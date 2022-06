Ako ravnateljica KB Sveti Duh govori istinu, kako je Ćorušićeva komisija donijela odluku?

U slučaju Čavajda ministar Beroš je prvo pustio priopćenje u kojem apelira da se liječnici drže zakona i da se prekid trudnoće po zakonu mora i može izvesti u Hrvatskoj. Naknadno, formirana je mistična treća komisija na čelu s ravnateljem KBC - a Zagreb i šefom HDZ - ovog odbora za zdravstvo, Antom Ćorušićem.

- Ravnatelj KBC-a Zagreb prof. Ćorušić me izvijestio da je komisija donijela odluku. Njihovo stručno mišljenje je da u takvom slučaju moguće neurokirurške liječenje ako porod prođe dobro. Tek nakon što se sazna kakva je bolest, mogu se poduzeti koraci. Taj tumor svojim položajem i veličinom nije pritisnuo likvorske putove i doveo do razvoja hidrocefalusa što je značajno. Da do toga dođe, to zahtijeva promptno rješavanje. Stručni stav je da bi trebalo pokušati liječiti dijete. Naravno da nitko ne garantira uspjeh liječenja - izjavio je Beroš nakon što se konzultirao s Ćorušićem i njegovom komisijom za koju još nije jasno tko ju je osnovao jer nije bila ni prvostupanjska ni drugostupanjska.

Nakon toga, Ćorušić na HRT - u izjavljuje da ima veze u Sloveniji koje su mu rekle da i oni tako misle.

Osvrnuo se i na odluku KB Sveti Duh u kojoj stoji da je odobren i da se preporučuje prekid trudnoće no da oni nemaju stručnjake za to.

- Prvostupanjsko povjerenstvo Svetog duha ne želim komentirati jer nije bilo razloga da to naprave - rekao je tad Ćorušić.

No komentirajući prekršajnu prijavu protiv nje i bolnice, ravnateljica KB Sveti Duh Ana-Maria Šimundić izjavila je da su se i prije te odluke konzultirali s KBC - om Zagreb.

- Naime, pacijentica je zaprimljena u našu bolnicu u utorak navečer, u srijedu je zatražen nalaz magnetne rezonancije i već u četvrtak ujutro je pacijentica i obavila pretragu magnetne rezonancije. Naši su se radiolozi o nalazu konzultirali s kolegama iz KBC Zagreb, koji su potvrdili dijagnozu radiologa iz naše ustanove - rekla je za 24sata.

Ako govori istinu, to znači da je ravnatelj KBC-a Zagreb s mističnom neutemeljenom trećom komisiju donio odluku mimo prvih nalaza na temelju kojih su i njegovi zaposlenici zaključili da se radi o malignom brzorastućem tumoru te da je preporuka prekid trudnoće. Uz to, ti isti njegovi zaposlenici su dijagnosticirali hidrocefalus, unatoč tome što je Beroš izjavio da mu je Ćorušić objasnio da toga nema i da je i to jedan od razloga zašto odbijaju prekid trudnoće.

Pitanje je i kako je Beroš mogao izjaviti sljedeće:

- U ovom trenutku osim što znamo da postoji tvorba u glavi, ne znamo o čemu se točno radi – zloćudni ili dobroćudni tumor, možda krvarenje.

Ako su liječnici s KBC - a Zagreb, prema iskazu ravnateljice KB Sveti Duh, zaista potvrdili i sudjelovali u tumačenju prvog nalaza na temelju kojeg je zaključeno da je riječ o zloćudnom tumoru, pitanje je otkud Berošu, odnosno Ćorušiću, ova informacija.

Nakon što inspekcija završi s KB Sveti Duh, i dalje ostaju otvorena pitanja: tko je osnovao parakomisiju na čelu s dr. Ćorušićem, otkud Berošu nalaz psihološke pomoći koja nije mogla biti pružena Mireli Čavajdi u KB Sveti Duh, kako je mogao konzultirati 40 - ak ginekologa koji nisu smjeli imati uvid u njene nalaze, zašto se Ćorušić preko veza raspitivao o pacijentici koja nije njegova kod slovenskih kolega te kako je moguće da nemamo stručnjaka u Hrvatskoj kad se prekid trudnoće u drugom tromjesečju posebno vrednuje i uči na specijalizaciji i bez toga, specijalizanti ne mogu postati samostalni specijalisti ginekologije.

Ostaje i pitanje tko će sankcionirati Beroša i Ćorušića zbog kršenja liječničke tajne u slučaju Čavajda.

