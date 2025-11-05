VIDEO 24sata u Tuzli: Požar je zavio grad u crno. Raste broj mrtvih iz Doma umirovljenika...

Tuzla se u srijedu ujutro probudila zavijena u crno. U strašnom požaru koji je izbio u Domu umirovljenika u utorak navečer izgubljeno je 12 života, piše Dnevni Avaz.

Ozlijeđeno je 38 ljudi, četiri osobe su na respiratoru u teškom stanju.

Ispred i oko Doma umirovljenika su policija i ekipe Hitne pomoći. Iz policije su nam kazali kako je u tijeku očevid, traži se uzrok požara...

Razgovarali smo s obitelji štićenika Doma, čude se zašto su nepokretne osobe smještene na najviše katove. Traže odgovornost onih koji bi trebali nešto poduzeti da se hotel renovira.

Ovaj dom, u kojem je došlo do strašne tragedije, bio je jedan od najskupljih u cijeloj BiH. Cijene su korisnicima porasle za 30 posto u veljači ove godine.

Jasmin Jahić, čelnik Profesionalne vatrogasne jedinice Grada Tuzla za "Avaz" je govorio o intervenciji u Domu penzionera u Tuzli i opisao teške trenutke kroz koje su prolazili hrabri vatrogasci, ali i svi ostali pripadnici službi koje su priskočile u pomoć.

- Nakon dojave o intervenciji u Domu umirovljenika u Tuzli, vatrogasci su izašli na lice mjesta i utvrdili da će biti potrebe za još vatrogasaca. Oni koji su bili slobodni pozvani su da se odazovu na posao. Kod ovakvih objekata je specifično jer imamo dosta korisnika koji su teško pokretni, odnosno nepokretni skroz. Naglasak je bio na evakuaciji unesrećenih, a usporedno je gašen požar - kazao je Jahić i dodao:

- Bilo je jako teško i potresno, probijali smo se pored stradalih. Čak i ozlijeđeni vatrogasci su tek nakon odrađenog posla potražili medicinsku pomoć kada ih je popustio adrenalin. Radimo dok ne padnemo, nitko ne pita postoji li umor...

Šef Doma podnio je ostavku, propitkuje se i odluka kojom su najteži slučajevi, poput onih nepokretnih ljudi, bili na najvišim katovima zgrade.

Lejla Kuloglija, načelnica službe hitne pomoći Tuzle kazala je da su imali jako težak posao, angažirali su sve raspoložive timove.

"Bilo je iznimno zahtjevno i teško. Učinili smo sve što smo mogli", kazala je Kuloglija.

Prema dostupnim informacijama vatra je izbila u utorak navečer nešto iza 20 sati na sedmom katu zgrade doma i to u odjelu u kojemu su bile smještene nepokretne osobe.