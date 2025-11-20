Obavijesti

Ana Brnabić o nestalima: 'Otkud 400 tisuća ljudi na koncertu Thompsona koji viču ZDS?'

Navela je da za pitanje nestalih trebaju raditi dvije zemlje te ustvrdila da i u mrtvačnicama u Hrvatskoj postoje neidentificirane žrtve...

Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić sudjeluje na Forumu o proširenju Europske unije u Bruxellesu. Jedna od ključnih tema bio je problem nestalih osoba tijekom Domovinskog rata, za kojima Hrvatska i dalje traga, njih ukupno 1740.

Na pitanje kada Srbija očekuje ulazak u Europsku uniju, Brnabić je za RTL naglasila da to nije isključivo u rukama Srbije, već ovisi o političkoj odluci svake članice EU. Kao primjer navela je klaster 3, koji Srbija želi otvoriti do kraja godine, iako je, kako tvrdi, sve uvjete za to ispunila još 2021. godine.

- Sada već petu godinu za redom Europska komisija preporučuje otvaranje klastera 3, ali to još nije učinjeno. Srbija može provoditi reforme koliko god želi, no na kraju je na državama članicama da politički odluče kada će otvoriti vrata EU - objasnila je Brnabić.

O mogućem utjecaju pitanja nestalih na proces pristupanja EU, Brnabić je upozorila da bilateralna pitanja često služe kao sredstvo blokade, što nije u skladu s europskim vrijednostima. 

- Vidjeli smo to na primjeru Sjeverne Makedonije – bilo koje bilateralno pitanje može zakočiti ulazak države u EU, što smatram nepravednim - istaknula je.

Predsjednica Narodne skupštine Srbije naglasila je da je pitanje nestalih zajednički izazov za Srbiju i Hrvatsku, te da obje strane moraju pokazati spremnost na suradnju. 

- To nije nešto na čemu treba raditi samo Srbija. Hrvatska također mora biti spremna raditi na tome - poručila je.

Nakon što ju je novinar RTL-a konfrontirao s tvrdnjama obitelji žrtava da ključni podaci o nestalima nalaze se u arhivima Srbije, Brnabić je odgovor preusmjerila na kontroverznu temu koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu.

- I obitelji nestalih Srba, koji su protjerani iz Hrvatske, kažu da u mrtvačnicama Zagreba, Osijeka i Rijeke postoje posmrtni ostaci koje Hrvatska još nije identificirala. Ali moje pitanje je – kad govorimo o europskim vrijednostima, kako je moguće da u Hrvatskoj s 400.000 ljudi održan koncert Thompsona na kojem se pjeva ‘Za dom spremni’? Kako je moguće da članica EU nije dopustila predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću posjet Jasenovcu, najvećem srpskom stratištu – ni kao državniku, ni kao privatnoj osobi? To je u suprotnosti s europskim vrijednostima - zaključila je Brnabić.

