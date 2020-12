Predsjednik Republike Zoran Milanović rekao je u ponedjeljak kako smatra da proces nabave borbenih zrakoplova ne bi trebalo odgoditi zbog epidemije koronavirusa, jer oni Hrvatskoj trebaju.

- Ne mislim da ga treba odgoditi. To hrvatskoj državi treba. Neovisno o korona-krizi. Računam da život sljedeće godine postaje normalniji, ne potpuno normalan, cijepit ćemo se, nadam se većina, svatko će preuzeti odgovornost za sebe - rekao je Milanović odgovarajući na pitanja novinara nakon svečane proslave 29. obljetnici osnutka Hrvatskog vojnog učilišta Dr. Franjo Tuđman.

Rekao je da o najboljoj ponudi ne može govoriti, ali da kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga ima informaciju o tome.

Milanović je ponovio je kako nije favorizirao američku ponudu za F-16 zrakoplovima te da nikada nije rekao da je njihova ponuda najbolja, dodavši da će podržati bilo koju odluku koju Vlada donese.

- Nisam nikada favorizirao Amerikance, nego sam rekao da je to država od koje smo dobili puno donacija, i dobivat ćemo, od kojih kupujemo opremu i kupovat ćemo. Nemamo obavezu ništa kupiti od njih, ali oni su po mojem sudu u tu utakmicu ušli s tim referencama. Ako ponude nešto što nama ne odgovara, ništa od posla. Isto vrijedi za Francuze - naglasio je hrvatski predsjednik.

Nakon cjepljenja bit će manji pritisak na bolnice

U vezi s cjepivom protiv koronavirusa i rezultatima anketama po kojim će se cijepiti tek oko 40 posto građana, Milanović kaže kako će onda biti manji pritisak na bolnice, što je i glavni problem te da će ti ljudi na sebe preuzeti odgovornost za svoje zdravlje.

- Ukoliko se razbole, pretpostavljam da će ih sustav tretirati na isti način na koji tretira nekoga tko puši 30 godina pa se razboli. Sustav ga ne pita zašto je pušio, nego ga liječi. Tako će biti i s ljudima koji se ne budu cijepili, dobiju koronavirus i razbole se - rekao je predsjednik Milanović.

Dodao je kako je uvjeren da će se dovoljan broj izloženih i ranjivih ljudi cijepiti. Na pitanje kako natjerati ljude da se cijepe, kazao je kako se to postiže pričanjem o tim temama, ali da intencija nije nikada bila natjerati nekoga na cijepljenje.

U odgovoru na pitanje smatra li da je porazno što će se cijepiti tek 40 posto populacije, Milanović je samo rekao da će se on cijepiti.

- Ne možemo znati dugoročno posljedice za nešto. Dosadašnje iskustvo, uz sve moguće greške koje se katkad dogode, ukazuje na to da je cjepivo dobro, i da je to velik uspjeh čovječanstva, znanosti, financijske snage nekih država, prije svega SAD-a bez obzira tko tamo vlada - istaknuo je Milanović.

Napominje kako ćemo se u sljedećoj godini morati cijepiti protiv nekih drugih stvari, naglasivši da će cijela populacija morati na figurativan sistematski pregled.

- Ljudi su stjecajem okolnosti morali zanemariti svoje zdravlje, ili im nije bilo omogućeno da se normalno liječe, kao što bi to bilo da nema koronavirusa - podsjetio je predsjednik Milanović.

Rekao je kako bi volio da i Hrvatska vojska bude u prioritetnoj skupini za cijepljenje.

'Ako se ne želiš cijepiti, zašto bi te drugi štitili od samog sebe'

Razumijem da prvo treba cijepiti zdravstvene radnike. Najizloženiji su stari ljudi i ljudi koji imaju još neku bolest. Vojska, to su ljudi koji su dali prisegu da će za Hrvatsku poginuti ako treba, to nije šala, to se događa. Njih treba cijepiti među prvima - smatra Milanović.

Naglasio je kako to predlaže Vladi te kako je uvjeren da bi se cijepili svi vojnici. Nije bilo političara ili liječnika koji nije rekao nešto krivo

- Kroz neko vrijeme će biti i više cjepiva nego zainteresiranih. Sada u početku kada se cijepi svatko kome je to omogućeno, i s etičke i moralne strane vrijeme je da polako popustimo. Ako se zaista ne želiš cijepiti, zašto bi te drugi štitili od samog sebe. Moramo se polako početi vraćati normalnom životu - naglasio je Milanović.

Istaknuo je da u 10 mjeseci borbe s bolesti covid-19 nije bilo političara ili liječnika koji nije rekao nešto krivo.

- Svatko je u jednom trenutku u ovih 10 mjeseci bio u krivu. Ta predbacivanja i nadmudrivanja ne vode nikamo. Nitko se od ovoga nije uspio zaštititi. Mi smo objavili pompozno pobjedu i 'mirovni ugovor pod uvjetima totalne kapitulacije' s koronom u petom mjesecu, a nije bilo tako. To su i drugi radili, manje ili više pompozno. To je bilo, prošlo je, vratilo nam se, i sad sam uvjeren da idemo prema nekom stabilnijem vremenu u kojem cjepivo mora funkcionirati - zaključio je predsjednik Milanović.