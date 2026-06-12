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BORBA ZA KONGRES

Amerikanci na oglase za izbore će potrošiti čak 11,6 mlrd. dolara

Piše HINA,
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Amerikanci na oglase za izbore će potrošiti čak 11,6 mlrd. dolara
Foto: Ken Cedeno

Najviše novca slijevat će se u ključne savezne države koje bi mogle odlučiti tko će kontrolirati Washington.

Potrošnja na političko oglašavanje pred izbore za američki Kongres u studenom trebala bi dosegnuti 11,6 milijardi dolara, procjenjuje tvrtka AdImpact, istaknuvši da je iznos najveći otkada objavljuju podatke. Potrošnja bi tako u najnovijem izbornom ciklusu trebala nadmašiti dosadašnji rekord od 11,2 milijarde dolara, potrošen pred predsjedničke izbore u 2024. godini. U izborima za Kongres u 2022. godini potrošeno je 8,9 milijardi dolara.  AdImpact je dosada bio prognozirao da će iznos u najnovijem izbornom ciklusu dosegnuti 10,8 milijardi dolara.  Fokus potrošnje bit će na neizvjesnim utrkama za Senat i za guvernerske pozicije, osobito u Ohiju, Teksasu i Maineu, gdje bi rezultati mogli biti presudni za kontrolu Kongresa.

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Republikanci u izbore ulaze s tijesnom većinom u Zastupničkom domu i u Senatu, suočeni s nezadovoljstvom birača zbog visokih troškova života i slabe potpore predsjedniku Donaldu Trumpu. Demokrati imaju veće šanse za preuzimanje Zastupničkog doma, ali su im izgledi za osvajanje Senata znatno slabiji, napominje Reuters.

Inflacija je u svibnju dosegnula 4,2 posto, najvišu razinu od otprilike tri godine, uz skok cijena benzina na godišnjoj razini za čak 40,5 posto, najsnažniji od srpnja 2022. godine.

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AdImpact očekuje da će se najžešća borba za oglašivački prostor voditi u nekolicini tijesnih utrka koje bi mogle biti presudne za kontrolu Kongresa, uključujući one za Senat u Ohiju, Iowi, Teksasu, Maineu i na Aljasci, te na neizvjesne utrke za guvernerske pozicije.

U Ohiju, gdje se demokrat Sherrod Brown natječe protiv republikanca Jona Husteda, a neizvjesna je i guvernerska utrka, potrošnja bi trebala dosegnuti 749 milijuna dolara i biti veća za čak 309 milijuna nego što su u AdImpactu do sada prognozirali.

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Potrošnja na političko oglašavanje u Teksasu trebala bi dosegnuti 850 milijuna dolara, izračunali su, podigavši dosadašnju procjenu za 288 milijuna dolara.

Izbori u Maineu pokrenut će val oglasa 'teških' 491 milijun dolara, pokazuju njihove nove procjene, uz iznos veći za 185 milijuna dolara no što su bili do sada očekivali.

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