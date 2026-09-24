Aleksić priznao ubojstvo, prijeti mu 40 godina zatvora: 'Imao sam i nož ako pištolj ne opali!'

Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću (50), osumnjičenom da je u svibnju u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg dostavljača Luku Milovca. Aleksić je na ročištu na Županijskom sudu u Šibeniku priznao krivnju, što se i očekivalo s obzirom na to da je krivnju priznao i prilikom ispitivanja u DORH-u još u svibnju, prenosi HRT.



Već tada je iznio i detalje planiranja i realizacije zločina.



Priznao je kako je odlučio ubiti nekoga, bilo koga u svojoj kući. S obzirom na to da je već bio u zatvoru zbog ubojstva, te ima podeblji kazneni dosje, u kuću mu nitko nije dolazio pa je zaključio je da to može biti samo dostavljač hrane. U ožujku je napravio improvizirano vatreno oružje te, kako bi otklonio svaku sumnju, naručivao hranu i preuzimao je u dvorištu. U večeri zločina lagao je da ga boli noga i zamolio dostavljača da mu hranu donese u kuću.





Dostavljač, 19-godišnji Luka Milovac u pratnji prijatelja došao je na vrata, a Aleksić je pucao iz improviziranog oružja i ubio ga. Uzeo je torbu koju je pripremio za bijeg i pobjegao. Tada je krenula potraga koja je trajala čitav jedan dan. Uhićen je sljedeće večeri nadomak kuće u kojoj je živio.

"Imao sam i nož pripremljen ako pištolj ne opali", rekao je i opisao kako je očekivao samo jednu osobu u dostavi: "Vidio sam da su dvojica, ali pištolj je već bio u ruci. Nije bilo nazad. Zvao sam ga onda unutra, rekao sam da me boli noga i ne mogu izaći. Nije bilo problema. Bit će da su bila dvojica jer su me se bojali. Dok sam imao novaca, naručivao sam dostavu. Ovo je bilo osmi put. Taj dan sam odlučio da ću ubiti dostavljača", ispričao je, prenosi RTL Danas.





Od tog trenutka nalazi se u istražnom zatvoru. Ni u jednom trenutku nije izrazio žaljenje.



Sve to navedno je u optužnici koja Aleksića tereti za teško ubojstvo na podmukao način te za nedozvoljenu izradu i posjedovanje vatrenog oružja.

Na današnjem ročištu, nakon čitanja optužnice i izjašnjavanja o krivnji, bit će preslušana i snimka njegova ispitivanja u DORH-u. Očekuje se da će suđenje za zločin koji je izazvao veliko ogorčenje javnosti i niz prosvjeda, biti gotovo tijekom dva ročišta.



Aleksiću prijeti maksimalna zatvorska kazna od 40 godina.