Američka veleposlanica: 'Do kraja godine moguće ukidanje dvostrukog oporezivanja...'

Dvostruko oporezivanje između Hrvatske i SAD-a moglo bi biti ukinuto još ove godine, najavila je veleposlanica Nicole McGraw u četvrtak u Zagrebu, ocijenivši da je pred dvjema zemljama velika budućnost. Sporazum o ukidanju potpisan je u prosincu 2022. godine, no američki Senat još ga nije ratificirao. Hrvatska je jedina članica Europske unije koja još nema ratificiran taj ugovor s SAD-om.

“Radimo na tome da konačno riješimo pitanje dvostrukog oporezivanja. Sporazum o izbjegavanju trenutačno je ponovno u Senatu i nadamo se da će se glasovanje uvrstiti na dnevni red kako bi se sporazum mogao ratificirati, i to, nadam se, prije kraja godine”, rekla je McGraw.

Veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu organizira dvodnevni samit o liderstvu na Hrvatskom katoličkom sveučilištu koji okuplja američke poslovne lidere te hrvatske poduzetnike i inovatore radi izmjenjivanja iskustva. Dio je to programa Freedom 250 kojim se obilježava 250 godina američke neovisnosti.

“Ne postoji bolje mjesto za proslavu 250. obljetnice američke neovisnosti od Hrvatske, s obzirom na to da je Dubrovačka Republika bila jedno od prvih mjesta koja su priznala novonastale Sjedinjene Američke Države”, podsjetila je veleposlanica. “Prepoznali su važnost trgovine s tom novom državom. I sada, dva i pol stoljeća kasnije, ovdje smo i te snove pretvaramo u stvarnost”.

U fokusu je ovog programa programa, pod geslom “učiniti nemoguće mogućim”, prevladavanje prepreka i stvaranje konkretnih rezultata, kao i partnerstvo SAD-a i Hrvatske u poticanju inovacija i gospodarskog razvoja.

Kapital i ljudski odnosi

Na pitanje što nedostaje hrvatskim poduzetnicima kako bi stvorili prave svjetske tvrtke, ocijenila je da je to kapital, za što je najbolji partner upravo SAD, najavivši sutrašnji događaj na kojemu će američke poduzetnice poslušati poslovne ideje šest hrvatskih startupova, nakon čega će odabrati pobjednika koji će osvojiti mentoriranje u provedbi.

“Upravo je neposredna veza među ljudima ono što će ojačati mlađe poduzetnike”, objasnila je svoju viziju veleposlanica.

McGraw ustraje u tome da dvije zemlje s različitih strana Atlantika žive svoje zlatno doba koje treba njegovati kako bi trajalo. “Ostvarujemo sve veći obujam trgovine. Imamo više gospodarskih prilika nego ikad prije, a velika se budućnost nazire u drugim područjima, poput tehnologije i energetike”.

Kad je riječ o turizmu, McGraw smatra da još postoji znatan potencijal u izgradnjii golf-terena koji bi privukli više posjetitelja iz cijelog svijeta i uživali u “ovoj nevjerojatnoj zemlji i svim njezinim dijelovima”.

“Nevolje su dio plana”

Joe De Sena, američki poduzetnik koji se ponosi svojim putom od čišćenja bazena do Wall Streeta, kaže da “danas u doba umjetne inteligencije svi imamo znanje, ali ono po čemu se razlikujemo su karakter i ustrajnost”.

“Ideji se treba posvetiti i iz nje crpsti uzbuđenje. A čak i kad ono splasne i ljudi u nas počnu sumnjati, moramo čekati odgođenu nagradu”, kaže, tvrdeći da je ona puno veća i dugotrajnija nakon razdoblja problema.

“Nevolje treba prihvatiti, a ne nadati se da ih neće biti”, poručuje Hrvatima.

Predavanje “Prepreka kao prilika” održala je i prva pilotkinja bez ruku, Amerikanka Jessica Cox, u kojemu tvrdi da pitanje u vezi poduzetništva “nije može li se nešto postići, nego kako to postići”.

Rođena s tim invaliditetom, poručila je publici da "svi možemo bez svega što sada imamo, koliko god to bilo nezamislivo".

Cox, koja je kao dijete učila obuvati se bez ruku, ilustrira život sloganom “razmišljati izvan cipele”. Morala je naučiti začvoriti vezice na cipelama, a tek onda ugurati stopalo.

Pilotkinja, sportašica i motivacijska predavačica, danas je ponosna na sve što je postigla jer nije dopustila da se osjeća manje vrijednom.

Amerikanci su ponosni kao narod, po čemu su slični Hrvatima, složila se McGraw. “Oba se naroda se ponose svojom zemljom i nacijom te se veselimo jačanju veza među ljudima”.

“Dakle, radit ćemo na svim tim stvarima i pobrinuti se da, do trenutka kada odavde odem, naš odnos bude snažniji nego ikad prije”, obvezala se američka veleposlanica u Hrvatskoj.