ne talent, što je potvrdilo istraživanje objavljeno u znanstvenom časopisu Journal of Personality and Social Psychology.

Usavršavajte komunikacijske vještine

Posljednje, ali možda najvažnije - naučite komunicirati s ljudima oko sebe. Iako se to čini jednostavno, baš i nije tako. S razlogom postoje brojni govornički tečajevi i škole koji se time bave, jer nije svatko vješt komunikator. Međutim, želite li biti na vodećoj poziciji tvrtke u kojoj radite ili pak uspješno voditi vlastiti lokalni posao, treba znati dobro komunicirati s drugim zaposlenicima, partnerima i kupcima. Ljudima je bitno da je nekome s kime ili za koga rade stalo do njih, stoga prvenstveno trebate naučiti slušati druge, a potom i razgovarati s njima na način da oni žele slušati vas. Uzmimo za primjer Oprah Winfrey - bez obzira na to što mislite o njoj, morate priznati da je vješta u komunikaciji. Cijelu reputaciju i popularnost stekla je upravo dobrom komunikacijom s drugima. Znate li koja je njena tajna? Ona zna da je ključ u slušanju drugih ljudi, a kada govori, zna da treba govoriti o onome što je drugima važno. Usto, uvijek je iskrena, a to je odlika svih velikih govornika. Naravno, potrebno je pokazati i empatiju te interes za druge jer će vam na taj način ljudi vjerovati.

Usvojite li barem neke od ovih stavova, s vremenom ćete vidjeti promjene kako u poslu tako i u vašem odnosu s drugima. Pružite priliku sami sebi da promijenite svoje navike i usvojite neke nove, a rezultati neće izostati.