Amerikanci na oglase za izbore će potrošiti čak 11,6 mlrd. dolara

Potrošnja na političko oglašavanje pred izbore za američki Kongres u studenom trebala bi dosegnuti 11,6 milijardi dolara, procjenjuje tvrtka AdImpact, istaknuvši da je iznos najveći otkada objavljuju podatke. Potrošnja bi tako u najnovijem izbornom ciklusu trebala nadmašiti dosadašnji rekord od 11,2 milijarde dolara, potrošen pred predsjedničke izbore u 2024. godini. U izborima za Kongres u 2022. godini potrošeno je 8,9 milijardi dolara. AdImpact je dosada bio prognozirao da će iznos u najnovijem izbornom ciklusu dosegnuti 10,8 milijardi dolara. Fokus potrošnje bit će na neizvjesnim utrkama za Senat i za guvernerske pozicije, osobito u Ohiju, Teksasu i Maineu, gdje bi rezultati mogli biti presudni za kontrolu Kongresa.

Republikanci u izbore ulaze s tijesnom većinom u Zastupničkom domu i u Senatu, suočeni s nezadovoljstvom birača zbog visokih troškova života i slabe potpore predsjedniku Donaldu Trumpu. Demokrati imaju veće šanse za preuzimanje Zastupničkog doma, ali su im izgledi za osvajanje Senata znatno slabiji, napominje Reuters.

Inflacija je u svibnju dosegnula 4,2 posto, najvišu razinu od otprilike tri godine, uz skok cijena benzina na godišnjoj razini za čak 40,5 posto, najsnažniji od srpnja 2022. godine.

AdImpact očekuje da će se najžešća borba za oglašivački prostor voditi u nekolicini tijesnih utrka koje bi mogle biti presudne za kontrolu Kongresa, uključujući one za Senat u Ohiju, Iowi, Teksasu, Maineu i na Aljasci, te na neizvjesne utrke za guvernerske pozicije.

U Ohiju, gdje se demokrat Sherrod Brown natječe protiv republikanca Jona Husteda, a neizvjesna je i guvernerska utrka, potrošnja bi trebala dosegnuti 749 milijuna dolara i biti veća za čak 309 milijuna nego što su u AdImpactu do sada prognozirali.

Potrošnja na političko oglašavanje u Teksasu trebala bi dosegnuti 850 milijuna dolara, izračunali su, podigavši dosadašnju procjenu za 288 milijuna dolara.

Izbori u Maineu pokrenut će val oglasa 'teških' 491 milijun dolara, pokazuju njihove nove procjene, uz iznos veći za 185 milijuna dolara no što su bili do sada očekivali.