Obavijesti

News

Komentari 0
TRAGEDIJA U BIH

VIDEO 24sata u Tuzli: Požar je zavio grad u crno. Raste broj mrtvih iz Doma umirovljenika...

Piše Franjo Lepan,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO 24sata u Tuzli: Požar je zavio grad u crno. Raste broj mrtvih iz Doma umirovljenika...
Foto: AMEL EMRIC/REUTERS, Franjo Lepan/24sata, Canva

Ovaj dom, u kojem je došlo do strašne tragedije, bio je jedan od najskupljih u cijeloj BiH. Cijene su korisnicima porasle za 30 posto u veljači ove godine...

Tuzla se u srijedu ujutro probudila zavijena u crno. U strašnom požaru koji je izbio u Domu umirovljenika u utorak navečer izgubljeno je 12 života, piše Dnevni Avaz.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

U strašnom požaru poginulo 11 ljudi, više od 30 ih je ozlijeđenih 01:53
U strašnom požaru poginulo 11 ljudi, više od 30 ih je ozlijeđenih | Video: Franjo Lepan/24sata

Ozlijeđeno je 38 ljudi, četiri osobe su na respiratoru u teškom stanju. 

Ispred i oko Doma umirovljenika su policija i ekipe Hitne pomoći. Iz policije su nam kazali kako je u tijeku očevid, traži se uzrok požara...

Razgovarali smo s obitelji štićenika Doma, čude se zašto su nepokretne osobe smještene na najviše katove. Traže odgovornost onih koji bi trebali nešto poduzeti da se hotel renovira.

PETORICA OZLIJEĐENA Vatrogasci heroji iz Tuzle: Dali su sve od sebe da spase druge
Vatrogasci heroji iz Tuzle: Dali su sve od sebe da spase druge
Fire at an elderly people's home in Tuzla
Foto: Mersiha Bajric/REUTERS

Ovaj dom, u kojem je došlo do strašne tragedije, bio je jedan od najskupljih u cijeloj BiH. Cijene su korisnicima porasle za 30 posto u veljači ove godine.

Foto: Franjo Lepan/24sata

Jasmin Jahić, čelnik Profesionalne vatrogasne jedinice Grada Tuzla za "Avaz" je govorio o intervenciji u Domu penzionera u Tuzli i opisao teške trenutke kroz koje su prolazili hrabri vatrogasci, ali i svi ostali pripadnici službi koje su priskočile u pomoć.

PORUKA NA FACEBOOKU Tuzlanski fotoreporter o požaru u Domu za starije: 'Ovo je nešto najpotresnije što ikad doživjeh'
Tuzlanski fotoreporter o požaru u Domu za starije: 'Ovo je nešto najpotresnije što ikad doživjeh'

- Nakon dojave o intervenciji u Domu umirovljenika u Tuzli, vatrogasci su izašli na lice mjesta i utvrdili da će biti potrebe za još vatrogasaca. Oni koji su bili slobodni pozvani su da se odazovu na posao. Kod ovakvih objekata je specifično jer imamo dosta korisnika koji su teško pokretni, odnosno nepokretni skroz. Naglasak je bio na evakuaciji unesrećenih, a usporedno je gašen požar - kazao je Jahić i dodao:

Foto: Franjo Lepan/24sata

- Bilo je jako teško i potresno, probijali smo se pored stradalih. Čak i ozlijeđeni vatrogasci su tek nakon odrađenog posla potražili medicinsku pomoć kada ih je popustio adrenalin. Radimo dok ne padnemo, nitko ne pita postoji li umor...

FOTO UŽASA STRAVA Vatra je gutala Dom za starije u Tuzli: 'Zašto ste najteže pacijente stavili na 5. i 6. kat?!
STRAVA Vatra je gutala Dom za starije u Tuzli: 'Zašto ste najteže pacijente stavili na 5. i 6. kat?!

Šef Doma podnio je ostavku, propitkuje se i odluka kojom su najteži slučajevi, poput onih nepokretnih ljudi, bili na najvišim katovima zgrade.

Lejla Kuloglija, načelnica službe hitne pomoći Tuzle kazala je da su imali jako težak posao, angažirali su sve raspoložive timove.

"Bilo je iznimno zahtjevno i teško. Učinili smo sve što smo mogli", kazala je Kuloglija.

Fire at an elderly people's home in Tuzla
Foto: Mersiha Bajric/REUTERS

Prema dostupnim informacijama vatra je izbila u utorak navečer nešto iza 20 sati na sedmom katu zgrade doma i to u odjelu u kojemu su bile smještene nepokretne osobe.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽAS U TUZLI: Još jedan čovjek umro u bolnici, broj žrtava u požaru Doma popeo se na 12
STRAVIČNI PRIZORI

UŽAS U TUZLI: Još jedan čovjek umro u bolnici, broj žrtava u požaru Doma popeo se na 12

Požar je izbio u utorak navečer u Domu umirovljenika u Tuzli. Poginulo je najmanje 12 ljudi, a 37 ih je teže i lakše ozlijeđeno. Mjesecima se upozoravalo na loše stanje u Domu
Ispovijest napadnutih srpskih kulturnjaka: Bilo nas je strah tih ljudi u crnom, dobacivali su nam
SKANDAL U SPLITU

Ispovijest napadnutih srpskih kulturnjaka: Bilo nas je strah tih ljudi u crnom, dobacivali su nam

Ovo u Splitu je eklatantan primjer fašizacije Hrvatske u kojoj  se premijer i predsjednik Sabora prave kao da ništa vide i dopuštaju ne relativizaciju, već negiranje genocida, kaže prof. Nebojša Blanuša o nasilju u Splitu
Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod
SPROVOD U ČETVRTAK

Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod

Obitelj je posebno naglasila da ne želi navijačke zastave, bengalske baklje ni obilježja udruga ili navijačkih skupina poput BBB-a, Torcide, Armade, Tigrova, HOS-a, Paukova ili Gromova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025