SAD i Iran ponovno za stolom: Razgovarat će o nuklearnom programu i sankcijama

Posebni izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff i iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči sastat će se u petak u Istanbulu kako bi razgovarali o nuklearnom i drugim pitanjima, najavio je u ponedjeljak dužnosnik američke vlade.

Iranska novinska agencija ranije u ponedjeljak pisala je da bi se iranski šef diplomacije trebao sastati s Witkoffom.

„Predsjednik ih poziva da se dogovore. Svrha sastanka je da vidimo što imaju za reći”, potvrdio je Reutersu neimenovani dužnosnik iz SAD-a, nakon što su obje strane signalizirale da su spremne na diplomatsko rješenje dugogodišnjeg spora oko nuklearnog pitanja.

Iran je 2015. potpisao sporazum sa šest svjetskih sila kojim je pristao ograničiti svoj nuklearni program u zamjenu za ukidanje sankcija.

SAD su se povukle iz tog dogovora 2018. u vrijeme prvog mandata predsjednika Donalda Trumpa, nakon čega je Washington vratio stroge sankcije nad Iranom.

Iran je odgovorio kršenjem ograničenja iz dogovora, obnavljajući zalihe obogaćenog uranija, rafinirajući njegovu fisijsku čistoće te instalacijom centrifuge za povećanje njegove proizvodnje.

Trump od povratka u Bijelu kuću prijeti Iranu da postigne novi dogovor jer bi u suprotnom „posljedice bile nemoguće”.

SAD je prošli tjedan pojačao prisutnost svoje mornarice i zračnu obranu na Bliskom istoku, pokušavajući prisiliti Teheran za pregovarački stol. Iransko vodstvo u nedjelju je upozorilo na regionalni sukob ako SAD napadne zemlju.