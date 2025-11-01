Anđeoska lica iza zločina u Švedskoj: 'Mladim plavušama plaćaju da ubijaju neprijatelje'

Žureći prema mladiću koji ju je čekao pokraj izlaza sa željezničkog kolodvora, djevojka u izblijedjelim trapericama i dizajnerskoj jakni izgledala je kao svaka druga švedska tinejdžerica na putu na spoj. No, kako piše Daily Mail, detaljniji pregled snimki nadzornih kamera otkrio je da je ponašanje Olivije Hasselrot bilo sumnjivo i tajnovito. Još čudnije, u ruci je nosila kanistar s benzinom.

Policija je kasnije otkrila da se u plastičnoj vrećici u njezinoj drugoj ruci nalazila ploča stiropora. Razlomljen u komadiće i otopljen u benzinu, stiropor stvara ljepljivu, gelastu smjesu koja gori iznimnim intenzitetom. Ta se smjesa, poput napalma, lijepi za ljudsku kožu i uzrokuje stravične opekline i bol.

Bilo je sasvim jasno da 17-godišnja Olivia nije išla na spoj u Strängnäsu, gradiću 90-ak kilometara zapadno od Stockholma. Prema tužiteljstvu, nemilosrdni šefovi švedskih bandi unajmili su je da odigra ključnu ulogu u kampanji bombaških napada u kojoj je zapaljeno sedam skrovišta suparničkih bandi, u noći kad je tinjajući rat za narkotržište u zemlji eksplodirao.

Tko su 'Zelene djevojke'?

U ciničnoj novoj taktici koja ledi krv u žilama svakog roditelja u Švedskoj, ova naizgled bezazlena tinejdžerica generacije Z regrutirana je za kupnju i miješanje sastojaka za vatrene bombe jer je bila "Zelena djevojka" (šved. Green Girl).

To je novi švedski izraz za djevojku čija je mladenačka ženstvenost i čist policijski dosje čine daleko manje sumnjivom policiji od mladića iz problematičnih četvrti. Ako je, poput Olivije, etnička Šveđanka klasične skandinavske ljepote koja živi s majkom u ugodnom predgrađu Stockholma, tim bolje.

Foto: Facebook

Iako tužitelji na sudu nisu uspjeli dokazati da je izradila bombe za zloglasnu noć terora, osuđena je za izradu jedne koja je korištena u gotovo identičnom napadu iste bande noć prije. Mete su trebali biti članovi jedne turske obitelji, no Google Maps je unajmljenog piromana odveo do krive kuće. Zapalio je dom u kojem su spavali stariji supružnici, Ingemar i Christina Wikander.

Wikander (75) ispričao je kako bi on i njegova supruga sigurno izgorjeli da se nije probudio usred noći kako bi otišao u kupaonicu i vidio "eksploziju" koja je obasjala nebo. Idući dan, Olivia je normalno otišla u školu. Ako je i osjećala kajanje, par kaže da ga na sudu nije pokazala, gdje je tvrdila da je zbog ADHD-a bila manje svjesna posljedica svojih postupaka.

Od manikure do ubojstva

Ostaje nejasno kako ju je banda točno unovačila, no tužiteljica Lisa dos Santos pretpostavlja da je njihov prljavi posao obavljala jednostavno kako bi zaradila nekoliko kruna za manikuru i novu odjeću. Suci su, međutim, pokazali izvanrednu blagost i poslali je u odgojni dom na samo 12 mjeseci, odakle je nedavno puštena. Kako je jedan odvjetnik uključen u slučaj suho primijetio: "To je Švedska."

Čak se i u politički korektnim švedskim krugovima više nitko ne boji otvoreno govoriti o pogubnoj subkulturi bandi. Prihvaćena je činjenica da su zloglasne kriminalne mreže nusprodukt neuspjele migracijske politike koja je omogućila ulazak stotinama tisuća tražitelja azila s Bliskog istoka i iz Afrike bez adekvatnog plana za njihovu integraciju.

