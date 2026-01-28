Obavijesti

ODBIO SURADNJU

Trump upozorio gradonačelnika Minneapolisa: 'Igraš se vatrom'

Piše HINA,
Foto: Kevin Lamarque

Nakon što je Minneapolis odbio pomagati saveznim agentima, predsjednik SAD-a prijeti smanjenjem financiranja, dok lokalni čelnik poručuje da je prioritet sigurnost građana

Američki predsjednik Donald Trump upozorio je u srijedu gradonačelnika Minneapolisa Jacoba Freya da se „igra vatrom” nakon što je taj demokratski čelnik ponovio da njegov grad neće pomagati saveznim agentima u provođenju zakona o imigraciji, a sve to dan nakon što je predsjednik rekao da će njegova administracija „malo deeskalirati” situaciju u gradu.

Promatrači i aktivisti u Minneapolisu rekli su da su imigracijske racije u posljednja 24 sata izgledale ciljanije i manje konfrontacijske.

Grad su potresli nemiri nakon što su savezni službenici usmrtili dvoje američkih državljana, uključujući subotnje ubojstvo medicinskog tehničara Alexa Prettija.

Na društvenim mrežama u srijedu Trump je kritizirao Freya jer je rekao da grad neće provoditi zakone o imigraciji: „Može li mu netko iz njegova užeg kruga objasniti da je ova izjava vrlo ozbiljno kršenje zakona i da se on IGRA VATROM!”

Trump je zaprijetio prekidom financiranja saveznih država koje uključuju takozvana utočišta, a koja ograničavaju opseg suradnje sa saveznim imigracijskim vlastima.

Kao odgovor na to Frey je na društvenim mrežama poručio: „Posao naše policije jest brinuti se o sigurnosti ljudi, a ne provoditi savezne zakone o imigraciji.”

Ministarstvo domovinske sigurnosti priopćilo je da su dvojica imigracijskih agenata koji su upotrijebili vatreno oružje u incidentu s Alexom Prettijem poslana na dopust u sklopu standardne procedure, objavio je Fox News.

