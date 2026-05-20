SPRJEČAVA BAHATOST

ACA VIZIONAR Uskoro pokreće portal za pritužbe 'Ko si bre ti?'

Srpski predsjednik tvrdi da želi stati na kraj aroganciji u javnom sektoru, a građanima će omogućiti da mu izravno šalju pritužbe na ponašanje državnih službenika

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je pokretanje nove online platforme namijenjene građanima koji žele prijaviti bahato ponašanje državnih dužnosnika. Portal će nositi naziv 'Ko si bre ti?', a Vučić tvrdi kako želi stati na kraj aroganciji koja, prema njegovim riječima, izaziva veliko nezadovoljstvo među ljudima. O toj je ideji govorio tijekom obraćanja novinarima u Palači Srbija, gdje je istaknuo da će, uz obaveze povezane s policijom i državnim institucijama, više vremena posvetiti komunikaciji s građanima. - U narednim danima, uz sve važne poslove vezane za policiju i cijeli sustav, posvetit ću se podršci običnim ljudima jer sam dobio bezbroj pisama. Uskoro pokrećem portal 'Ko si bre ti?', kao odgovor na ono njihovo 'znaš ti tko sam ja?'. Tamo ću primati pritužbe građana, odgovarati im i razgovarati s njima - rekao je Vučić.

Bivši šef beogradske policije i Vučićev savjetnik ide u pritvor

Naglasio je i da želi pridonijeti smanjenju bahatosti i arogancije u društvu jer smatra da upravo takvo ponašanje stvara dodatne probleme.

- Dio problema s kojima se suočavamo proizlazi upravo iz takvog ponašanja. To je ono što ljudi najviše mrze. Od mene to nikada niste mogli čuti - poručio je.

Kako bi objasnio zašto smatra da je izravna komunikacija važna, Vučić je ispričao situaciju s muškarcem koji mu je poslao kritičko pismo.

Vučić odbio doći na proslavu neovisnosti Crne Gore, tvrdi da bi time 'pljunuo sebi u lice'

- Jučer sam dobio pismo gospodina Lončara, mislim iz Novog Sada. Pisao mi je vrlo negativno. Ostavio je broj telefona pa sam ga nazvao. Razgovarali smo i tada sam shvatio koliko jedan razgovor može biti ljekovit i blagotvoran. Tada vidite da možda možete malo promijeniti nečije stavove, ali i sebe - kazao je.

Dodao je kako ga je posebno iznenadila reakcija sugovornika.

Tajni Trumpov jezik: Tko je lider, tko frend, a tko pakleni igrač... No Aca Vučić je posebna priča

- Kad vam čovjek kaže: 'Nisam vjerovao da ćete se javiti, drugi mi se nikada nisu javili', to ne govori najbolje o meni, ali govori mnogo lošega o nekim drugima - rekao je Vučić.

Na kraju je zaključio da društvo mora više raditi na promjeni vlastitog ponašanja kako bi, kako kaže, uspjelo zaštititi i očuvati državu.

VIDEO STRAVIČAN NAPAD Rusi su dronovima zasuli Ukrajinu: 'Izvlačimo ljude, ovo je kaos!'
VIDEO STRAVIČAN NAPAD Rusi su dronovima zasuli Ukrajinu: 'Izvlačimo ljude, ovo je kaos!'

Najteže je pogođen grad Konotop u Sumskoj oblasti. Zbog kritičnog nedostatka vozila hitne pomoći ozlijeđenieu bolnicu prevoze i autima
Pokopali ubijenog mladića (19): Aleksić priznao krivnju, nije se kajao. U Drnišu danas prosvjed
Pokopali ubijenog mladića (19): Aleksić priznao krivnju, nije se kajao. U Drnišu danas prosvjed

U utorak popodne nekoliko tisuća osoba otpratilo je Luku Milovca na posljednji počinak na drniškom groblju. Dan nakon pogreba Drnišani najavljuju mirno okupljanje na Poljani...
ŠTO STE ČEKALI? Ovi ljudi imali su priliku kazniti monstruma koji je ubio Luku. Nije bilo hitno
ŠTO STE ČEKALI? Ovi ljudi imali su priliku kazniti monstruma koji je ubio Luku. Nije bilo hitno

Općinski državni odvjetnik nije tražio istražni zatvor. Sutkinja godinu i pol nije zakazala prvo ročište. Inspekcije će pročešljati kako se vodio slučaj monstruma Aleksića...