Bande koje su nekoć mirnu Švedsku pretvorile u europsku prijestolnicu ubojstava kontroliraju pridošlice i njihovi potomci, a "vojnici" koji dostavljaju drogu i napadaju suparnike marginalizirani su mladići iz siromašnih predgrađa. Barem je tako bilo. Nedavno izvješće Nacionalnog vijeća za prevenciju kriminala otkrilo je kako se rodna ravnoteža u organiziranom kriminalu mijenja. Iako bande ostaju dominantno muške, studija navodi da žene sada "igraju ključnu ulogu u kriminalnim aktivnostima" i "tražene su jer ih organi reda teže otkrivaju".

Bande vrbuju djevojke preko Instagrama

Osim što prevoze, pakiraju i skladište drogu, "smatraju se prednošću kada je u pitanju počinjenje prijevara i smrtonosnog nasilja". Tinta na ovom alarmantnom izvješću jedva se osušila, a njegova se istinitost stravično potvrdila. Nedavno je 33-godišnja žena uhićena zbog sumnje da je ubila 18-godišnjaka u, kako policija vjeruje, mafijaškoj likvidaciji.

Kako policijski rad protiv bandi postaje učinkovitiji, šefovi kriminala sve se više okreću ženama. Odvjetnica Evin Cetin, autorica knjiga o švedskom podzemlju, kaže: "Bande trebaju nove taktike, a jedna od strategija je regrutiranje Svenska barn (etničke švedske djece) plave kose i plavih očiju."

Sve češće, bande mame djevojke putem društvenih mreža. Cetin pokazuje šokantne snimke zaslona oglasa koji se, kako tvrdi, otvoreno mogu naći na Instagramu. "Hitno: treba nam klivare (žargonski izraz za unajmljenog ubojicu) za odlazak u Växjö, 100.000 kruna (oko 8.500 eura)", stoji u jednom od zlokobnih oglasa. Drugi nudi "dobru plaću" za Goish, riječ koju bande koriste za djevojku spremnu iskoristiti svoje čari kako bi namamila gangstere iz skrovišta, gdje ih neprijatelji mogu pretući, mučiti ili ubiti.

Ispovijest bivše 'kraljice droge'

Prototip "Zelene djevojke" bila je Natalie Klockars (28), kći sirijskog imigranta koji se probio do drugog čovjeka u sindikatu za krijumčarenje droge. Sjeća se kako je otac jednom došao kući s odsječenom rukom čovjeka koji mu se zamjerio.

Do 19. godine i sama je postala ovisna o kanabisu, a život joj nije išao nikamo. Tada joj je netko predložio da i sama počne prodavati drogu. Nazvala je svoj posao "Green Girl" i, koristeći svoj šarm i čist dosje, ubrzo je imala 3000 klijenata, naizgled uglednih građana Stockholma. To joj je donijelo raskošan život - luksuzne automobile, otmjen stan i egzotična putovanja.

- Bila sam Sugar Mama - smije se ona.

No, ova distopijska bajka ima poučan kraj. Do 2019. godine, uspješne policijske akcije zaustavile su dotok droge u Švedsku, a dileri su se okrenuli jedni protiv drugih. Kada je Klockars odbila platiti "ucjenu" od 12.000 funti, oteta je, odvedena u šumu i prisiljena gledati kako muče njezinog prijatelja. U to je vrijeme bila dva mjeseca trudna i, zavjetovavši se da njezino dijete neće odrastati u tom svijetu, odmah je napustila svoj posao.

Danas radi sa socijalnim službama kako bi pomogla ugroženim djevojkama. Iako još nema 30, smatra se "starom školom" i kaže da je među muškim gangsterima s kojima se družila postojala čast i poštovanje prema ženama. Za novu generaciju to više ne postoji. Zato štedi i planira napustiti Švedsku za pet godina.

- Ne želim da moja kći odraste ovdje i postane poput mene - kaže.

Vremena su se promijenila. Švedskim tinejdžericama danas se možda čini lakšim zaraditi džeparac skrivajući pištolj u torbici nego čisteći snijeg ispred susjedove kuće, kao što su to činili njihovi roditelji. Novi ženski uzori u Švedskoj svjetlosnim su godinama udaljeni od zdravih skandinavskih stereotipa poput Agnethe i Anni-Frid iz grupe ABBA. Oni dolaze odjeveni u dizajnersku odjeću, mašući oružjem i svežnjevima novčanica. Ali svaka djevojka zaslijepljena lažnim glamurom ovih nemilosrdnih mafijašica doista je "zelena" -naivna i neiskusna.