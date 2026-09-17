Američki Kongres usvojio zakon o sankcijama Moskvi: Trumpu je dao moć da 'udara' po carinama

Zastupnički dom američkog Kongresa u srijedu je s 262 glasa za i 159 protiv usvojio zakon o sankcijama i carinama kojim se želi povećati gospodarski pritisak na Rusiju zbog invazije na Ukrajinu, čime je zakon upućen predsjedniku Donaldu Trumpu na potpis.

Zakon se sada zove "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026", u čast pokojnog republikanca iz Južne Karoline koji ga je predstavio prije godinu i pol. Zastupnički dom usvojio ga je s 262 glasa za i 159 protiv, pri čemu su deseci demokrata odstupili od vodstva svoje stranke i pridružili se većini republikanaca u potpori zakonu.

Zakon cilja rusku energetsku i obrambenu industriju, kao i rusku "flotu u sjeni" tankera koji zaobilaze postojeće sankcije te je naišao na protivljenje jer također ovlašćuje Trumpa da uvede visoke carine Kini, Indiji i drugim zemljama kako bi smanjile svoju ovisnost o ruskoj nafti i plinu, kao i da proširi sankcije Iranu.

Zakonu se znatno protivilo od kada su ga Graham i deseci drugih senatora predstavili u travnju 2025. Trumpu je trebalo do srpnja 2026., nekoliko dana prije Grahamove smrti 11. srpnja, da dopusti republikanskim čelnicima u Kongresu da zakažu glasovanje.

Grahamov zakon Senat je prošlog mjeseca usvojio s 86 glasova za i 11 protiv, uz snažnu dvostranačku potporu, nakon što se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij sastao sa zastupnicima kako bi ih pozvao na njegovo usvajanje te je poduzeo neuobičajen potez i rano proceduralno glasovanje pratio sa sjedala u dvorani Senata.

Zelenski je ovaj tjedan ponovno izrazio potporu zakonu u obraćanju, rekavši da je "važno da postane zakon".

Zakonu su se protivili demokrati u Zastupničkom domu koji tvrde da Trumpu daje prevelike nove ovlasti za uvođenje carina, koje bi mogao iskoristiti protiv američkih saveznika. Smatraju da Trump već ima ovlasti potrebne za uvođenje sankcija Rusiji, ali ih je odlučio ne koristiti. Također tvrde da zakon Trumpu previše olakšava izbjegavanje uvođenja sankcija proglašavanjem da njihova primjena nije u nacionalnom interesu.

Vođa demokrata u Zastupničkom domu Hakeem Jeffries rekao je u govoru u srijedu da zakon ima previše rupa kako bi se zajamčilo da će se primjenjivati sankcije koje štete Rusiji, dok istodobno povećava Trumpove ovlasti za uvođenje carina.

Neki republikanci bili su zabrinuti zbog političkih posljedica dodatnih carina i potencijalnog rasta potrošačkih cijena uoči izbora za Kongres u studenome, na kojima ankete pokazuju da se stranka suočava s teškoćama u zadržavanju većine u Zastupničkom domu.

Zagovornici zakona rekli su da će on poslati Rusiji i svijetu važnu poruku da Washington i dalje podupire Ukrajinu.

"Nemate mnogo ovakvih glasovanja u Kongresu koja utječu na globalne, geopolitičke sukobe", rekao je tijekom rasprave republikanski zastupnik Michael McCaul iz Teksasa, jedan od glavnih predlagatelja zakona.

"Ovaj će zakon izravno utjecati na sukob koji prijeti istočnoj Europi i samom NATO-u te može dovesti do njegova okončanja i dovesti (ruskog predsjednika Vladimira) Putina za pregovarački stol", dodao je.