Uskoro velike promjene na bankomatima: Mnogi će građani zbog ovoga biti sretni

Pripreme za prelazak na euro u punom su jeku. Dolaskom nove godine Hrvatska postaje 20. država kojoj euro postaje službena valuta, a pridružujemo se čak 340 milijuna građana kroz čije ruke prolaze jedne od najpoželjnijih novčanica. S obzirom na to da je ostalo još malo vremena do konačnog prelaska u novu novčanu eru, u nastavku donosimo ključne informacije o tome kako se unaprijed opskrbiti novom valutom, ali i koje apoene ćete moći podignuti na bankomatima te na kojim ćete bankomatima moći podignuti gotovinu bez naknade.

Nabavite eure prije eura

Ako svoje kune što prije želite zamijeniti za eure, to možete učiniti od 1. do 31. prosinca ove godine. U spomenutom razdoblju možete kupiti početni paket kovanica eura u poslovnicama banaka, Fine i Hrvatske pošte. Tako ćete za, recimo, 100 kuna moći kupiti početni paket kovanica u iznosu od 13,28 eura, a po transakciji je moguće nabaviti najviše dvije vrećice početnih kovanica eura. No važno je napomenuti da dobivene kovanice, prema Zakonu o uvođenju eura, neće vrijediti prije 1. siječnja 2023.

Zanimljivo je spomenuti da je Hrvatska narodna banka za potrebe predopskrbe banaka kovanim novcem eura pripremila oko 3700 tona kovanica. Usporedbe radi, težina pripremljenih kovanica približno je jednaka težini 88 novih zagrebačkih tramvaja ili 94 suvremena putnička zrakoplova Croatia Airlinesa.

Kako bi se olakšao cjelokupni proces poslovanja gotovinom u prvim danima uvođenja eura, eure ćete moći nabaviti i na bankomatima koji će također biti opskrbljeni novom valutom, ali uglavnom novčanicama manjih apoena.

Koji će apoeni biti dostupni na bankomatima?

Kad je riječ o podizanju gotovine s bankomata, tijekom tri mjeseca nakon uvođenja eura bankomati koji se koriste jednim spremnikom, tj. jednom kasetom za isplatu novčanica, punit će se apoenima od 10 eura, a bankomati koji se koriste dvjema ili trima kasetama za isplatu punit će se novčanicama od 10 i 20 eura.

Nadalje, bankomati koji se koriste četirima kasetama za isplatu novčanica punit će se i apoenima od 50 eura, uz uvjet da se za isplate do visine manje ili jednake 100 eura uvijek isplaćuju apoeni od 10 i 20 eura. Za one iznose koji premašuju 100 eura isplaćivat će se i apoeni od 50 eura.

Podsjetimo, kunama ćemo se moći služiti još dva tjedna nakon službenog uvođenja eura. Riječ je, naime, o razdoblju dvojnog optjecaja, u kojem će se za isključivo gotovinska plaćanja moći upotrebljavati i kune i euri. Razdoblje dvojnog optjecaja počinje kad i službeno uvođenje eura, odnosno 1. siječnja, a završava 14. siječnja.

Tijekom dvojnog optjecaja trgovac ili primatelj plaćanja nije dužan prihvatiti više od 50 kovanica kune u jednoj transakciji. Isto tako, nemojte se iznenaditi ako vam trgovac ostatak vrati u eurima ili kunama. Prema zakonu, ako poslovni subjekt nije u mogućnosti vratiti ostatak novca u valuti kojom ste platili, recimo - u kunama, ostatak iznosa do 14. siječnja možete dobiti u eurima ili kunama, ovisno o tome kojom ste valutom platili.

Mjesec dana bez naknade

Zbog velikog broja dostupnih bankomata u Hrvatskoj i razvijene bankomatske mreže, tijekom konverzije kuna u eure bankomati će se na prelazak postupno prilagođavati. Budući da je riječ o tehničkoj prilagodbi bankomatske mreže, važno je znati da će većina banaka postupno i privremeno gasiti bankomate do 31. prosinca, a sve s ciljem pravodobne opskrbe bankomata novčanicama eura.

Dakle, od prvog dana sljedeće godine bankomati će isplaćivati isključivo eure. No dobra je vijest za sve građane da će u razdoblju prilagodbe, odnosno od 15. prosinca 2022. do 15. siječnja 2023., gotovinu moći podignuti na svim bankomatima bez naknade, bez obzira na to kojoj banci pripadali. A kako bi u svakom trenutku mogli znati gdje je moguće podignuti kune (do 31. prosinca), odnosno eure, Hrvatska udruga banka objavit će na svojim internetskim stranicama interaktivnu kartu aktivnih bankomata, poručuju iz Zagrebačke banke.

Jeste li znali?

I na kraju nekoliko zanimljivosti! Bankomati su postali popularni tek u '80-im godinama, a danas postoji čak više od tri milijuna bankomata diljem svijeta, uključujući jedan čak na Antarktici, koji često simpatično nazivaju i najusamljenijim bankomatom na svijetu. Zanimljiva je priča koja se skriva iza četveroznamenkastog PIN-a kojim se koristimo na bankomatima za pristup gotovini. Prvobitno je britanski izumitelj John Shepherd-Barron, koji je instalirao prvi bankomat, smislio šesteroznamenkasti broj. No za današnje četiri znamenke koje koristimo kao PIN zapravo je zaslužna Johnova supruga Caroline. John se s njom posavjetovao o svojoj ideji, ali Caroline se mogla sjetiti i ponoviti samo četiri znamenke. John ju je, očito, poslušao!

A ako ste mislili da bankomati služe samo za podizanje gotovog novca, varate se! U Abu Dhabiju u predvorju hotela Emirates Palace napravljen je prvi pozlaćeni stroj koji, poput bankomata, isplaćuje, tj. izdaje, 320 predmeta izrađenih od zlata.