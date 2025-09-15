Američki časnici iznenada su posjetili Bjelorusiju: Prate vojne vježbe. 'Neka gledaju što žele'

Američki vojni časnici promatrali su u ponedjeljak zajedničke vojne vježbe Rusije i Bjelorusije, a bjeloruski ministar obrane Viktor Hrenjin je rekao da mogu pogledati "sve što ih interesira".

Zajednička rusko-bjeloruska vojna strateška vježba “Zapad-2025” započela je u petak 12. rujna, u trenutku povišenih napetosti s NATO savezom i dva dana nakon što je Poljska srušila ruske dronove koji su ušili u njezin zračni prostor. Vježba će trajat će do 16. rujna.

Nazočnost Amerikanaca na vojnom poligonu u Bjelorusiji predstavljena je kao iznenađenje.

"Tko bi pomislio kako će početi jutro još jednog dana vojne vježbe "Zapad 2025"?, stoji u priopćenju bjeloruskog ministarstva obrane.

Dodaje se da se američki vojni časnici nalaze među predstavnicima 23 zemlje, uključujući dvije članice NATO-a, Tursku i Mađarsku.

Ministarstvo je objavilo video dvojice uniformiranih američkih časnika koji zahvaljuju Hrenjinu na pozivu i rukuju se s bjeloruskim ministrom obrane.

"Pokazat ćemo vam sve što vas zanima, Što god želite. Možete obići poligon, razgovarati s ljudima", rekao im je ministar. Amerikanci su odbili razgovarati s novinarima.

Prisutnost američkih časnika najnoviji je znak zatopljavanja odnosa između Washingtona i Bjelorusije, bliskog ruskog saveznika koji je Moskvi omogućio da iskoristi njezin teritorij za slanje desetaka tisuća vojnika u Ukrajinu u veljači 2022.

John Coale, Trumpov predstavnik, prošli je tjedan bio u Minsku na razgovorima s bjeloruskim čelnikom Aleksandrom Lukašenkom, koji je pristao pustiti 52 zatvorenika iz svojih zatvora, uključujući novinare i političke protivnike.

SAD je zauzvrat odobrio ublažavanje sankcija bjeloruskoj nacionalnoj zrakoplovnoj tvrtki Belavia, dopuštajući joj servisiranje i kupnju dijelova za njezinu flotu, koja uključuje Boeingove zrakoplove.

Moskva i Minsk naglašavaju da je vježba "Zapad 2025" isključivo obrambenog karaktera te da nemaju namjeru napasti nijednu članicu NATO-a. Unatoč tome, vojni savez predvođen Sjedinjenim Američkim Državama odgovorio je vlastitom operacijom “Istočna straža” nakon što su 9. i 10. rujna ruski dronovi upali u zračni prostor Poljske.

Trump želi u bliskoj budućnosti ponovno otvoriti američko veleposlanstvo u Bjelorusiji, normalizirati veze i oživjeti gospodarske i trgovinske odnose, rekao je Coale.