Andrej Plenković: 'Oporbi uopće nije stalo do Like nego do političke manipulacije i krize'

Oporba je i u replikama tijekom rasprave o prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića zbog nezakonitih odlagališta otpada nastavila ukazivati na premijerovu političku odgovornost, a tražila je od njega i odgovor na pitanje zašto je smijenjen glavni državni inspektor Andrija Mikulić. Premijer Plenković odgovorio im je da je Mikulić "kumulativno smijenjen" jer, kako je dodao, više nije imao povjerenje.

Plenković je u izlaganju na temu oporbenog zahtjeva za iskazivanjem nepovjerenja, koji su podržala 54 zastupnika, u ime Vlade istaknuo da je to "gubljenje vremena" jer će i ovaj zahtjev propasti, poručivši kako ta politička inicijativa instrumentalizira situaciju s otpadom u Gospiću te kako oporbi nije stalo do Like, zaštite okoliša, sanacije, nego do političke manipulacije i kreiranje još jedne "krize".

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Naveo je da razumije zabrinutost građana zbog potencijalne opasnosti koja postoji, no još jednom ponovio da se u smislu zdravlja nijednoj osobi u Gospiću nije do sada dogodilo ništa, da su voda i zrak kvalitetni i ispravni, kao da nije ništa ni tlu, osim, možda, dodao je, ispod odlagališta.

Obraćajući se SDP-ovom Siniši Hajdašu Dončiću, rekao je da su na temelju zakonskih odredbi iz vremena SDP-ove Vlade te ministara Mihaela Zmajlovića i Anke Mrak-Taritaš, objekti poput PPK Velebit postali "sjajne destinacije" za odlaganje otpada.

"Da nije bilo tih vaših izmjena, znate kojih odlagališta ne bi bilo? Gospića, Poznanovca, Pazina. Od ovih koji su aktualni bio bi, čini mi se, samo Samobor", poručio je. Uputio je kritike oporbi "zbog štete" koju su činili u zadnjih mjesec i pol dana narativom o otrovanoj Lici.

Kritizirao je SDP-ovu zastupnicu Sanju Radolović zbog negodovanja oko Vladine odluke o spaljivanju otpada s lokacije PPK Velebit u cementari u Istri, poručivši kako su izmanipulirali ljude koristeći one medije koji im "drže štange" da bi dezinformirali javnost.

"Mi smo ponosni na naših deset godina, a vi ćete se još buditi svakoga jutra godinama frustrirani u opoziciji", istaknuo je predsjednik Vlade.

Ahmetović (SDP): Zahtjevi za opozivom propali su zbog "niske cijene" HDZ-ovih partnera

Tijekom višesatnih replika, Arsen Bauk (SDP) osvrnuo se na odluku iz 2018. o ustroju Državnog inspektorata kojom su ministri izgubili nadležnost nad inspekcijskim poslovima i pitao smatra li Plenković dobrim potezom što je Andrija Mikulić dobio posao osam ministara i kada će se inspekcije vratiti tamo gdje trebaju biti kako bi se znala utvrditi politička odgovornost kada se ovako nešto dogodi.

Plenković je odbacio političku odgovornost Vlade, ustvrdivši da ne mogu biti odgovorni onako kako to oporba traži jer "zaista nisu" te upitao Bauka kako bi on kao premijer otkrio kamione s otpadom bez da ga netko svakodnevno izvještava o njima.

SDP-ova zastupnica Mirela Ahmetović ocijenila je da brojni oporbeni zahtjevi za opozivom premijera nisu propali zbog snage njegovih argumenata, nego zbog "niske cijene" njegovih sadašnjih partnera, na što je Plenković poručio da partnere nisu kupili te dodao da mu je drago da su se kolege iz DP-a "prosvijetlili" jer su sada partneri s ministrima koji rade važan posao.

Premijeru su brojni oporbeni zastupnici postavljali pitanja o Državnom inspektoratu te zašto je Andrija Mikulić dobio otkaz ako razlog nije taj što je uhićen i ako je slučajnost da se to dogodilo isti dan.

Marin Živković (Možemo!) tako je pitao što nije funkcioniralo u Inspektoratu da je on dobio otkaz i je li to možda bila inspekcija nadzora otpada.

"Mikulića smo smijenili, kumulativno, bez ikakve veze s Gospićem, zato što više nije imao povjerenje. Nije prvi", odgovorio je premijer Živkoviću.

Sandra Benčić (Možemo!) je premijeru poručila kako ne smatraju da je on kazneno odgovoran, nego politički i da zato traže njegovu ostavku, upitavši ga kada su saznali za opasan otpad, na što je Plenković odgovorio kako su za ovu temu doznali ove godine.

"Ne znam na koje vi to izvješće iz 2024. mislite, za koje sam ja trebao imati nekakva saznanja. Ja o tome ne znam ništa. Je li to dobilo neko tijelo pa zadržalo za sebe? Zna li to zna policija? DIRH? DORH? U demokraciji ne znači da zna predsjednik Vlade", poručio je.

Nikola Grmoja (Most) istaknuo je kako na Plenkovićevom reveru umjesto hrvatske zastave vidi upravo glavu Mikulića, državnog inspektora koji je primao mito i "zatvarao oči" na trovanje ljudi. Plenković mu je odgovorio kako će proces pokazati ima li Mikulić kazneno-pravnu odgovornost, a što se tiče načelnog stava, poručio je kako nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.

Plenković: Mikulić nije obuhvaćen istragom

Igor Peternel (DOMINO) istaknuo je da je Mikulić funkciju predsjednika zagrebačkog HDZ-a praktički u isto vrijeme zamijenio s funkcijom glavnog državnog inspektora gdje je svojim radom donio određene štete te ustvrdio da postoji direktna politička odgovornost premijera, a upozorio je i na moguće dugoročne posljedice za zdravlje stanovništva.

Plenković mu je, između ostalog, odgovorio da među 19 fizičkih i sedam pravnih osoba koje su trenutačno obuhvaćene istragom DORH-a, Uskoka i policije, za sada nema Mikulića te da ostali, koji su uključeni, nemaju veze s Vladom.

Marija Puljak (Centar) usporedila je Mikulića sa zaštitarom kojeg je zaposlio premijer i naglasila političku odgovornost onoga tko ga je postavio kada dođe do krađe te pitala hoće li podržati zakon kojim bi se bivšim stranačkim dužnosnicima pet godina zabranilo imenovanje na čelne funkcije nadzornih institucija, na što je Plenković odgovorio protupitanjem koji su od osoba u istrazi Mikulić i DIRH.

Anka Mrak-Taritaš (GLAS) navela je da su inspektori 21 put bili na lokaciji, a potom nisu poduzeli ništa, te pitala kako Plenković to komentira, a Plenković je odgovornost prebacio na ranije propise donesene za vrijeme njezina mandata.