Akrap: 'Vrijeme mira je završilo, Europa se mora braniti sama'

Povećanje izdvajanja za obranu, sve snažnija uloga Turske u NATO-u i budućnost Ukrajine bile su glavne teme summita NATO-a u Ankari. O njima je u središnjem Dnevniku HRT-a govorio pomoćnik rektora Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" Gordan Akrap, koji smatra da Europa više ne može računati isključivo na Sjedinjene Države. Komentirajući nastupe američkog predsjednika Donalda Trumpa na summitu, Akrap je poručio kako njegove izjave ne bi trebale izazivati paniku među saveznicima, ali ih treba pažljivo pratiti.

- Ne smiju ostati otvorena pitanja. Mora se držati oko na cijelom procesu jer se pokazalo da je Trump neuobičajen političar, više je gospodarstvenik i SAD vodi kao svoju veliku privatnu tvrtku - rekao je Akrap.

Dodao je kako je Trump nizom izjava ponovno uspio privući pozornost međunarodne javnosti.

- Jedna od njih je ukidanje sankcija Turskoj na uvoz zrakoplova F-35, što je izazvalo vrlo nervozne reakcije u Izraelu. Razgovara s Hamasom o prepuštanju vlasti i uprave američkoj administraciji na području Gaze, što je ponovno izazvalo nezadovoljstvo u Izraelu. Razgovara i s nekim drugim takmacima. Cijeli niz njegovih izjava pokazuje da želi privući pozornost svih, pogotovo ako se dogodi da Ukrajini odobri licencu za proizvodnju protuzračnih sustava - rekao je Akrap.

Govoreći o povećanju izdvajanja za obranu, istaknuo je da Europa mora što prije razviti vlastite vojne sposobnosti jer se sigurnosna situacija u svijetu trajno promijenila.

- Ima još nekoliko država koje su s proračunskim izdvajanjima ispod dva posto. To je nešto o čemu predsjednik Trump i američke administracije govore posljednjih 20 godina. Vrijeme mira je završilo i Europa se mora braniti, razviti vlastite sposobnosti i računati sama na sebe - rekao je.

Upozorio je i da bi zemlje koje ne budu pratile taj trend mogle ostati izvan važnih obrambenih projekata.

- Određene države sasvim će sigurno snositi posljedice. Vrlo vjerojatno bit će izdvojene iz cijelog procesa zajedničke nabave naoružanja i razvoja novih sustava - upozorio je.

Akrap smatra da se unutar Europe već vodi borba za vodeću ulogu u obrambenoj politici te da uz Francusku važnu poziciju želi zauzeti i Turska.

- U tom procesu događa se nekoliko bitnih stvari. Potrebno je gledati što Francuska želi pokazati na mimohodu. Pokušava okupiti zemlje saveznice unutar Europske unije kako bi ojačala svoju gospodarsku, financijsku i političku poziciju. Postoje i zemlje koje nisu članice Europske unije, ali bi htjele voditi europski dio NATO-a u doglednoj budućnosti. Tu su Ujedinjeno Kraljevstvo i Turska - rekao je.

Posebno je naglasio kako Ankara posljednjih godina sustavno jača svoj međunarodni položaj.

- Ona je pozvala zemlje članice Istanbulske inicijative koje je okupila iz Arapskog zaljeva te države Dalekog istoka kako bi pokazala određenu vrstu zajedništva i jačala svoj utjecaj na južnom krilu NATO-a te prema srednjoj Aziji i Bliskom istoku - rekao je Akrap.

- Turska se pozicionira kao vrlo čvrst i odlučan igrač te kao jedan od mogućih jamaca stabilnosti i sigurnosti. Međutim, njezina je pozicija vrlo zanimljiva u odnosima s Izraelom, Iranom, Sirijom i Grčkom, kao i zbog utjecaja na zapadni Balkan - dodao je.

Govoreći o budućnosti Ukrajine, Akrap smatra da će ta zemlja nakon rata imati novu i važnu ulogu u europskoj sigurnosti.

- Mislim da bismo o tome trebali razmišljati drukčije. Europska unija i NATO financijski će pomoći Ukrajini, ali će Ukrajina, poput Hrvatske nakon Domovinskog rata, od primatelja pomoći - postati pružatelj pomoći. Danas vidimo da upravo ukrajinska znanja, tehnologiju i sposobnosti trebamo znati i moći koristiti u Europskoj uniji i NATO-u - rekao je.

Istaknuo je kako je Ukrajina tijekom rata razvila napredne vojne tehnologije koje će biti važne i za europske saveznike.

- Razvila je izuzetno snažnu i ozbiljnu tehnologiju, ne samo besposadne sustave na kopnu, moru i u zraku, nego i sustave za elektroničko ratovanje, raketne sustave, balističke sustave i protuzračnu obranu. To je sve ono što europske vojske moraju usvojiti. Ukrajina je država koja želi pružiti pomoć Europi i igra bitnu ulogu u njezinoj budućnosti - zaključio je Akrap.