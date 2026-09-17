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TRAŽILI GA GODINAMA

Amerikanca (23) traženog zbog ubojstva tinejdžerice uhitili su u Sloveniji! Prepoznao ga lokalac!

Piše 24sata,
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Amerikanca (23) traženog zbog ubojstva tinejdžerice uhitili su u Sloveniji! Prepoznao ga lokalac!
Foto: Shelby County Sheriff's Office, Društvene mreže, Canva
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Kako piše The Tennessean, Walls se u Sloveniji predstavljao kao Colt te je tvrdio da je Kanađanin. Ali jednom stanovniku Ljubljane to je bilo sumnjivo, Colt je imao naglasak kao netko s juga SAD-a...

Seth Walls, 23-godišnji Amerikanac kojeg su tamošnje vlasti tražile zbog ubojstva 15-godišnjakinje u Tennesseeju iz 2022. godine, uhićen je u 12. rujna u Ljubljani, objavio je People.

Njegov identitet potvrđen je uz pomoću otisaka prstiju koje je dostavio Interpol, u pritvoru je i čeka izručenje kako bi se suočio s teškim optužbama. U identifikaciji je pomogla i tetovaža ruže koju ima na ruci.

Foto: Shelby County Sheriff's Office

Terete ga da je kao 19-godišnjak 2022. godine u kući u Millingtonu vatrenim oružjem usmrtio 15-godišnju Haley Reedy. Prvotno je bio optužen za ubojstvo iz nehaja, ali kasnije je slučaj prekvalificiran kao ubojstvo drugog stupnja i nesavjesno ugrožavanje smrtonosnim oružjem. Dopustili su mu da plati jamčevinu u iznosu od 10.000 dolara i napusti pritvor, ali na idućem ročištu se nije pojavio. 

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Odmah je za njim raspisana tjeralica.

- Moja kći nema drugu priliku. Ne može nikoga nazvati niti platiti jamčevinu - kazao je otac ubijene nakon što je pušten uz jamčevinu.

Kako piše The Tennessean, Walls se u Sloveniji predstavljao kao Colt te je tvrdio da je Kanađanin. Ali jednom stanovniku Ljubljane to je bilo sumnjivo, Colt je imao naglasak kao netko s juga SAD-a, nikako Kanađanin...

The Tennessean je, pišu, 14. rujna primio informaciju o tome da se Walls nalazi u Ljubljani. Javila im je to osoba koja se sprijateljila s Wallsom, a onda je shvatila da stoji iza ovog zločina.

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- U strahu sam. Ne znam za što je on sve sposoban - poručila je osoba u poruci američkom mediju. Ovaj izvor, koji je želio ostati anoniman, kazao je kako je već kontaktirao policiju u Ljubljani i FBI.

S policijom je ova osoba kontaktirala kad je pročitala o slučaju ubijene Reedy.

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- Istovremeno sam u šoku i osjećam olakšanje. Ne moram više brinuti hoće li ikome drugome nauditi - rekla je majka ubijene tinejdžerice nakon uhićenja osumnjičenog.
 

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