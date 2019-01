Afere u sjeni: Seks u kojemu uživaju samo Plenki i Vlada

Iz zadnje seks-afere Andrej Plenković zasad je izvukao nekoliko dobitaka: u peti je plan pala afera s kupnjom aviona, zaboravljeni su Bandićevi preletači, gašenje rafinerije u Sisku i mnoge druge nevolje, teže od ove. Sad cijela nacija forenzički vještački cipele, piksele, satove i asesoar ministra Tolušića, a stvar bi mogla potrajati danima.

Plenković je čvrsto stao iza svojega ministra, kao i cijela Vlada. Očito znaju nešto više. Plenković, naime, nije hazarder i uvijek ide na sigurno. Tolušić mu je sad veliki dužnik i korak je bliže premijeru, a korak dalje od Brkića, kojemu je ideološki bio bliži.

Tolušić je s mnogo pouzdanja najavio “hapšenje bande” koja je radila fotomontaže koje su, kako je rekao Plenković, “trebale destabilizirati Vladu”, a putem fake newsa srušiti i jednog ministra. Vlada će sad lakše progurati i zakon o fake newsu.

U srijedu navečer RTL je objavio kako su iz pouzdanih izvora doznali da je djevojka sa slike jedna od djevojaka iz poznatog “Pančova salona za masažu”. Jedna od akterica te afere, koja je sudski okončana, u razgovoru za 24sata odbacila tvrdnje kako je riječ o djevojci iz “Pančova salona”. Seks je uvijek služio kao oruđe kompromitacije, ali nikad na ovaj način. Novi broj tjednika Express, koji je od danas na kioscima, donosi ključne detalje svih velikih seks-afera u Hrvatskoj. Zadnja velika vezana je upravo za famozni Pančov salon za masažu. On je ugošćavao mnoge vodeće političare s državnog i metropolitanskog vrha, pa je očito da je tajna Pančova bilježnica s imenima klijenata - koja je dio sudskog spisa - i danas moćno političko oružje. Djevojke su o policijskim izvidima obavještavane od važnih političara i čelnika MUP-a. Ta afera još nije okončana. Ljubo Česić Rojs je svojedobno tvrdio da je vidio gay snimke moćnog hrvatskog političara u klinču s muškarcem. Poznata TV novinarka je, navodno, gledajući te VHS snimke - na kojima je političar “iskolačio oči ka vareni zec” - od golog užasa zajecala, dok je sam predsjednik Tuđman, kako pokazuje transkript objavljen u Expressu, pitao šefa krovne obavještajne službe i ministra vanjskih poslova “što je istina o tom pederaštvu”. Bivši predsjednik Josipović također je bio na udaru protivnika koji su, preko sličnih medija, puštali ”informacije” o njegovim navodnim ljubavnicama, među kojima se našla čak i Neda Ukraden, čemu se Josipović smijao. I Milijan Brkić je bio meta difamacija: isti je medij objavio kako je riječ o opasnom zavodniku, pravom, rasnom “Casanovi iz Klobuka”, koji je u vezi s klasičnom glazbenicom. Ona je to uvjerljivo demantirala. U tekstu je pisalo: “Brkić danas više nije mrk, zabrinut, strog, pomalo i osvetoljubiv, nego osoba koja iz sebe emanira ljubav i radost života”. O Milanu Bandiću kolaju također tračevi, prema kojima nalikuje na Don Juana - uvijek ima ne manje od tri, a ne više od pet ljubavnica, stalno mu je potrebna svježa krv, doslovno i metaforički, i tako dalje i tomu slično. No ni tu nitko nije objavio dokaze pa je sve ostalo u sferi mašte, a pitanje je bi li to Bandiću i naštetilo.

- Dabogda svi trošili kokain kao Bandić, da se svi navuku na bijelo. Nemojte se iznenaditi ako se sad počne pričati da imam jedno dijete u Rimu, a jedno u Berlinu. Javite mi se poslije pa ću vam reći što je istina - rekao je svojedobno Bandić novinarima 24sata. Poslije smo se javljali gradonačelniku, ali nam se nije javio, pa smo za istinu ostali prikraćeni.

- Kad sam u jednom tjedniku vidjela naslov da sam u ljubavnom trokutu s dvoje političkih kolega, oblio me hladan znoj - rekla nam je svojedobno Jadranka Kosor, koja trač smatra ubojitim političkim oružjem.

Do jučer su to bili tračevi, a sad je riječ o destabilizaciji Vlade. A pokažu li se Tolušićeve tvrdnje o “bandi” točne, i on i Plenki ispast će heroji!

Ne može podzemlje uništavati ljude lažima

Članovi Vlade i HDZ-ovci su možda i pretjerali izjednačavajući objave fotomontaže svojega kolege Tolušića s udarom na institucije i stavljajući to u kontekst nacionalne sigurnosti.

S druge strane, pretjerano je umanjivanje cijelog slučaja. Primjerice, da su Vlada i Tolušić maltene sami stvorili slučaj kako bi pomakli fokus s važnijih stvari. Ili da su namjerno pustili originale tvrdeći da su fotomontaža kako bi kontrolirali štetu i spriječili objavu fotografija kao originala?! Dio ljudi jednostavno vjeruje da sve službe rade za Vladu i spremne su zataškati svaku aferu.

Oko slučaja se stvorila atmosfera da je sve istina i da istina nije ništa. Pa je ispod toga ostalo nekoliko činjenica na koje se ne obraća pozornost.

SOA je tu da štiti dužnosnike, bez obzira na stranku. SOA nije utvrdila da Tolušić nije na fotografijama po cipelama, nego zato što nije bio u Srbiji, a tamo su fotografije snimljene. Maknimo sad i imena i političke preferencije. U Hrvatskoj se dogodilo da netko pokušava srušiti legalnog člana Vlade plasirajući fotomontažu i laž. I to jako dobro umotanu laž. Da paraobavještajno podzmelje postoji, saznali smo i u aferi SMS.

Prvi dio je da se suce, članove Vlade i državnog odvjetnika pokušalo kompromitirati SMS-ovima. Sad se čini da su oni toliko loši da je bilo nemoguće im povjerovati, no prije nego što su DORH i SOA utvrdili da su lažnjaci, čak su i ugledni odvjetnici Ivice Todorića javno rekli da postoji vrlo kompromitirajuća prepiska. Drugi dio je da smo nakon te afere objavili i svjedočanstva nekad politički istaknutih osoba koje su prolazile difamaciju te kojima su uništavali brakove i obitelj. Takva iskustva se nikad nikome ne bi trebala događati u uređenoj državi. Bez obzira na stranačke boje. I oni koji sad kažu da je ovo s ministrom farsa, možda bi se trebali zapitati što bi bilo da su na njegovu mjestu u istoj situaciji. Ne može podzemlje lažima uništavati karijere i privatni život ljudi. Zato je važno da istražitelji sve raščiste i u ovom slučaju, kao i u aferi SMS. Inače će i dalje istina biti sve. I ništa. Što je loše za cijelo društvo.