Moguće je: Slatka janjetina, pečena sarma i purica s ražnja

Janjetina u medu i senfu, sarma iz pećnice i purica s ražnja. Zašto ne? Iako ljubitelji ovih delicija zasigurno misle kako ne treba raditi izmjene u tradicionalnim receptima, možda nekoliko izmjena krije još sočnije okuse. Izazivamo vas da se odvažite i isprobate jedan od ovih recepata! Garantiramo da nećete požaliti.

Sočna janjetina s medom

Iako će ljubitelji janjetine reći kako janjetini ne treba ništa više osim soli i pripreme na žaru ili pod pekom, sa sigurnošću možemo reći kako će promijeniti mišljenje budu li dali priliku ovom receptu. U nastavku vam donosimo tajnu marinade koja će janjetinu učiniti još sočnijom!

Sastojci: janjeći but, 6 češnja češnjaka, 2 velike žlice senfa, 2 žlice meda, grančice svježeg ružmarina, 1 dcl vode i 1/2 dcl bijelog vina.

Priprema: Pripremite marinadu od senfa i meda te ostavite janjeći but da odstoji u marinadi tijekom noći. Prije pečenja zarežite but na dvadesetak mjesta, umetnite češnjeve češnjaka te na kraju stavite ružmarin. Tako pripremljen but stavite u posudu za pečenje, zalijte vodom, a po želji dodajte mrkvu ili krumpir. Sadržaj posude pokrijte folijom i lagano pecite na 130 stupnjeva 4 do 5 sati. Pred kraj but zalijte vinom i pecite na 200 stupnjeva kako bi dobio hrskavu koricu.

Purica na ražnju

Purica neće izgubiti puno na okusu budete li ju pekli u pećnici, no problem je u tome što ju tijekom pečenja morate neprestano zalijevati sokom od pečenja kako bi na kraju bila dovoljno sočna. Prilikom pečenja purice na ražnju svakako pripazite da temperatura ne bude previsoka. Za pripremu ovog jela potrebni su vam purica, sol, Vegeta i vino po izboru.

Priprema:

Puricu očistite i operite, a zatim ju dobro premažite solju i Vegetom pa ostavite da se marinira nekoliko sati. Nakon toga puricu stavite na ražanj i pustite neka se polagano okreće 2 do 3 sata. Tijekom pečenja puricu premazujte mješavinom vina, soli i ulja. Nakon što bude pečena, puricu narežite komade i poslužite s prilogom i salatom po želji.

Sarma koja se peče

Idući recept kojem ćemo promijeniti smjer kretanja jest tradicionalna sarma. U ovom slučaju sastojci ostaju isti, no njezina se priprema mijenja kako se bližite kraju.

Priprema:

Na ulju pirjajte nekoliko manjih glavica luka te dodajte meso, a za to vrijeme kuhajte rižu 10-15 minuta. Mesu postupno dodajte začine i pirjajte, a na kraju dodajte rižu te sve pirjajte oko 30 minuta. Stavite smjesu na listove i zamotajte u sarmu te ih složite u posudu. Preostali kupus možete narezati i dodati u posudu. U posudu ulijte malo vode te ju poklopite ili pokrijte alu-folijom i stavite u pećnicu na 175 stupnjeva 30 minuta. Pola sata prije no što sarma bude gotova, maknite poklopac ili foliju te povećajte temperaturu na 200 stupnjeva.

